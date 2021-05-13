https://ria.ru/20210513/pogibshie-1732224181.html

Сирены прозвучали в центральных районах Израиля

Сирены прозвучали в центральных районах Израиля

Сирены воздушной тревоги звучат в центральных районах Израиля, в том числе в городе Модиин, сообщила пресс-служба израильской армии. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T22:26

2021-05-13T22:26

2021-05-13T22:34

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исламский джихад

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израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в центральных районах Израиля, в том числе в городе Модиин, сообщила пресс-служба израильской армии."Сирена воздушной тревоги звучит в центральных районах Израиля", - говорится в сообщении военных.Военные сообщает, что начиная с десяти вечера сигналы воздушной тревоги почти непрерывно звучат в Ашкелоне, Ашдоде и районах, прилегающих к сектору Газа.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в четверг вечером армия Израиля. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 87 человек.

https://ria.ru/20210513/rakety-1732222612.html

ашкелон

ашдод

израиль

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ашкелон, ашдод, исламский джихад, хамас, израиль, в мире