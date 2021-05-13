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Правительство предложило запретить добычу китов и дельфинов
Правительство предложило запретить добычу китов и дельфинов
Правительство РФ предлагает ввести дополнительное регулирование для промышленного и прибрежного рыболовства, запрещающее добычу китов и дельфинов, эта мера... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T12:10
2021-05-13T12:55
россия
японское море
михаил мишустин
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Правительство РФ предлагает ввести дополнительное регулирование для промышленного и прибрежного рыболовства, запрещающее добычу китов и дельфинов, эта мера должна защитить морских млекопитающих от истребления, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Сегодня мы предлагаем ввести дополнительное регулирование уже для промышленного и прибрежного рыболовства, оно распространяется прежде всего на китов и дельфинов. Новый законопроект запрещает их добычу. Рассчитываем, что это позволит сберечь животных от хищнического истребления", - сказал Мишустин на совещании с кабмином в четверг.Ранее вылов морских млекопитающих осуществлялся в соответствии с квотой, которую выдавало Росрыболовство. Против этого активно выступали зоозащитники, так как такие млекопитающие, как косатки, дельфины, белухи и другие редкие, ценные виды находились под угрозой вылова. Ситуация изменилась после скандала вокруг "китовой тюрьмы" в 2018 году.В 2018 году в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин - он поручил профильным министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, 10 ноября в Японском море выпустили последних белух. В конце прошлого года правительство ужесточило правила добычи этих животных, в этом году разрешений на вылов еще не выдавалось.
https://ria.ru/20200727/1574977026.html
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россия
японское море
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россия, японское море, михаил мишустин, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), владимир путин, общество

Правительство предложило запретить добычу китов и дельфинов

12:10 13.05.2021 (обновлено: 12:55 13.05.2021)
 
© CC BY 2.0 / Kimb0leneСамка дельфина с детенышем
Самка дельфина с детенышем - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© CC BY 2.0 / Kimb0lene
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Правительство РФ предлагает ввести дополнительное регулирование для промышленного и прибрежного рыболовства, запрещающее добычу китов и дельфинов, эта мера должна защитить морских млекопитающих от истребления, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня мы предлагаем ввести дополнительное регулирование уже для промышленного и прибрежного рыболовства, оно распространяется прежде всего на китов и дельфинов. Новый законопроект запрещает их добычу. Рассчитываем, что это позволит сберечь животных от хищнического истребления", - сказал Мишустин на совещании с кабмином в четверг.
Серый кит - РИА Новости, 1920, 27.07.2020
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Ранее вылов морских млекопитающих осуществлялся в соответствии с квотой, которую выдавало Росрыболовство. Против этого активно выступали зоозащитники, так как такие млекопитающие, как косатки, дельфины, белухи и другие редкие, ценные виды находились под угрозой вылова. Ситуация изменилась после скандала вокруг "китовой тюрьмы" в 2018 году.
В 2018 году в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин - он поручил профильным министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, 10 ноября в Японском море выпустили последних белух. В конце прошлого года правительство ужесточило правила добычи этих животных, в этом году разрешений на вылов еще не выдавалось.
Серый кит в проливе Сенявина - РИА Новости, 1920, 08.06.2020
8 июня 2020, 11:52
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РоссияЯпонское мореМихаил МишустинФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Владимир ПутинОбщество
 
 
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