https://ria.ru/20210513/podlodka-1732173201.html

МИД осудил заход американской подлодки в норвежский порт у границ России

МИД осудил заход американской подлодки в норвежский порт у границ России

Заход американской подлодки в норвежский порт вблизи границ России вызывает озабоченность, курс Осло на милитаризацию Арктики прискорбен, заявила официальный... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T16:47

2021-05-13T16:47

2021-05-13T16:47

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нато

норвегия

сша

безопасность

в мире

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Заход американской подлодки в норвежский порт вблизи границ России вызывает озабоченность, курс Осло на милитаризацию Арктики прискорбен, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, заверения норвежского военного руководства об отсутствии на борту прибывающих атомных подлодок ядерного оружия "не внушают доверия, так как, по признанию самих норвежцев, достоверной информации на этот счет нет, а механизмы контроля над действиями американцев не предусмотрены"."Вызывает недоумение, что подобным визитом подводных лодок, которые имеют возможности нести на борту атомные боеголовки, власти Норвегии приписывают некую, как они говорят, стабилизирующую роль. Особенно прискорбно, что в Осло взяли жесткий курс на усиление милитаризации Арктики, нагнетания напряженности в этом традиционно мирном регионе, стараясь угодить старшим партнерам по НАТО", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20210513/opasnost-1732075256.html

россия

норвегия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, норвегия, сша, безопасность, в мире