Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210513/perevody-1732072123.html
Всемирный банк назвал переводы денег из России самыми выгодными
Всемирный банк назвал переводы денег из России самыми выгодными
В общемировом разрезе наименее дорогостоящими остаются денежные переводы из России, говорится в докладе Всемирного банка по вопросам миграции и развития, в... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T09:24
2021-05-13T10:49
россия
всемирный банк
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155887/85/1558878585_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cfadaf36c8470ca65ca50a6e09d48c96.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В общемировом разрезе наименее дорогостоящими остаются денежные переводы из России, говорится в докладе Всемирного банка по вопросам миграции и развития, в котором оценивается ситуация за 2020 год.Стоимость трансфера снизилась с 2,1 до одного процента. Россию относят к региону Европы и Центральной Азии. Аналитики ВБ указали, что объем переводов в его страны сократился в 2020 году приблизительно на 9,7% и составил 56 миллиардов долларов. Причина — пандемия и низкие цены на нефть, которые серьезно сказались на положении работников-мигрантов.Объем трансграничных переводов в мировом масштабе сократился меньше прогнозов — на 2,4%, до 702 миллиардов долларов. ВБ добавил, что спад оказался менее существенным, чем во время мирового финансового кризиса 2009 года (4,8%). В апреле прошлого года банк прогнозировал самое резкое падение в истории — примерно на 20%.ВБ отмечает, что объем официально зарегистрированных денежных переводов в страны с низким и средним уровнем дохода в 2020-м достиг 540 миллиардов долларов, снизившись лишь на 1,6% по сравнению с общим показателем в 2019 году.Прирост поступления денежных переводов был отмечен в 2020-м в странах Латинской Америки и Карибского бассейна (+6,5%), Южной Азии (+5,2%), а также Ближнего Востока и Северной Африки (+2,3%). В то же время объем денежных переводов в государства Восточной Азии и Тихоокеанского региона сократился на 7,9%, а в страны Африки к югу от Сахары — на 12,5%.
https://radiosputnik.ria.ru/20210414/perevod-1728235566.html
https://ria.ru/20210513/traty-1732065984.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155887/85/1558878585_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9118afb3cb4c307b91e0852302f8c87b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, всемирный банк, экономика

Всемирный банк назвал переводы денег из России самыми выгодными

09:24 13.05.2021 (обновлено: 10:49 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтарт продаж новых iPhone в России
Старт продаж новых iPhone в России - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В общемировом разрезе наименее дорогостоящими остаются денежные переводы из России, говорится в докладе Всемирного банка по вопросам миграции и развития, в котором оценивается ситуация за 2020 год.
Стоимость трансфера снизилась с 2,1 до одного процента.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 14:06
Россиянам упростят перевод денег в Белоруссию
Россию относят к региону Европы и Центральной Азии. Аналитики ВБ указали, что объем переводов в его страны сократился в 2020 году приблизительно на 9,7% и составил 56 миллиардов долларов. Причина — пандемия и низкие цены на нефть, которые серьезно сказались на положении работников-мигрантов.
"Снижение курса российского рубля привело к значительному снижению объема денежных переводов в этот регион в пересчете на доллары. По расчетам, в 2021 году объем денежных переводов сократится еще на 3,2%, поскольку, как ожидается, восстановление стран региона после кризиса будет медленным", — отметил банк.
Объем трансграничных переводов в мировом масштабе сократился меньше прогнозов — на 2,4%, до 702 миллиардов долларов. ВБ добавил, что спад оказался менее существенным, чем во время мирового финансового кризиса 2009 года (4,8%). В апреле прошлого года банк прогнозировал самое резкое падение в истории — примерно на 20%.
ВБ отмечает, что объем официально зарегистрированных денежных переводов в страны с низким и средним уровнем дохода в 2020-м достиг 540 миллиардов долларов, снизившись лишь на 1,6% по сравнению с общим показателем в 2019 году.
Прирост поступления денежных переводов был отмечен в 2020-м в странах Латинской Америки и Карибского бассейна (+6,5%), Южной Азии (+5,2%), а также Ближнего Востока и Северной Африки (+2,3%). В то же время объем денежных переводов в государства Восточной Азии и Тихоокеанского региона сократился на 7,9%, а в страны Африки к югу от Сахары — на 12,5%.
Роза Пик на курорте Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
08:15
Расходы россиян на путевки выросли в десять раз
 
РоссияВсемирный банкЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:13Минниханов: Татарстан сделает все, чтобы трагедия в школе не повторилась
11:07Эксперты рассказали, на сколько подешевели туры после майских праздников
11:04В России создали прибор, выявляющий биологические угрозы за пять секунд
11:04Медиакорпорация Китая поздравила ВГТРК с 30-летним юбилеем
10:59СК завел дело после разлива нефтепродуктов в Ненецком округе
10:59Жители Казани третьи сутки несут цветы к школе, где произошла стрельба
10:58Военные назвали письмо о здоровье Байдена предательством
10:56Лукашенко принял верительные грамоты нового посла России в Белоруссии
10:56Антимонопольная служба в Италии оштрафовала Google на 102 миллиона евро
10:55В офисе Зеленского оценили перспективы встречи с Путиным
10:51Пашинян назвал действия Баку в Сюнике заранее спланированной провокацией
10:50В Симферополе оцепили колледж из-за сообщения о минировании
10:48В суд поступили жалобы на арест экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана
10:47Часть Тайваня осталась без электричества из-за аварии на угольной станции
10:44Карасин призвал проанализировать монополию БДИПЧ на оценку выборов
10:43Опубликовано видео покупки оружия студентом, напавшим на школу в Казани
10:39Жительница Казани рассказала о реакции внучки на стрельбу в школе
10:33В Израиле задержали десятки человек после беспорядков
10:32Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:26На МКС сломалась американская система получения воды
Лента новостейМолния