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Смоленщина направит на региональный проект "Чистая вода" 2,9 млрд рублей
Смоленщина направит на региональный проект "Чистая вода" 2,9 млрд рублей
Власти Смоленской области направят до 2024 года 2,9 миллиарда рублей на реализации регионального проекта "Чистая вода", входящего в состав нацпроекта "Жилье и... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T15:13
2021-05-13T15:13
2021-05-13T15:13
смоленская область
жкх
алексей островский
смоленская область
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СМОЛЕНСК, 13 мая – РИА Новости. Власти Смоленской области направят до 2024 года 2,9 миллиарда рублей на реализации регионального проекта "Чистая вода", входящего в состав нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил начальник областного департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Константин Ростовцев.По его словам, благодаря реализации проекта Смоленские власти планируют в перспективе частично решить вопрос высокой аварийности на водопроводных и магистральных тепловых сетях.При этом он уточнил, что за это время на объектах коммунального хозяйства было зафиксировано 176 нештатных ситуаций, что меньше показателей предыдущего отопительного сезона на 3,5%. Кроме того, существенно сократилось количество аварий на сетях теплоснабжения.Ростовцев также сообщил, что в осенне-зимний период 2021-2022 годов планируется подготовить 656 котельных, 1,2 тысячи километров тепловых сетей и 4,9 тысячи километров водопроводных сетей.Губернатор Смоленской области Алексей Островский отметил, что за последние годы была проведена серьезная работа, направленная на улучшение качества предоставления коммунальных услуг населению."Радуют столь позитивные результаты, которых удалось достичь. Вместе с тем, не стоит останавливаться на достигнутом. Прошу всех и далее работать столь же эффективно, не снижая установленной планки", - сказал глава региона, обращаясь к участникам совещания.
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жкх, алексей островский, смоленская область
СМОЛЕНСК, 13 мая – РИА Новости.
Власти Смоленской области
направят до 2024 года 2,9 миллиарда рублей на реализации регионального проекта "Чистая вода", входящего в состав нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил начальник областного департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Константин Ростовцев.
По его словам, благодаря реализации проекта Смоленские власти планируют в перспективе частично решить вопрос высокой аварийности на водопроводных и магистральных тепловых сетях.
"Отопительный сезон, начавшийся в регионе 22 сентября, завершился 12 мая. Он стал самым длительным за последние пять лет: его продолжительность составила 228 дней, что на 18 суток больше среднестатистического значения", - сказал Ростовцев на совещании профильных служб области.
При этом он уточнил, что за это время на объектах коммунального хозяйства было зафиксировано 176 нештатных ситуаций, что меньше показателей предыдущего отопительного сезона на 3,5%. Кроме того, существенно сократилось количество аварий на сетях теплоснабжения.
"Так, за прошедший период зарегистрировано всего 15 таких ситуаций, при этом в прошлом году их было 87, а в позапрошлом – 94. Таким образом, по сравнению с отопительным сезоном 2018-2019 годов аварийность на объектах теплоснабжения снизилась на 84%. Не менее важным является и тот факт, что на 20% сократилось время устранения аварийных ситуаций", - сказал начальник департамента.
Ростовцев также сообщил, что в осенне-зимний период 2021-2022 годов планируется подготовить 656 котельных, 1,2 тысячи километров тепловых сетей и 4,9 тысячи километров водопроводных сетей.
Губернатор Смоленской области Алексей Островский
отметил, что за последние годы была проведена серьезная работа, направленная на улучшение качества предоставления коммунальных услуг населению.
"Радуют столь позитивные результаты, которых удалось достичь. Вместе с тем, не стоит останавливаться на достигнутом. Прошу всех и далее работать столь же эффективно, не снижая установленной планки", - сказал глава региона, обращаясь к участникам совещания.