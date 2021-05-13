https://ria.ru/20210513/premiya-1732138088.html
Путин вошел в список кандидатов на Нобелевскую премию мира
Путин вошел в список кандидатов на Нобелевскую премию мира
Нобелевский комитет внес президента России Владимира Путина в список номинантов на премию мира, заявил РИА Новости академик, писатель Сергей Комков,... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T14:33
2021-05-13T14:33
2021-05-13T16:18
осло
нобелевская премия
владимир путин
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Нобелевский комитет внес президента России Владимира Путина в список номинантов на премию мира, заявил РИА Новости академик, писатель Сергей Комков, номинировавший российского лидера."Получил (письмо. — Прим. ред.), ответили, что "Ваш кандидат включен в список", — сказал он.По его словам, предварительное число номинантов — 286 человек.Академик напомнил, что Путин также был в списке кандидатов на Нобелевскую премию мира 2014 года, тогда на нее номинировали 278 человек.Ранее сообщалось, что заявка на выдвижение российского президента на премию мира поступила в Нобелевский комитет в Осло 10 сентября.Премия в этой области присуждается людям и организациям, которые, по мнению комитета, внесли выдающийся вклад в дело укрепления мира. В прошлом году ее присудили Всемирной продовольственной программе за усилия в борьбе с голодом. В числе других ее известных лауреатов Нельсон Мандела, Барак Обама, Ясир Арафат и многие другие. Единственным из граждан России или СССР, удостоившихся премии, стал Михаил Горбачев.Имя лауреата объявят 8 октября в Осло.
https://ria.ru/20210305/premiya-1600041751.html
https://ria.ru/20210401/kadyrov-1603747720.html
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осло, нобелевская премия, владимир путин
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости.
Нобелевский комитет внес президента России Владимира Путина
в список номинантов на премию мира, заявил РИА Новости академик, писатель Сергей Комков, номинировавший российского лидера.
"Получил (письмо. — Прим. ред.), ответили, что "Ваш кандидат включен в список", — сказал он.
По его словам, предварительное число номинантов — 286 человек.
Академик напомнил, что Путин также был в списке кандидатов на Нобелевскую премию мира 2014 года, тогда на нее номинировали 278 человек.
Ранее сообщалось, что заявка на выдвижение российского президента на премию мира поступила в Нобелевский комитет в Осло
10 сентября.
Премия в этой области присуждается людям и организациям, которые, по мнению комитета, внесли выдающийся вклад в дело укрепления мира. В прошлом году ее присудили Всемирной продовольственной программе за усилия в борьбе с голодом. В числе других ее известных лауреатов Нельсон Мандела, Барак Обама, Ясир Арафат и многие другие. Единственным из граждан России или СССР, удостоившихся премии, стал Михаил Горбачев.
Имя лауреата объявят 8 октября в Осло
.