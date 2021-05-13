https://ria.ru/20210513/obman-1732051807.html
Назван самый опасный обман в автосервисах
Назван самый опасный обман в автосервисах
Большинство способов обмана базируются на незнании хозяина машины основных принципов ее работы: человеку просто нужен исправный автомобиль. Пользуясь этим,... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T01:11
2021-05-13T01:11
2021-05-13T10:21
егор васильев
россия
авто
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Большинство способов обмана базируются на незнании хозяина машины основных принципов ее работы: человеку просто нужен исправный автомобиль. Пользуясь этим, недобросовестные мастера могут существенно завысить стоимость ремонта, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.Как правило, на конечный результат это не влияет: автомобиль работает, как положено, хотя заплатить приходится больше, чем нужно. "Гораздо хуже, когда на сервисе начинают пытаться оптимизировать стоимость, например, запчастей, останавливая свой выбор не просто на неоригинальных запчастях, а на максимально дешевых аналогах. При этом вам заявляют об установке именно оригинальных запчастей", - говорит специалист.Бывает, что работы проводятся формально, а сломанную деталь не заменяют, а восстанавливают. Это может напрямую угрожать вашей жизни. Поэтому Васильев рекомендует пользоваться официальными сервисами, где есть гарантия недопущения подобных манипуляций. "Если вы сомневаетесь в квалификации и порядочности специалиста, не стоит отдавать ему свой автомобиль", - заключил автоэксперт.
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егор васильев, россия, авто, общество
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости.
Большинство способов обмана базируются на незнании хозяина машины основных принципов ее работы: человеку просто нужен исправный автомобиль. Пользуясь этим, недобросовестные мастера могут существенно завысить стоимость ремонта, рассказывает агентству "Прайм"
автомобильный эксперт Егор Васильев
.
Как правило, на конечный результат это не влияет: автомобиль работает, как положено, хотя заплатить приходится больше, чем нужно. "Гораздо хуже, когда на сервисе начинают пытаться оптимизировать стоимость, например, запчастей, останавливая свой выбор не просто на неоригинальных запчастях, а на максимально дешевых аналогах. При этом вам заявляют об установке именно оригинальных запчастей", - говорит специалист.
Бывает, что работы проводятся формально, а сломанную деталь не заменяют, а восстанавливают. Это может напрямую угрожать вашей жизни. Поэтому Васильев рекомендует пользоваться официальными сервисами, где есть гарантия недопущения подобных манипуляций. "Если вы сомневаетесь в квалификации и порядочности специалиста, не стоит отдавать ему свой автомобиль", - заключил автоэксперт.