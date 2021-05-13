https://ria.ru/20210513/premiya-1732138088.html

Путин вошел в список кандидатов на Нобелевскую премию мира

Путин вошел в список кандидатов на Нобелевскую премию мира

Нобелевский комитет внес президента России Владимира Путина в список номинантов на премию мира, заявил РИА Новости академик, писатель Сергей Комков,... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T14:33

2021-05-13T14:33

2021-05-13T16:18

осло

нобелевская премия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603023671_0:21:2963:1688_1920x0_80_0_0_de4f5e1acef056ca1857af1597ec1041.jpg

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Нобелевский комитет внес президента России Владимира Путина в список номинантов на премию мира, заявил РИА Новости академик, писатель Сергей Комков, номинировавший российского лидера."Получил (письмо. — Прим. ред.), ответили, что "Ваш кандидат включен в список", — сказал он.По его словам, предварительное число номинантов — 286 человек.Академик напомнил, что Путин также был в списке кандидатов на Нобелевскую премию мира 2014 года, тогда на нее номинировали 278 человек.Ранее сообщалось, что заявка на выдвижение российского президента на премию мира поступила в Нобелевский комитет в Осло 10 сентября.Премия в этой области присуждается людям и организациям, которые, по мнению комитета, внесли выдающийся вклад в дело укрепления мира. В прошлом году ее присудили Всемирной продовольственной программе за усилия в борьбе с голодом. В числе других ее известных лауреатов Нельсон Мандела, Барак Обама, Ясир Арафат и многие другие. Единственным из граждан России или СССР, удостоившихся премии, стал Михаил Горбачев.Имя лауреата объявят 8 октября в Осло.

https://ria.ru/20210305/premiya-1600041751.html

https://ria.ru/20210401/kadyrov-1603747720.html

осло

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

осло, нобелевская премия, владимир путин