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Сирены прозвучали в центральных районах Израиля
Сирены прозвучали в центральных районах Израиля
Сирены воздушной тревоги звучат в центральных районах Израиля, в том числе в городе Модиин, сообщила пресс-служба израильской армии. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T22:26
2021-05-13T22:26
2021-05-13T22:34
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в центральных районах Израиля, в том числе в городе Модиин, сообщила пресс-служба израильской армии."Сирена воздушной тревоги звучит в центральных районах Израиля", - говорится в сообщении военных.Военные сообщает, что начиная с десяти вечера сигналы воздушной тревоги почти непрерывно звучат в Ашкелоне, Ашдоде и районах, прилегающих к сектору Газа.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в четверг вечером армия Израиля. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 87 человек.
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ашкелон, ашдод, исламский джихад, хамас, израиль, в мире
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в центральных районах Израиля, в том числе в городе Модиин, сообщила пресс-служба израильской армии.
"Сирена воздушной тревоги звучит в центральных районах Израиля", - говорится в сообщении военных.
Военные сообщает, что начиная с десяти вечера сигналы воздушной тревоги почти непрерывно звучат в Ашкелоне, Ашдоде и районах, прилегающих к сектору Газа.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в четверг вечером армия Израиля. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 87 человек.