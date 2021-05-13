https://ria.ru/20210513/potentsial-1732061831.html

На Украине пожаловались на "микроскопический" рост боевого потенциала

На Украине пожаловались на "микроскопический" рост боевого потенциала

Наращивание оборонного потенциала Украины происходит недостаточно быстро, об этом в своей колонке на сайте издания LB.ua заявил украинский эксперт, директор... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T05:25

2021-05-13T05:25

2021-05-13T05:25

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

леонид кравчук

украина

в мире

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Наращивание оборонного потенциала Украины происходит недостаточно быстро, об этом в своей колонке на сайте издания LB.ua заявил украинский эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.Говоря о том, насколько быстро происходит рост такого потенциала в стране, Бадрак отметил, что, к примеру, появление закона "О территориальной обороне" опаздывает минимум на четыре-пять лет, также ничего не слышно и о реформе СБУ."Что же касается боевого потенциала, то вряд ли можно серьезно говорить о перевооружении, если государство способно выделять на это менее одного миллиарда долларов ежегодно", - посетовал эксперт.По его словам, сейчас ожидается появление в военном-морских силах страны береговых ракетных комплексов "Нептун", кроме того, был осуществлен заказ партии разведывательно-ударных беспилотных комплексов Bayraktar TB2 турецкого производства."Однако по сравнению с наращиванием боевого потенциала противника это шаги пока микроскопические. Они явно несопоставимы", - подчеркнул Бадрак.Он указал, что Украина никак не продвинулась в создании "единого цифрового поля" по ведению боевых действий, также отсутствует деятельность "по всему фронту технологических возможностей", включая активизацию разработок оружия на новых физических принципах. "Но если вопросы электромагнитного или лазерного оружия можно считать высшей математикой для военно-политического руководства страны, то, скажем, разработки отечественных зенитно-ракетных комплексов или модернизацию парка боевых вертолетов, наверное, следовало бы включить в среднесрочное планирование", - заключил эксперт.Ранее председатель киевской делегации в Трехсторонней группе по Донбассу, первый президент страны Леонид Кравчук заявил, что Украина может стать ядерной державой. По его мнению, у Киева есть технические возможности, чтобы иметь ядерное оружие, но стоить это будет не менее 80 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20210510/ukraina-1730369685.html

https://ria.ru/20210419/ukraina-1728572359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы украины, служба безопасности украины, леонид кравчук, украина, в мире