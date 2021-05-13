https://ria.ru/20210513/pravitelstvo-1732101165.html

Правительство предложило запретить добычу китов и дельфинов

Правительство предложило запретить добычу китов и дельфинов

Правительство РФ предлагает ввести дополнительное регулирование для промышленного и прибрежного рыболовства, запрещающее добычу китов и дельфинов, эта мера... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T12:10

2021-05-13T12:10

2021-05-13T12:55

россия

японское море

михаил мишустин

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152479/90/1524799049_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_bc8795c30ac2ccd6bc441e1f4ed6dcae.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Правительство РФ предлагает ввести дополнительное регулирование для промышленного и прибрежного рыболовства, запрещающее добычу китов и дельфинов, эта мера должна защитить морских млекопитающих от истребления, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Сегодня мы предлагаем ввести дополнительное регулирование уже для промышленного и прибрежного рыболовства, оно распространяется прежде всего на китов и дельфинов. Новый законопроект запрещает их добычу. Рассчитываем, что это позволит сберечь животных от хищнического истребления", - сказал Мишустин на совещании с кабмином в четверг.Ранее вылов морских млекопитающих осуществлялся в соответствии с квотой, которую выдавало Росрыболовство. Против этого активно выступали зоозащитники, так как такие млекопитающие, как косатки, дельфины, белухи и другие редкие, ценные виды находились под угрозой вылова. Ситуация изменилась после скандала вокруг "китовой тюрьмы" в 2018 году.В 2018 году в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин - он поручил профильным министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, 10 ноября в Японском море выпустили последних белух. В конце прошлого года правительство ужесточило правила добычи этих животных, в этом году разрешений на вылов еще не выдавалось.

https://ria.ru/20200727/1574977026.html

https://ria.ru/20200608/1572617983.html

россия

японское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, японское море, михаил мишустин, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), владимир путин, общество