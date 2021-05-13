Глава исполкома "Единой России" зарегистрировался на праймериз
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВрио руководителя Центрального исполнительного комитета "Единой России" Александр Борисов на заседании президиума генерального совета "Единой России". 9 ноября 2017
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Руководитель Центрального исполнительного комитета "Единой России" Александр Борисов подал заявку на участие в партийном предвыборном голосовании перед выборами в Госдуму в сентябре, кандидат планирует избираться по псковскому одномандатному избирательному округу, говорится на официальном сайте праймериз.
"Электронное предварительное голосование 2021. Кандидат: Борисов Александр Александрович. Псковская область. По списку Псковский одномандатный избирательный округ", - говорится на сайте.
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Кроме того, для участия на праймериз зарегистрировался замглавы исполкома партии Дмитрий Миненко от Ростовской области по списку.
Праймериз "Единой России" запланированы с 24 по 30 мая. Принять участие в предварительном голосовании, по словам руководителей партии, могут все желающие, соответствующие закрепленным в положении о порядке проведения критериям. Так, члены "Единой России", известные люди или политики не будут иметь преимущества перед другими кандидатами, что в свою очередь позволит выбрать наиболее сильных лидеров для участия в выборах.
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