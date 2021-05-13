https://ria.ru/20210513/palestina-1732092999.html

ВВС Израиля уничтожили жилой дом в секторе Газа, заявили в Палестине

ВВС Израиля уничтожили жилой дом в секторе Газа, заявили в Палестине

ВВС Израиля нанесли авиаудары по жилому шестиэтажному дому в районе Рималь города Газа, здание разрушено, сообщило в четверг палестинское агентство Wafa. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T11:28

2021-05-13T11:28

2021-05-13T13:05

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

исламский джихад

ввс израиля

сектор газа

хамас

палестина

израиль

в мире

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КАИР, 13 мая – РИА Новости. ВВС Израиля нанесли авиаудары по жилому шестиэтажному дому в районе Рималь города Газа, здание разрушено, сообщило в четверг палестинское агентство Wafa."Самолет F-16 ВВС Израиля атаковал двумя ракетами жилое шестиэтажное здание "ат-Турк" в районе Рималь Газы, превратив его в груду кирпичей", - сообщило агентство.По его данным, близлежащие здания также "значительно повреждены".Это многоэтажка стала уже четвертой в секторе Газа, уничтоженной со вторника израильскими ВВС."Некоторое время назад самолеты армии обороны Израиля нанесли удар по разведывательным отделениям ХАМАС в районе Римал", - сообщила со своей стороны пресс-служба армии Израиля.Отмечается, что перед нанесением ударов военнослужащие предупредили "гражданских лиц в здании и предоставили им достаточно времени для эвакуации".В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы не менее 1600 ракет. Эффективность работы системы израильского ПРО "Железный купол" составляет около 90%. С начала обострения погибли шесть мирных израильтян и один военный. Израиль нанес удары по сектору Газа, в атакованы около 600 военных целей "ХАМАС" и "Исламского джихада", палестинский минздрав сообщал о гибели 67 человек.

https://ria.ru/20210513/izrail-1732068616.html

https://ria.ru/20210512/obstrel-1732042073.html

сектор газа

палестина

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры разрушенного района в секторе Газа после обстрела Жертвами израильских авиаударов по сектору Газа стали 48 человек, сообщило в среду Министерство здравоохранения Палестины. "По данным на 13:00 по местному времени, 48 погибших, в том числе 14 детей и три женщины, 304 раненых", — сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе ведомства. 2021-05-13T11:28 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, исламский джихад, ввс израиля, сектор газа, хамас, палестина, израиль, в мире