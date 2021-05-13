https://ria.ru/20210513/pobratimy-1732058945.html

Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами

Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами

Столица Южной Осетии Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами, сообщает в четверг мэрия дальневосточной столицы. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T02:19

2021-05-13T02:19

2021-05-13T02:19

владивосток

цхинвал

южная осетия

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 13 мая – РИА Новости. Столица Южной Осетии Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами, сообщает в четверг мэрия дальневосточной столицы.Гуменюк отметил, что побратимские отношения между Владивостоком и Цхинвалом помогут реализации совместных проектов, сделают двустороннее сотрудничество более эффективным и будут способствовать укреплению дружественных и добрососедских отношений. Он также добавил, что во Владивостоке живут около 800 выходцев из Осетии, диаспора участвует в жизни города."Данное соглашение заложит основу для строительства крепкого моста дружбы между жителями наших городов, поможет им стать ближе друг к другу, обмениваться опытом, узнать больше об истории и культуре наших городов", - сказал в ходе подписания мэр Цхинвала Алан Кочиев, чьи слова приводятся в сообщении.Он выразил готовность начать строить совместную работу.Владивосток уже связывают побратимские отношения с 16 городами КНР, Японии, США, Республики Корея, КНДР, Эквадора, Малайзии, Вьетнама, также с Владикавказом Республики Северная Осетия – Алания.

https://ria.ru/20200427/1570654373.html

владивосток

цхинвал

южная осетия

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владивосток, цхинвал, южная осетия, общество