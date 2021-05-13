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Ученый объяснил, как "Безопасный город" не распознал оружие у Галявиева
Ученый объяснил, как "Безопасный город" не распознал оружие у Галявиева
Системы видеонаблюдения и "Безопасный город" не распознали оружие в руках напавшего на казанскую школу Ильназа Галявиева, так как больше ориентированы на... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T12:52
2021-05-13T13:22
стрельба в школе в казани
россия
общество
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КУБИНКА (Московская область), 13 мая - РИА Новости. Системы видеонаблюдения и "Безопасный город" не распознали оружие в руках напавшего на казанскую школу Ильназа Галявиева, так как больше ориентированы на фиксацию ПДД, на это идет "львиная часть" бюджета.Об этом сообщил в четверг представитель НИИ спецтехники при НПО "Специальная техника и связь" (относится к МВД России) кандидат технических наук Геннадий Пучков."Я не удивляюсь, что в Татарстане не распознали винтовку. Потому что из всего бюджета, который уходит на "Безопасный город" и системы видеонаблюдения, львиная доля уходит не на распознавание личности, а на создание систем контроля нарушений ПДД. А на правоохранительный сегмент - крохи. Если я сейчас цифры приведу, вы ужаснетесь", - констатировал Пучков.Еще в день трагедии в Казани в интернете были опубликованы ролики с городских камер видеонаблюдения, на которых видно, что Галявиев идет к гимназии с ружьем наперевес, встречает прохожих, но его никто не останавливает и будто бы не замечает.МВД Татарстана впоследствии пояснило, что сообщений от очевидцев по этому поводу в дежурную часть не поступало.Во вторник в Казани произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив девять человек и ранив еще 21.Сейчас юноша задержан и помещен в СИЗО, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы. Как рассказали РИА Новости в колледже, где он учился до недавнего времени, Галявиев казался "тихим и неконфликтным" и, по данным СК РФ, на учетах у врачей не состоял.В то же время он неоднократно ходил к врачам с жалобами на сильные головные боли, а в прошлом году ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга, отмечало следствие. С начала текущего года близкие отмечали, что он стал агрессивным и вспыльчивым. Молодому человеку проведут психолого-психиатрическую экспертизу.
https://ria.ru/20210513/kazan-1732082481.html
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стрельба в школе в казани, россия, общество

Ученый объяснил, как "Безопасный город" не распознал оружие у Галявиева

12:52 13.05.2021 (обновлено: 13:22 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИльназ Галявиев в суде
Ильназ Галявиев в суде - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КУБИНКА (Московская область), 13 мая - РИА Новости. Системы видеонаблюдения и "Безопасный город" не распознали оружие в руках напавшего на казанскую школу Ильназа Галявиева, так как больше ориентированы на фиксацию ПДД, на это идет "львиная часть" бюджета.
Об этом сообщил в четверг представитель НИИ спецтехники при НПО "Специальная техника и связь" (относится к МВД России) кандидат технических наук Геннадий Пучков.
"Я не удивляюсь, что в Татарстане не распознали винтовку. Потому что из всего бюджета, который уходит на "Безопасный город" и системы видеонаблюдения, львиная доля уходит не на распознавание личности, а на создание систем контроля нарушений ПДД. А на правоохранительный сегмент - крохи. Если я сейчас цифры приведу, вы ужаснетесь", - констатировал Пучков.
Еще в день трагедии в Казани в интернете были опубликованы ролики с городских камер видеонаблюдения, на которых видно, что Галявиев идет к гимназии с ружьем наперевес, встречает прохожих, но его никто не останавливает и будто бы не замечает.
МВД Татарстана впоследствии пояснило, что сообщений от очевидцев по этому поводу в дежурную часть не поступало.
Ильназ Галявиев в суде - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
10:43
Опубликовано видео покупки оружия студентом, напавшим на школу в Казани
Во вторник в Казани произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив девять человек и ранив еще 21.
Сейчас юноша задержан и помещен в СИЗО, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы. Как рассказали РИА Новости в колледже, где он учился до недавнего времени, Галявиев казался "тихим и неконфликтным" и, по данным СК РФ, на учетах у врачей не состоял.
В то же время он неоднократно ходил к врачам с жалобами на сильные головные боли, а в прошлом году ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга, отмечало следствие. С начала текущего года близкие отмечали, что он стал агрессивным и вспыльчивым. Молодому человеку проведут психолого-психиатрическую экспертизу.
 
Стрельба в школе в КазаниРоссияОбщество
 
 
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