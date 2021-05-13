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Всемирный банк назвал переводы денег из России самыми выгодными
Всемирный банк назвал переводы денег из России самыми выгодными
В общемировом разрезе наименее дорогостоящими остаются денежные переводы из России, говорится в докладе Всемирного банка по вопросам миграции и развития, в... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T09:24
2021-05-13T09:24
2021-05-13T10:49
россия
всемирный банк
экономика
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В общемировом разрезе наименее дорогостоящими остаются денежные переводы из России, говорится в докладе Всемирного банка по вопросам миграции и развития, в котором оценивается ситуация за 2020 год.Стоимость трансфера снизилась с 2,1 до одного процента. Россию относят к региону Европы и Центральной Азии. Аналитики ВБ указали, что объем переводов в его страны сократился в 2020 году приблизительно на 9,7% и составил 56 миллиардов долларов. Причина — пандемия и низкие цены на нефть, которые серьезно сказались на положении работников-мигрантов.Объем трансграничных переводов в мировом масштабе сократился меньше прогнозов — на 2,4%, до 702 миллиардов долларов. ВБ добавил, что спад оказался менее существенным, чем во время мирового финансового кризиса 2009 года (4,8%). В апреле прошлого года банк прогнозировал самое резкое падение в истории — примерно на 20%.ВБ отмечает, что объем официально зарегистрированных денежных переводов в страны с низким и средним уровнем дохода в 2020-м достиг 540 миллиардов долларов, снизившись лишь на 1,6% по сравнению с общим показателем в 2019 году.Прирост поступления денежных переводов был отмечен в 2020-м в странах Латинской Америки и Карибского бассейна (+6,5%), Южной Азии (+5,2%), а также Ближнего Востока и Северной Африки (+2,3%). В то же время объем денежных переводов в государства Восточной Азии и Тихоокеанского региона сократился на 7,9%, а в страны Африки к югу от Сахары — на 12,5%.
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россия, всемирный банк, экономика
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости.
В общемировом разрезе наименее дорогостоящими остаются денежные переводы из России, говорится в докладе Всемирного банка
по вопросам миграции и развития, в котором оценивается ситуация за 2020 год.
Стоимость трансфера снизилась с 2,1 до одного процента.
Россию относят к региону Европы и Центральной Азии. Аналитики ВБ указали, что объем переводов в его страны сократился в 2020 году приблизительно на 9,7% и составил 56 миллиардов долларов. Причина — пандемия и низкие цены на нефть, которые серьезно сказались на положении работников-мигрантов.
"Снижение курса российского рубля привело к значительному снижению объема денежных переводов в этот регион в пересчете на доллары. По расчетам, в 2021 году объем денежных переводов сократится еще на 3,2%, поскольку, как ожидается, восстановление стран региона после кризиса будет медленным", — отметил банк.
Объем трансграничных переводов в мировом масштабе сократился меньше прогнозов — на 2,4%, до 702 миллиардов долларов. ВБ добавил, что спад оказался менее существенным, чем во время мирового финансового кризиса 2009 года (4,8%). В апреле прошлого года банк прогнозировал самое резкое падение в истории — примерно на 20%.
ВБ отмечает, что объем официально зарегистрированных денежных переводов в страны с низким и средним уровнем дохода в 2020-м достиг 540 миллиардов долларов, снизившись лишь на 1,6% по сравнению с общим показателем в 2019 году.
Прирост поступления денежных переводов был отмечен в 2020-м в странах Латинской Америки
и Карибского бассейна
(+6,5%), Южной Азии (+5,2%), а также Ближнего Востока
и Северной Африки
(+2,3%). В то же время объем денежных переводов в государства Восточной Азии и Тихоокеанского региона сократился на 7,9%, а в страны Африки
к югу от Сахары
— на 12,5%.