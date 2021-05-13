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Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами
Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами
Столица Южной Осетии Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами, сообщает в четверг мэрия дальневосточной столицы. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T02:19
2021-05-13T02:19
владивосток
цхинвал
южная осетия
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 13 мая – РИА Новости. Столица Южной Осетии Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами, сообщает в четверг мэрия дальневосточной столицы.Гуменюк отметил, что побратимские отношения между Владивостоком и Цхинвалом помогут реализации совместных проектов, сделают двустороннее сотрудничество более эффективным и будут способствовать укреплению дружественных и добрососедских отношений. Он также добавил, что во Владивостоке живут около 800 выходцев из Осетии, диаспора участвует в жизни города."Данное соглашение заложит основу для строительства крепкого моста дружбы между жителями наших городов, поможет им стать ближе друг к другу, обмениваться опытом, узнать больше об истории и культуре наших городов", - сказал в ходе подписания мэр Цхинвала Алан Кочиев, чьи слова приводятся в сообщении.Он выразил готовность начать строить совместную работу.Владивосток уже связывают побратимские отношения с 16 городами КНР, Японии, США, Республики Корея, КНДР, Эквадора, Малайзии, Вьетнама, также с Владикавказом Республики Северная Осетия – Алания.
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владивосток, цхинвал, южная осетия, общество

Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами

02:19 13.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЖилые дома в центральной части города Владивостока
Жилые дома в центральной части города Владивостока - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 13 мая – РИА Новости. Столица Южной Осетии Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами, сообщает в четверг мэрия дальневосточной столицы.
"Владивосток и Цхинвал стали побратимами… Соответствующее соглашение в режиме видеоконференции подписали накануне, 12 мая, глава Владивостока Олег Гуменюк и глава администрации города Цхинвал Алан Кочиев", - говорится в сообщении.
Гуменюк отметил, что побратимские отношения между Владивостоком и Цхинвалом помогут реализации совместных проектов, сделают двустороннее сотрудничество более эффективным и будут способствовать укреплению дружественных и добрососедских отношений. Он также добавил, что во Владивостоке живут около 800 выходцев из Осетии, диаспора участвует в жизни города.
"Данное соглашение заложит основу для строительства крепкого моста дружбы между жителями наших городов, поможет им стать ближе друг к другу, обмениваться опытом, узнать больше об истории и культуре наших городов", - сказал в ходе подписания мэр Цхинвала Алан Кочиев, чьи слова приводятся в сообщении.
Он выразил готовность начать строить совместную работу.
Владивосток уже связывают побратимские отношения с 16 городами КНР, Японии, США, Республики Корея, КНДР, Эквадора, Малайзии, Вьетнама, также с Владикавказом Республики Северная Осетия – Алания.
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ВладивостокЦхинвалЮжная ОсетияОбщество
 
 
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