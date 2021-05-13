Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210513/pentagon-1732246365.html
Пентагон не стал комментировать сообщение Минобороны об инциденте в Сирии
Пентагон не стал комментировать сообщение Минобороны об инциденте в Сирии
Пентагон не комментирует заявления Минобороны РФ о нарушении протокола деконфликтации в Сирии и о том, что американская колонна была остановлена российской... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-13T22:41
2021-05-14T08:57
война в сирии
россия
министерство обороны сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:392:2592:1850_1920x0_80_0_0_2640d7fc72be956c190f048c6e0c52a0.jpg
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Пентагон не комментирует заявления Минобороны РФ о нарушении протокола деконфликтации в Сирии и о том, что американская колонна была остановлена российской военной полицией в северо-восточной сирийской провинции Хасеке."Мне нечего вам сообщить на этот счет", - сказала РИА Новости представитель Пентагона коммандер Джессика Макналти.Ранее замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что колонна американской военной техники в составе шести бронеавтомобилей типа MRAP передвигалась по трассе М-4 в западном направлении по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления, что нарушает протокол с российскими военными. Колонна была остановлена патрулем российской военной полиции и возвращена в обратном направлении, сказал Карпов.
https://ria.ru/20210509/vzryv-1731583587.html
россия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_1d4274861c3090d15a1c8f441cf36444.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство обороны сша, министерство обороны рф (минобороны рф), сирия, в мире

Пентагон не стал комментировать сообщение Минобороны об инциденте в Сирии

22:41 13.05.2021 (обновлено: 08:57 14.05.2021)
 
CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Пентагон не комментирует заявления Минобороны РФ о нарушении протокола деконфликтации в Сирии и о том, что американская колонна была остановлена российской военной полицией в северо-восточной сирийской провинции Хасеке.
"Мне нечего вам сообщить на этот счет", - сказала РИА Новости представитель Пентагона коммандер Джессика Макналти.
Ранее замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что колонна американской военной техники в составе шести бронеавтомобилей типа MRAP передвигалась по трассе М-4 в западном направлении по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления, что нарушает протокол с российскими военными. Колонна была остановлена патрулем российской военной полиции и возвращена в обратном направлении, сказал Карпов.
Нефтяной танкер. - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
9 мая, 15:13
У берегов Сирии прогремел взрыв на нефтяном танкере
 
Война в СирииРоссияМинистерство обороны СШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СирияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:07В Подмосковье завели из-за видео на латышском языке о Второй мировой
11:07В Казани после ЧП в школе госпитализировали еще одного ребенка
11:06Инфекционист объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве
11:04Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:03В России за сутки выписали 9756 переболевших COVID-19
11:02В России выявили 9462 новых случая заражения коронавирусом
11:02В Москве выявили наибольшее число новых случаев COVID-19 с 17 января
11:02В России за сутки умерли 393 пациента с COVID-19
11:00Экс-президента Чехии оштрафовали за отсутствие маски
10:58В Боснии и Герцеговине начинаются крупнейшие учения НАТО
10:58В "Слуге народа" прокомментировали обвинения против Медведчука
10:56Урбанист рассказал, что вызывает стресс у жителей многоэтажек
10:53В Индии начали применять "Спутник V"
10:47Обвинивший Кевина Спейси аноним отказался раскрыть свое имя
10:47Российские туристы рассказали, где можно дешево отдохнуть этим летом
10:45Валаамский монастырь начал принимать паломников
10:44Картины и другие работы Шойгу продадут на благотворительном аукционе
10:41Пашинян рассказал о предпринятых действиях по ситуации в Сюнике
10:39В Красноярском крае пропало воздушное судно
10:39Путину доверяют 55% россиян, показал опрос
Лента новостейМолния