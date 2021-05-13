https://ria.ru/20210513/posol-1732086220.html

Лукашенко принял верительные грамоты нового посла России в Белоруссии

Лукашенко принял верительные грамоты нового посла России в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести государств, в том числе – нового посла России Евгения Лукьянова, сообщила в... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T10:56

2021-05-13T10:56

2021-05-13T10:56

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евгений лукьянов

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 13 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести государств, в том числе – нового посла России Евгения Лукьянова, сообщила в четверг пресс-служба главы государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран. Торжественная церемония состоялась 13 мая во Дворце независимости. Верительные грамоты главе белорусского государства вручили послы Ирака, Никарагуа, России, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне", - говорится в сообщении пресс-службы на сайте президента.Ранее, 30 апреля, пресс-служба российской дипмиссии сообщала, что Лукьянов прибыл в Белоруссию и вручил копии верительных грамот главе МИД республики Владимиру Макею. До этого Лукьянов занимал должность посла в Латвии.

https://ria.ru/20210507/belorussiya-1731403416.html

россия

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россия, евгений лукьянов, александр лукашенко, белоруссия, в мире