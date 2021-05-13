Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210513/posol-1732086220.html
Лукашенко принял верительные грамоты нового посла России в Белоруссии
Лукашенко принял верительные грамоты нового посла России в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести государств, в том числе – нового посла России Евгения Лукьянова, сообщила в... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T10:56
2021-05-13T10:56
россия
евгений лукьянов
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576928304_0:0:2985:1680_1920x0_80_0_0_8209ba77b87e219de7a1ff8579653b3e.jpg
МИНСК, 13 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести государств, в том числе – нового посла России Евгения Лукьянова, сообщила в четверг пресс-служба главы государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран. Торжественная церемония состоялась 13 мая во Дворце независимости. Верительные грамоты главе белорусского государства вручили послы Ирака, Никарагуа, России, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне", - говорится в сообщении пресс-службы на сайте президента.Ранее, 30 апреля, пресс-служба российской дипмиссии сообщала, что Лукьянов прибыл в Белоруссию и вручил копии верительных грамот главе МИД республики Владимиру Макею. До этого Лукьянов занимал должность посла в Латвии.
https://ria.ru/20210507/belorussiya-1731403416.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576928304_65:0:2794:2047_1920x0_80_0_0_34c2817d3a997c954ee2e1634430749b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, евгений лукьянов, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко принял верительные грамоты нового посла России в Белоруссии

10:56 13.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 13 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести государств, в том числе – нового посла России Евгения Лукьянова, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран. Торжественная церемония состоялась 13 мая во Дворце независимости. Верительные грамоты главе белорусского государства вручили послы Ирака, Никарагуа, России, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне", - говорится в сообщении пресс-службы на сайте президента.
Ранее, 30 апреля, пресс-служба российской дипмиссии сообщала, что Лукьянов прибыл в Белоруссию и вручил копии верительных грамот главе МИД республики Владимиру Макею. До этого Лукьянов занимал должность посла в Латвии.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время выхода к прессе после заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 14:44
Глава МИД Белоруссии назвал цель санкций Запада
 
РоссияЕвгений ЛукьяновАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:13Минниханов: Татарстан сделает все, чтобы трагедия в школе не повторилась
11:07Эксперты рассказали, на сколько подешевели туры после майских праздников
11:04В России создали прибор, выявляющий биологические угрозы за пять секунд
11:04Медиакорпорация Китая поздравила ВГТРК с 30-летним юбилеем
10:59СК завел дело после разлива нефтепродуктов в Ненецком округе
10:59Жители Казани третьи сутки несут цветы к школе, где произошла стрельба
10:58Военные назвали письмо о здоровье Байдена предательством
10:56Лукашенко принял верительные грамоты нового посла России в Белоруссии
10:56Антимонопольная служба в Италии оштрафовала Google на 102 миллиона евро
10:55В офисе Зеленского оценили перспективы встречи с Путиным
10:51Пашинян назвал действия Баку в Сюнике заранее спланированной провокацией
10:50В Симферополе оцепили колледж из-за сообщения о минировании
10:48В суд поступили жалобы на арест экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана
10:47Часть Тайваня осталась без электричества из-за аварии на угольной станции
10:44Карасин призвал проанализировать монополию БДИПЧ на оценку выборов
10:43Опубликовано видео покупки оружия студентом, напавшим на школу в Казани
10:39Жительница Казани рассказала о реакции внучки на стрельбу в школе
10:33В Израиле задержали десятки человек после беспорядков
10:32Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:26На МКС сломалась американская система получения воды
Лента новостейМолния