https://ria.ru/20210513/pentagon-1732246365.html

Пентагон не стал комментировать сообщение Минобороны об инциденте в Сирии

Пентагон не стал комментировать сообщение Минобороны об инциденте в Сирии

Пентагон не комментирует заявления Минобороны РФ о нарушении протокола деконфликтации в Сирии и о том, что американская колонна была остановлена российской... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-13T22:41

2021-05-13T22:41

2021-05-14T08:57

война в сирии

россия

министерство обороны сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

сирия

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Пентагон не комментирует заявления Минобороны РФ о нарушении протокола деконфликтации в Сирии и о том, что американская колонна была остановлена российской военной полицией в северо-восточной сирийской провинции Хасеке."Мне нечего вам сообщить на этот счет", - сказала РИА Новости представитель Пентагона коммандер Джессика Макналти.Ранее замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что колонна американской военной техники в составе шести бронеавтомобилей типа MRAP передвигалась по трассе М-4 в западном направлении по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления, что нарушает протокол с российскими военными. Колонна была остановлена патрулем российской военной полиции и возвращена в обратном направлении, сказал Карпов.

https://ria.ru/20210509/vzryv-1731583587.html

россия

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россия, министерство обороны сша, министерство обороны рф (минобороны рф), сирия, в мире