https://ria.ru/20210513/praymeriz-1732090152.html

Глава исполкома "Единой России" зарегистрировался на праймериз

Глава исполкома "Единой России" зарегистрировался на праймериз

Руководитель Центрального исполнительного комитета "Единой России" Александр Борисов подал заявку на участие в партийном предвыборном голосовании перед выборами РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T11:16

2021-05-13T11:16

2021-05-13T11:16

александр борисов

госдума рф

единая россия

псковская область

ростовская область

политика

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Руководитель Центрального исполнительного комитета "Единой России" Александр Борисов подал заявку на участие в партийном предвыборном голосовании перед выборами в Госдуму в сентябре, кандидат планирует избираться по псковскому одномандатному избирательному округу, говорится на официальном сайте праймериз."Электронное предварительное голосование 2021. Кандидат: Борисов Александр Александрович. Псковская область. По списку Псковский одномандатный избирательный округ", - говорится на сайте.Кроме того, для участия на праймериз зарегистрировался замглавы исполкома партии Дмитрий Миненко от Ростовской области по списку.Праймериз "Единой России" запланированы с 24 по 30 мая. Принять участие в предварительном голосовании, по словам руководителей партии, могут все желающие, соответствующие закрепленным в положении о порядке проведения критериям. Так, члены "Единой России", известные люди или политики не будут иметь преимущества перед другими кандидатами, что в свою очередь позволит выбрать наиболее сильных лидеров для участия в выборах.

https://ria.ru/20210430/praymeriz-1730727319.html

https://ria.ru/20210413/praymeriz-1728061301.html

псковская область

ростовская область

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александр борисов, госдума рф, единая россия, псковская область, ростовская область, политика