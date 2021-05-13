https://ria.ru/20210513/otravitel-1732166636.html

Прокурор потребовал 17 лет колонии для "московского отравителя" Сабанова

Прокурор потребовал 17 лет колонии для "московского отравителя" Сабанова

Обвинение попросило 17 лет колонии строгого режима для "московского отравителя" Мурата Сабанова, который подсыпал транквилизаторы в напитки людей и обкрадывал... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T16:24

2021-05-13T16:24

2021-05-13T17:51

людмила нефедова

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Обвинение попросило 17 лет колонии строгого режима для "московского отравителя" Мурата Сабанова, который подсыпал транквилизаторы в напитки людей и обкрадывал их, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.Прения сторон прошли в Басманном районном суде.Сабанову вменяют 50 эпизодов по статьям о разбое, краже и мошенничестве. По информации надзорного ведомства, всего от него пострадали 30 человек.С мая по июнь 2019 года в центре Москвы произошла серия отравлений. Как ранее рассказала Нефедова, уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов выбирал жертв в состоянии опьянения или употребляющих алкоголь. Мужчина предлагал потерпевшим выпить напиток, в котором ранее растворил лекарственные вещества седативного действия, или добавлял транквилизаторы в их бутылки. Это было необходимо, чтобы привести жертв в беспомощное состояние. После этого преступник их обкрадывал.После повторного задержания Сабанов находится в СИЗО. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что у подсудимого нашли пакетики с порошкообразным веществом и, предположительно, краденое. Экспертиза показала, что изъятые при обыске вещества — феназепам, клозапин и трамадол.

https://ria.ru/20200715/1574382062.html

https://radiosputnik.ria.ru/20190625/1555895739.html

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людмила нефедова, россия, москва, происшествия