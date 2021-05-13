https://ria.ru/20210513/premer-1732193858.html

Экс-премьер Британии заявил, что не занимался лоббизмом на работе

Экс-премьер Британии заявил, что не занимался лоббизмом на работе

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, признавая, что его зарплата в компании Greensill Capital намного превышала премьерскую, настаивает, что не... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T18:08

2021-05-13T18:08

2021-05-13T18:08

дэвид кэмерон

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ЛОНДОН, 13 мая – РИА Новости, Мария Табак. Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, признавая, что его зарплата в компании Greensill Capital намного превышала премьерскую, настаивает, что не занимался лоббированием и что отстаивал не только свои финансовые интересы, но и интересы сражающейся с пандемией страны.Ранее правительство Великобритании объявило об открытии расследования в отношении компании Greensill Capital, задачей которого будет установить, не были ли нарушены законы о лоббизме в период работы там Кэмерона. Расследование связано с появлением сообщений о том, что экс-премьер лоббировал своих бывших коллег в правительстве, чтобы попытаться помочь компании Greensill Capital, предоставляющей финансовые услуги, получить доступ к программам кредитования, поддерживаемым государством, на неотложные нужды в условиях пандемии коронавируса."Я получал солидную годовую зарплату, она была намного больше, чем то, что я зарабатывал, когда был премьер-министром", - сказал Кэмерон, отвечая на вопросы членов парламентского комитета по финансам.Точную сумму зарплаты Кэмерон назвать отказался, заявив, что это его личное дело. Фигурировавшую в СМИ сумму в 60 миллионов в год экс-премьер назвал абсурдной."Я хотел, чтобы бизнес преуспел, мне платили, у меня были акции. Но я также пытался помочь правительству", - отметил экс-премьер.При этом Кэмерон подчеркнул, что на работу его брали не как лоббиста."Лоббирование никогда не было частью моей работы", - подчеркнул он.В четверг ему предстоит ответить на вопросы членов и другого комитета – комитета по госбюджету.Кэмерон работал на Greensill Capital в качестве советника с 2018 года. Он напрямую, в том числе, через SMS, связывался с министром финансов Риши Сунаком и главой минздрава Мэттом Хэнкоком, а также с офисом премьер-министра и Банком Англии. Это не помогло - компания объявила о банкротстве весной прошлого года. Бывший премьер заявил, что не нарушал законов о лоббизме, однако признал, что "уроки должны быть извлечены": в частности, он признал, что ему не следовало писать министрам напрямую и вместо этого использовать формальные каналы связи.В соответствии с существующим законодательством, любой, кто напрямую лоббирует министров или высокопоставленных должностных лиц от имени третьей стороны за вознаграждение, сначала должен зарегистрироваться в официальном правительственном реестре лоббистов. Невыполнение этого требования может повлечь за собой штраф в размере 7500 фунтов, а в случае серьезных нарушений даже привлечение к уголовной ответственности. Однако правила не распространяются на лоббирование со стороны сотрудников фирмы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/britaniya-1731852187.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210426/dzhonson-1729946253.html

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дэвид кэмерон, англия, великобритания, в мире