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Глава исполкома "Единой России" зарегистрировался на праймериз
Глава исполкома "Единой России" зарегистрировался на праймериз
Руководитель Центрального исполнительного комитета "Единой России" Александр Борисов подал заявку на участие в партийном предвыборном голосовании перед выборами РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T11:16
2021-05-13T11:16
александр борисов
госдума рф
единая россия
псковская область
ростовская область
политика
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Руководитель Центрального исполнительного комитета "Единой России" Александр Борисов подал заявку на участие в партийном предвыборном голосовании перед выборами в Госдуму в сентябре, кандидат планирует избираться по псковскому одномандатному избирательному округу, говорится на официальном сайте праймериз."Электронное предварительное голосование 2021. Кандидат: Борисов Александр Александрович. Псковская область. По списку Псковский одномандатный избирательный округ", - говорится на сайте.Кроме того, для участия на праймериз зарегистрировался замглавы исполкома партии Дмитрий Миненко от Ростовской области по списку.Праймериз "Единой России" запланированы с 24 по 30 мая. Принять участие в предварительном голосовании, по словам руководителей партии, могут все желающие, соответствующие закрепленным в положении о порядке проведения критериям. Так, члены "Единой России", известные люди или политики не будут иметь преимущества перед другими кандидатами, что в свою очередь позволит выбрать наиболее сильных лидеров для участия в выборах.
https://ria.ru/20210430/praymeriz-1730727319.html
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александр борисов, госдума рф, единая россия, псковская область, ростовская область, политика

Глава исполкома "Единой России" зарегистрировался на праймериз

11:16 13.05.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВрио руководителя Центрального исполнительного комитета "Единой России" Александр Борисов на заседании президиума генерального совета "Единой России". 9 ноября 2017
Врио руководителя Центрального исполнительного комитета Единой России Александр Борисов на заседании президиума генерального совета Единой России. 9 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Руководитель Центрального исполнительного комитета "Единой России" Александр Борисов подал заявку на участие в партийном предвыборном голосовании перед выборами в Госдуму в сентябре, кандидат планирует избираться по псковскому одномандатному избирательному округу, говорится на официальном сайте праймериз.
"Электронное предварительное голосование 2021. Кандидат: Борисов Александр Александрович. Псковская область. По списку Псковский одномандатный избирательный округ", - говорится на сайте.
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Кроме того, для участия на праймериз зарегистрировался замглавы исполкома партии Дмитрий Миненко от Ростовской области по списку.
Праймериз "Единой России" запланированы с 24 по 30 мая. Принять участие в предварительном голосовании, по словам руководителей партии, могут все желающие, соответствующие закрепленным в положении о порядке проведения критериям. Так, члены "Единой России", известные люди или политики не будут иметь преимущества перед другими кандидатами, что в свою очередь позволит выбрать наиболее сильных лидеров для участия в выборах.
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