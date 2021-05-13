https://ria.ru/20210513/pistolet-1732145522.html

В США двухлетний ребенок выстрелил в родителей из пистолета

В США двухлетний ребенок выстрелил в родителей из пистолета

Двухлетний мальчик в штате Мэн на северо-востоке США ранил родителей из пистолета, найденного в доме, сообщает местный телеканал WGME со ссылкой на полицию. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T14:56

2021-05-13T14:56

2021-05-13T14:56

мэн (штат)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_0:54:3332:1928_1920x0_80_0_0_ca66a0d2f84f38376a0798df6a4022ad.jpg

ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Двухлетний мальчик в штате Мэн на северо-востоке США ранил родителей из пистолета, найденного в доме, сообщает местный телеканал WGME со ссылкой на полицию.Инцидент произошел в среду в городе Уэст-Бат. Полиция сообщила, что ребенок нашел пистолет на прикроватном столике. Отмечается, что отец мальчика получил легкое ранение головы, а мать была ранена в ногу. При этом сам ребенок пострадал от отдачи, вызванной выстрелом. Все трое были госпитализированы с травмами, не представляющими угрозы для жизни.Как отметили следователи, ребенок сделал только один выстрел."Вопрос, как мальчик смог взять оружие и выстрелить из него, вызывает серьезную озабоченность, и в настоящее время по нему ведется расследование", - заявил шериф округа Джоэл Мерри. Он добавил, что инцидент мог иметь куда более трагичнеские последствия.В США ношение оружия гарантировано конституцией, но существует большое количество ограничений, которые разнятся от штата к штату и от учреждения к учреждению. В некоторых штатах оружие можно носить открыто, в других это запрещено. Демократы традиционно выступают за более жесткое регулирование сферы оборота оружия, республиканцы, в свою очередь, обвиняют их в попытке лишить граждан гарантированного конституцией права.За последнее время в США произошли сразу несколько случаев массовой стрельбы.В свете роста насилия с применением оружия президент США Джо Байден вновь заявил о необходимости ужесточения оборота оружия в стране, в частности, запрета на штурмовое оружие, а также усиления проверок при продаже оружия.

https://ria.ru/20210408/nasilie-1727438301.html

мэн (штат)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мэн (штат), сша, в мире