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Назван самый опасный обман в автосервисах
Назван самый опасный обман в автосервисах
Большинство способов обмана базируются на незнании хозяина машины основных принципов ее работы: человеку просто нужен исправный автомобиль. Пользуясь этим,... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T01:11
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егор васильев
россия
авто
общество
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Большинство способов обмана базируются на незнании хозяина машины основных принципов ее работы: человеку просто нужен исправный автомобиль. Пользуясь этим, недобросовестные мастера могут существенно завысить стоимость ремонта, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.Как правило, на конечный результат это не влияет: автомобиль работает, как положено, хотя заплатить приходится больше, чем нужно. "Гораздо хуже, когда на сервисе начинают пытаться оптимизировать стоимость, например, запчастей, останавливая свой выбор не просто на неоригинальных запчастях, а на максимально дешевых аналогах. При этом вам заявляют об установке именно оригинальных запчастей", - говорит специалист.Бывает, что работы проводятся формально, а сломанную деталь не заменяют, а восстанавливают. Это может напрямую угрожать вашей жизни. Поэтому Васильев рекомендует пользоваться официальными сервисами, где есть гарантия недопущения подобных манипуляций. "Если вы сомневаетесь в квалификации и порядочности специалиста, не стоит отдавать ему свой автомобиль", - заключил автоэксперт.
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егор васильев, россия, авто, общество

Назван самый опасный обман в автосервисах

01:11 13.05.2021 (обновлено: 10:21 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРемонт и обслуживание легковых автомобиле
Ремонт и обслуживание легковых автомобиле - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Большинство способов обмана базируются на незнании хозяина машины основных принципов ее работы: человеку просто нужен исправный автомобиль. Пользуясь этим, недобросовестные мастера могут существенно завысить стоимость ремонта, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.
Как правило, на конечный результат это не влияет: автомобиль работает, как положено, хотя заплатить приходится больше, чем нужно. "Гораздо хуже, когда на сервисе начинают пытаться оптимизировать стоимость, например, запчастей, останавливая свой выбор не просто на неоригинальных запчастях, а на максимально дешевых аналогах. При этом вам заявляют об установке именно оригинальных запчастей", - говорит специалист.
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Бывает, что работы проводятся формально, а сломанную деталь не заменяют, а восстанавливают. Это может напрямую угрожать вашей жизни. Поэтому Васильев рекомендует пользоваться официальными сервисами, где есть гарантия недопущения подобных манипуляций. "Если вы сомневаетесь в квалификации и порядочности специалиста, не стоит отдавать ему свой автомобиль", - заключил автоэксперт.
 
Егор ВасильевРоссияАвтоОбщество
 
 
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