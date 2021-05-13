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В США двухлетний ребенок выстрелил в родителей из пистолета
В США двухлетний ребенок выстрелил в родителей из пистолета
Двухлетний мальчик в штате Мэн на северо-востоке США ранил родителей из пистолета, найденного в доме, сообщает местный телеканал WGME со ссылкой на полицию. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T14:56
2021-05-13T14:56
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сша
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Двухлетний мальчик в штате Мэн на северо-востоке США ранил родителей из пистолета, найденного в доме, сообщает местный телеканал WGME со ссылкой на полицию.Инцидент произошел в среду в городе Уэст-Бат. Полиция сообщила, что ребенок нашел пистолет на прикроватном столике. Отмечается, что отец мальчика получил легкое ранение головы, а мать была ранена в ногу. При этом сам ребенок пострадал от отдачи, вызванной выстрелом. Все трое были госпитализированы с травмами, не представляющими угрозы для жизни.Как отметили следователи, ребенок сделал только один выстрел."Вопрос, как мальчик смог взять оружие и выстрелить из него, вызывает серьезную озабоченность, и в настоящее время по нему ведется расследование", - заявил шериф округа Джоэл Мерри. Он добавил, что инцидент мог иметь куда более трагичнеские последствия.В США ношение оружия гарантировано конституцией, но существует большое количество ограничений, которые разнятся от штата к штату и от учреждения к учреждению. В некоторых штатах оружие можно носить открыто, в других это запрещено. Демократы традиционно выступают за более жесткое регулирование сферы оборота оружия, республиканцы, в свою очередь, обвиняют их в попытке лишить граждан гарантированного конституцией права.За последнее время в США произошли сразу несколько случаев массовой стрельбы.В свете роста насилия с применением оружия президент США Джо Байден вновь заявил о необходимости ужесточения оборота оружия в стране, в частности, запрета на штурмовое оружие, а также усиления проверок при продаже оружия.
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мэн (штат), сша, в мире

В США двухлетний ребенок выстрелил в родителей из пистолета

14:56 13.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Двухлетний мальчик в штате Мэн на северо-востоке США ранил родителей из пистолета, найденного в доме, сообщает местный телеканал WGME со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в среду в городе Уэст-Бат. Полиция сообщила, что ребенок нашел пистолет на прикроватном столике. Отмечается, что отец мальчика получил легкое ранение головы, а мать была ранена в ногу. При этом сам ребенок пострадал от отдачи, вызванной выстрелом. Все трое были госпитализированы с травмами, не представляющими угрозы для жизни.
Как отметили следователи, ребенок сделал только один выстрел.
"Вопрос, как мальчик смог взять оружие и выстрелить из него, вызывает серьезную озабоченность, и в настоящее время по нему ведется расследование", - заявил шериф округа Джоэл Мерри. Он добавил, что инцидент мог иметь куда более трагичнеские последствия.
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В США ношение оружия гарантировано конституцией, но существует большое количество ограничений, которые разнятся от штата к штату и от учреждения к учреждению. В некоторых штатах оружие можно носить открыто, в других это запрещено. Демократы традиционно выступают за более жесткое регулирование сферы оборота оружия, республиканцы, в свою очередь, обвиняют их в попытке лишить граждан гарантированного конституцией права.
За последнее время в США произошли сразу несколько случаев массовой стрельбы.
В свете роста насилия с применением оружия президент США Джо Байден вновь заявил о необходимости ужесточения оборота оружия в стране, в частности, запрета на штурмовое оружие, а также усиления проверок при продаже оружия.
 
Мэн (штат)СШАВ мире
 
 
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