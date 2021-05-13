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https://ria.ru/20210513/palestina-1732092999.html
ВВС Израиля уничтожили жилой дом в секторе Газа, заявили в Палестине
ВВС Израиля уничтожили жилой дом в секторе Газа, заявили в Палестине
ВВС Израиля нанесли авиаудары по жилому шестиэтажному дому в районе Рималь города Газа, здание разрушено, сообщило в четверг палестинское агентство Wafa. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T11:28
2021-05-13T13:05
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
исламский джихад
ввс израиля
сектор газа
хамас
палестина
израиль
в мире
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КАИР, 13 мая – РИА Новости. ВВС Израиля нанесли авиаудары по жилому шестиэтажному дому в районе Рималь города Газа, здание разрушено, сообщило в четверг палестинское агентство Wafa."Самолет F-16 ВВС Израиля атаковал двумя ракетами жилое шестиэтажное здание "ат-Турк" в районе Рималь Газы, превратив его в груду кирпичей", - сообщило агентство.По его данным, близлежащие здания также "значительно повреждены".Это многоэтажка стала уже четвертой в секторе Газа, уничтоженной со вторника израильскими ВВС."Некоторое время назад самолеты армии обороны Израиля нанесли удар по разведывательным отделениям ХАМАС в районе Римал", - сообщила со своей стороны пресс-служба армии Израиля.Отмечается, что перед нанесением ударов военнослужащие предупредили "гражданских лиц в здании и предоставили им достаточно времени для эвакуации".В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы не менее 1600 ракет. Эффективность работы системы израильского ПРО "Железный купол" составляет около 90%. С начала обострения погибли шесть мирных израильтян и один военный. Израиль нанес удары по сектору Газа, в атакованы около 600 военных целей "ХАМАС" и "Исламского джихада", палестинский минздрав сообщал о гибели 67 человек.
https://ria.ru/20210513/izrail-1732068616.html
https://ria.ru/20210512/obstrel-1732042073.html
сектор газа
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Кадры разрушенного района в секторе Газа после обстрела
Жертвами израильских авиаударов по сектору Газа стали 48 человек, сообщило в среду Министерство здравоохранения Палестины. "По данным на 13:00 по местному времени, 48 погибших, в том числе 14 детей и три женщины, 304 раненых", — сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе ведомства.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, исламский джихад, ввс израиля, сектор газа, хамас, палестина, израиль, в мире

ВВС Израиля уничтожили жилой дом в секторе Газа, заявили в Палестине

11:28 13.05.2021 (обновлено: 13:05 13.05.2021)
 
© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaИзраильский авиаудар по Газе
Израильский авиаудар по Газе - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
Читать ria.ru в
КАИР, 13 мая – РИА Новости. ВВС Израиля нанесли авиаудары по жилому шестиэтажному дому в районе Рималь города Газа, здание разрушено, сообщило в четверг палестинское агентство Wafa.
"Самолет F-16 ВВС Израиля атаковал двумя ракетами жилое шестиэтажное здание "ат-Турк" в районе Рималь Газы, превратив его в груду кирпичей", - сообщило агентство.
Израильские воздушные удары в Газе - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
Вчера, 08:56
Армия Израиля атаковала 600 военных целей в секторе Газа
По его данным, близлежащие здания также "значительно повреждены".
Это многоэтажка стала уже четвертой в секторе Газа, уничтоженной со вторника израильскими ВВС.
"Некоторое время назад самолеты армии обороны Израиля нанесли удар по разведывательным отделениям ХАМАС в районе Римал", - сообщила со своей стороны пресс-служба армии Израиля.
Отмечается, что перед нанесением ударов военнослужащие предупредили "гражданских лиц в здании и предоставили им достаточно времени для эвакуации".
Горящие машины и дома: последствия ракетного обстрела по Израилю - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 22:00
Горящие машины и дома: последствия ракетного обстрела по ИзраилюВечером 10 мая резко обострился конфликт на границе Израиля и Палестины. Палестинские группировки выпустили по Израилю из сектора Газа больше сотни ракет. Большинство из них перехватила система ПРО "Железный купол".
В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы не менее 1600 ракет. Эффективность работы системы израильского ПРО "Железный купол" составляет около 90%. С начала обострения погибли шесть мирных израильтян и один военный. Израиль нанес удары по сектору Газа, в атакованы около 600 военных целей "ХАМАС" и "Исламского джихада", палестинский минздрав сообщал о гибели 67 человек.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуИсламский джихадВВС ИзраиляСектор ГазаХамасПалестинаИзраильВ мире
 
 
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