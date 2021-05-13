https://ria.ru/20210513/polety-1732147655.html

Росавиация дала рекомендации из-за конфликта Израиля и Палестины

Росавиация дала рекомендации из-за конфликта Израиля и Палестины

Росавиация из-за конфликта Израиля и Палестины рекомендовала российским авиакомпаниям обеспечить постоянный мониторинг оперативной аэронавигационной информации, РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T15:02

2021-05-13T15:02

2021-05-13T15:02

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

палестина

израиль

в мире

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Росавиация из-за конфликта Израиля и Палестины рекомендовала российским авиакомпаниям обеспечить постоянный мониторинг оперативной аэронавигационной информации, выбирать безопасные маршруты и режим полетов, быть готовыми оперативно принять решение об отмене полетов, сообщает ведомство."Росавиация в связи с обострением ситуации в Ближневосточном регионе в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов РФ при выполнении международных воздушных перевозок рекомендует российскими эксплуатантам воздушных судов: обеспечить постоянный мониторинг оперативной аэронавигационной информации, издаваемой государствами региона и содержащей данные о деятельности, потенциально опасной для полетов гражданских воздушных судов", - говорится в сообщении."Предусмотреть возможность оперативного принятия решения о прекращении полетов над возникшей зоной вооруженного конфликта или вблизи нее до выпуска НОТАМ (извещение летному составу – ред.), в том числе на основе других предупреждений и доступных источников информации; осуществлять выбор наиболее безопасных (альтернативных) маршрутов и режимов полетов, гарантирующих безопасное выполнение международных воздушных перевозок", - отмечает ведомство.Кроме того, при планировании воздушных перевозок в этом регионе рекомендовано особое внимание уделять уровню профессиональной подготовки членов экипажей.Также Росавиация предлагает авиакомпаниям проанализировать рекомендации, содержащиеся в документах ИКАО, - "Руководство по мерам безопасности, принимаемым в связи с военной деятельностью, потенциально опасной для производства полетов гражданских воздушных судов", и "Руководство по оценке факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов или вблизи их"."Росавиация продолжает мониторинг ситуации. В случае необходимости будут подготовлены дополнительные рекомендации российским эксплуатантам по мерам безопасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210513/tel-aviv-1732135786.html

https://ria.ru/20210512/reysy-1732033062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), палестина, израиль, в мире