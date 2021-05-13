https://ria.ru/20210513/prisyazhnye-1732063346.html
Исследование: половина россиян готовы стать присяжными
Исследование: половина россиян готовы стать присяжными
Половина россиян готовы принять участие в суде в качестве присяжного, больше 56% считают решения такого суда более справедливыми, а самыми частыми причинами... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T07:05
2021-05-13T07:05
2021-05-13T07:05
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общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Половина россиян готовы принять участие в суде в качестве присяжного, больше 56% считают решения такого суда более справедливыми, а самыми частыми причинами отказа являются длительность процесса и неуверенность в собственной безопасности, показало исследование Общественной палаты РФ.По данным организаторов исследования, среди основных причин отказа от участия в суде в качестве присяжного заседателя респонденты назвали: боязнь судить человека (22,9%), длительность судебного процесса (21%), недоверие суду (9,7%), неуверенность в собственной безопасности (16,8%), потеря дохода (10%)."Последние два пункта, обозначающие причины отказа граждан от участия в суде в качестве присяжных, могут быть взаимоувязаны с низким уровнем информированности населения о мерах безопасности присяжных, гарантированных действующим законодательством, а также с отсутствием знаний о том, что работа присяжных оплачивается", — заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Константин Корсик.Треть респондентов (31%) указали на то, что их знакомые, которые участвовали в суде в качестве присяжных, оценивают данный опыт отрицательно.По данным анализа, треть опрошенных (31%) полагает, что представителей народа целесообразно привлекать как для уголовных, так и гражданских дел."Таким образом, общее отношение россиян к суду присяжных является положительным, в связи с этим можно предположить, что расширение компетенции суда присяжных в России будет способствовать повышению доверия к судебной системе", — отметил Корсик.Исследование провела комиссия ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив в режиме онлайн с декабря 2020 года по январь 2021 года. В нем приняли участие 1483 человека из 80 субъектов РФ.
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россия, общество
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости.
Половина россиян
готовы принять участие в суде в качестве присяжного, больше 56% считают решения такого суда более справедливыми, а самыми частыми причинами отказа являются длительность процесса и неуверенность в собственной безопасности, показало исследование Общественной палаты РФ.
"56,5% опрошенных считают решения, вынесенные судом с участием присяжных, более справедливыми, чем те, которые вынесены без присяжных. Половина респондентов (50%) сообщила о готовности принять участие в суде в качестве присяжного, 24% ответили, что отказались бы от участия, а 25% затруднились с ответом", - говорится в результатах опроса, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
По данным организаторов исследования, среди основных причин отказа от участия в суде в качестве присяжного заседателя респонденты назвали: боязнь судить человека (22,9%), длительность судебного процесса (21%), недоверие суду (9,7%), неуверенность в собственной безопасности (16,8%), потеря дохода (10%).
"Последние два пункта, обозначающие причины отказа граждан от участия в суде в качестве присяжных, могут быть взаимоувязаны с низким уровнем информированности населения о мерах безопасности присяжных, гарантированных действующим законодательством, а также с отсутствием знаний о том, что работа присяжных оплачивается", — заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Константин Корсик.
Треть респондентов (31%) указали на то, что их знакомые, которые участвовали в суде в качестве присяжных, оценивают данный опыт отрицательно.
"О введении суда присяжных в районных судах с июня 2018 года знают только 66% ответивших, что свидетельствует о достаточно низком информировании населения об изменениях, произошедших в судебной системе. Более того, о том, что за участие в суде в качестве присяжного заседателя гражданам выплачивается денежное вознаграждение, знают всего лишь 54% респондентов", - показало исследование.
По данным анализа, треть опрошенных (31%) полагает, что представителей народа целесообразно привлекать как для уголовных, так и гражданских дел.
"Таким образом, общее отношение россиян к суду присяжных является положительным, в связи с этим можно предположить, что расширение компетенции суда присяжных в России будет способствовать повышению доверия к судебной системе", — отметил Корсик.
Исследование провела комиссия ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив в режиме онлайн с декабря 2020 года по январь 2021 года. В нем приняли участие 1483 человека из 80 субъектов РФ.