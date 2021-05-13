https://ria.ru/20210513/prigovor-1732225962.html

Брянскому чиновнику вынесли приговор по делу о гибели трех женщин

Брянскому чиновнику вынесли приговор по делу о гибели трех женщин

Суд в Брянске приговорил председателя комитета по ЖКХ Брянской горадминистрации к трём годам лишения свободы условно за ненадлежащее исполнение обязанностей, в... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T23:03

2021-05-13T23:03

2021-05-13T23:03

бежицкий район

брянск

происшествия

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БРЯНСК, 13 мая – РИА Новости. Суд в Брянске приговорил председателя комитета по ЖКХ Брянской горадминистрации к трём годам лишения свободы условно за ненадлежащее исполнение обязанностей, в результате которого за несколько лет от укусов бездомных собак в городе погибли три женщины, сообщает СУСК по региону."Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с назначением испытательного срока три года", - сообщает следствие.Бежицкий районный суд в Брянске вынес обвинительный приговор председателю комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации Игорю Гинькину. Уголовное дело а отношении него было возбуждено после случаев нападения собак на жителей Бежицкого района Брянска. По данным следствия, в течение нескольких лет из-за укусов собак скончались три женщины. Чиновник обвинялся в ненадлежащем исполнении своих обязанностей. Решением суда Гинькин три года не сможет работать государственным или муниципальным служащим, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210502/sobaka-1730938940.html

бежицкий район

брянск

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бежицкий район, брянск, происшествия