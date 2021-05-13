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Путин вошел в список кандидатов на Нобелевскую премию мира
Путин вошел в список кандидатов на Нобелевскую премию мира
Нобелевский комитет внес президента России Владимира Путина в список номинантов на премию мира, заявил РИА Новости академик, писатель Сергей Комков,... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T14:33
2021-05-13T16:18
осло
нобелевская премия
владимир путин
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Нобелевский комитет внес президента России Владимира Путина в список номинантов на премию мира, заявил РИА Новости академик, писатель Сергей Комков, номинировавший российского лидера."Получил (письмо. — Прим. ред.), ответили, что "Ваш кандидат включен в список", — сказал он.По его словам, предварительное число номинантов — 286 человек.Академик напомнил, что Путин также был в списке кандидатов на Нобелевскую премию мира 2014 года, тогда на нее номинировали 278 человек.Ранее сообщалось, что заявка на выдвижение российского президента на премию мира поступила в Нобелевский комитет в Осло 10 сентября.Премия в этой области присуждается людям и организациям, которые, по мнению комитета, внесли выдающийся вклад в дело укрепления мира. В прошлом году ее присудили Всемирной продовольственной программе за усилия в борьбе с голодом. В числе других ее известных лауреатов Нельсон Мандела, Барак Обама, Ясир Арафат и многие другие. Единственным из граждан России или СССР, удостоившихся премии, стал Михаил Горбачев.Имя лауреата объявят 8 октября в Осло.
https://ria.ru/20210305/premiya-1600041751.html
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осло, нобелевская премия, владимир путин

Путин вошел в список кандидатов на Нобелевскую премию мира

14:33 13.05.2021 (обновлено: 16:18 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Нобелевский комитет внес президента России Владимира Путина в список номинантов на премию мира, заявил РИА Новости академик, писатель Сергей Комков, номинировавший российского лидера.
"Получил (письмо. — Прим. ред.), ответили, что "Ваш кандидат включен в список", — сказал он.
Медаль лауреата Нобелевской премии - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 11:08
Сенатор Цеков предложил отказаться от Нобелевской премии мира
По его словам, предварительное число номинантов — 286 человек.
Академик напомнил, что Путин также был в списке кандидатов на Нобелевскую премию мира 2014 года, тогда на нее номинировали 278 человек.
Ранее сообщалось, что заявка на выдвижение российского президента на премию мира поступила в Нобелевский комитет в Осло 10 сентября.
Премия в этой области присуждается людям и организациям, которые, по мнению комитета, внесли выдающийся вклад в дело укрепления мира. В прошлом году ее присудили Всемирной продовольственной программе за усилия в борьбе с голодом. В числе других ее известных лауреатов Нельсон Мандела, Барак Обама, Ясир Арафат и многие другие. Единственным из граждан России или СССР, удостоившихся премии, стал Михаил Горбачев.
Имя лауреата объявят 8 октября в Осло.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 10:51
Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира
 
ОслоНобелевская премияВладимир Путин
 
 
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