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Росавиация дала рекомендации из-за конфликта Израиля и Палестины
Росавиация дала рекомендации из-за конфликта Израиля и Палестины
Росавиация из-за конфликта Израиля и Палестины рекомендовала российским авиакомпаниям обеспечить постоянный мониторинг оперативной аэронавигационной информации, РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T15:02
2021-05-13T15:02
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
палестина
израиль
в мире
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Росавиация из-за конфликта Израиля и Палестины рекомендовала российским авиакомпаниям обеспечить постоянный мониторинг оперативной аэронавигационной информации, выбирать безопасные маршруты и режим полетов, быть готовыми оперативно принять решение об отмене полетов, сообщает ведомство."Росавиация в связи с обострением ситуации в Ближневосточном регионе в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов РФ при выполнении международных воздушных перевозок рекомендует российскими эксплуатантам воздушных судов: обеспечить постоянный мониторинг оперативной аэронавигационной информации, издаваемой государствами региона и содержащей данные о деятельности, потенциально опасной для полетов гражданских воздушных судов", - говорится в сообщении."Предусмотреть возможность оперативного принятия решения о прекращении полетов над возникшей зоной вооруженного конфликта или вблизи нее до выпуска НОТАМ (извещение летному составу – ред.), в том числе на основе других предупреждений и доступных источников информации; осуществлять выбор наиболее безопасных (альтернативных) маршрутов и режимов полетов, гарантирующих безопасное выполнение международных воздушных перевозок", - отмечает ведомство.Кроме того, при планировании воздушных перевозок в этом регионе рекомендовано особое внимание уделять уровню профессиональной подготовки членов экипажей.Также Росавиация предлагает авиакомпаниям проанализировать рекомендации, содержащиеся в документах ИКАО, - "Руководство по мерам безопасности, принимаемым в связи с военной деятельностью, потенциально опасной для производства полетов гражданских воздушных судов", и "Руководство по оценке факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов или вблизи их"."Росавиация продолжает мониторинг ситуации. В случае необходимости будут подготовлены дополнительные рекомендации российским эксплуатантам по мерам безопасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210513/tel-aviv-1732135786.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), палестина, израиль, в мире

Росавиация дала рекомендации из-за конфликта Израиля и Палестины

15:02 13.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Росавиация из-за конфликта Израиля и Палестины рекомендовала российским авиакомпаниям обеспечить постоянный мониторинг оперативной аэронавигационной информации, выбирать безопасные маршруты и режим полетов, быть готовыми оперативно принять решение об отмене полетов, сообщает ведомство.
"Росавиация в связи с обострением ситуации в Ближневосточном регионе в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов РФ при выполнении международных воздушных перевозок рекомендует российскими эксплуатантам воздушных судов: обеспечить постоянный мониторинг оперативной аэронавигационной информации, издаваемой государствами региона и содержащей данные о деятельности, потенциально опасной для полетов гражданских воздушных судов", - говорится в сообщении.
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"Предусмотреть возможность оперативного принятия решения о прекращении полетов над возникшей зоной вооруженного конфликта или вблизи нее до выпуска НОТАМ (извещение летному составу – ред.), в том числе на основе других предупреждений и доступных источников информации; осуществлять выбор наиболее безопасных (альтернативных) маршрутов и режимов полетов, гарантирующих безопасное выполнение международных воздушных перевозок", - отмечает ведомство.
Кроме того, при планировании воздушных перевозок в этом регионе рекомендовано особое внимание уделять уровню профессиональной подготовки членов экипажей.
Также Росавиация предлагает авиакомпаниям проанализировать рекомендации, содержащиеся в документах ИКАО, - "Руководство по мерам безопасности, принимаемым в связи с военной деятельностью, потенциально опасной для производства полетов гражданских воздушных судов", и "Руководство по оценке факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов или вблизи их".
"Росавиация продолжает мониторинг ситуации. В случае необходимости будут подготовлены дополнительные рекомендации российским эксплуатантам по мерам безопасности", - говорится в сообщении.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ПалестинаИзраильВ мире
 
 
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