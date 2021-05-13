https://ria.ru/20210513/proekt-1732150708.html

Смоленщина направит на региональный проект "Чистая вода" 2,9 млрд рублей

Смоленщина направит на региональный проект "Чистая вода" 2,9 млрд рублей

Власти Смоленской области направят до 2024 года 2,9 миллиарда рублей на реализации регионального проекта "Чистая вода", входящего в состав нацпроекта "Жилье и... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T15:13

2021-05-13T15:13

2021-05-13T15:13

смоленская область

жкх

алексей островский

смоленская область

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СМОЛЕНСК, 13 мая – РИА Новости. Власти Смоленской области направят до 2024 года 2,9 миллиарда рублей на реализации регионального проекта "Чистая вода", входящего в состав нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил начальник областного департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Константин Ростовцев.По его словам, благодаря реализации проекта Смоленские власти планируют в перспективе частично решить вопрос высокой аварийности на водопроводных и магистральных тепловых сетях.При этом он уточнил, что за это время на объектах коммунального хозяйства было зафиксировано 176 нештатных ситуаций, что меньше показателей предыдущего отопительного сезона на 3,5%. Кроме того, существенно сократилось количество аварий на сетях теплоснабжения.Ростовцев также сообщил, что в осенне-зимний период 2021-2022 годов планируется подготовить 656 котельных, 1,2 тысячи километров тепловых сетей и 4,9 тысячи километров водопроводных сетей.Губернатор Смоленской области Алексей Островский отметил, что за последние годы была проведена серьезная работа, направленная на улучшение качества предоставления коммунальных услуг населению."Радуют столь позитивные результаты, которых удалось достичь. Вместе с тем, не стоит останавливаться на достигнутом. Прошу всех и далее работать столь же эффективно, не снижая установленной планки", - сказал глава региона, обращаясь к участникам совещания.

https://ria.ru/20201216/apk-1589485429.html

смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, алексей островский, смоленская область