https://ria.ru/20210513/oruzhie-1732114535.html

Ученый объяснил, как "Безопасный город" не распознал оружие у Галявиева

Ученый объяснил, как "Безопасный город" не распознал оружие у Галявиева

Системы видеонаблюдения и "Безопасный город" не распознали оружие в руках напавшего на казанскую школу Ильназа Галявиева, так как больше ориентированы на... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T12:52

2021-05-13T12:52

2021-05-13T13:22

стрельба в школе в казани

россия

общество

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КУБИНКА (Московская область), 13 мая - РИА Новости. Системы видеонаблюдения и "Безопасный город" не распознали оружие в руках напавшего на казанскую школу Ильназа Галявиева, так как больше ориентированы на фиксацию ПДД, на это идет "львиная часть" бюджета.Об этом сообщил в четверг представитель НИИ спецтехники при НПО "Специальная техника и связь" (относится к МВД России) кандидат технических наук Геннадий Пучков."Я не удивляюсь, что в Татарстане не распознали винтовку. Потому что из всего бюджета, который уходит на "Безопасный город" и системы видеонаблюдения, львиная доля уходит не на распознавание личности, а на создание систем контроля нарушений ПДД. А на правоохранительный сегмент - крохи. Если я сейчас цифры приведу, вы ужаснетесь", - констатировал Пучков.Еще в день трагедии в Казани в интернете были опубликованы ролики с городских камер видеонаблюдения, на которых видно, что Галявиев идет к гимназии с ружьем наперевес, встречает прохожих, но его никто не останавливает и будто бы не замечает.МВД Татарстана впоследствии пояснило, что сообщений от очевидцев по этому поводу в дежурную часть не поступало.Во вторник в Казани произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив девять человек и ранив еще 21.Сейчас юноша задержан и помещен в СИЗО, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы. Как рассказали РИА Новости в колледже, где он учился до недавнего времени, Галявиев казался "тихим и неконфликтным" и, по данным СК РФ, на учетах у врачей не состоял.В то же время он неоднократно ходил к врачам с жалобами на сильные головные боли, а в прошлом году ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга, отмечало следствие. С начала текущего года близкие отмечали, что он стал агрессивным и вспыльчивым. Молодому человеку проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

https://ria.ru/20210513/kazan-1732082481.html

россия

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стрельба в школе в казани, россия, общество