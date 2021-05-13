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Глава СПЧ попросил Евросоюз помочь с продвижением российских НКО в Европе
Глава СПЧ попросил Евросоюз помочь с продвижением российских НКО в Европе
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев в режиме видеоконференции встретился с руководством Представительства ЕС в России и... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T11:33
2021-05-13T11:33
россия
маркус эдерер
валерий фадеев
здоровье - общество
евросоюз
москва
европа
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев в режиме видеоконференции встретился с руководством Представительства ЕС в России и послами 27 стран-членов Евросоюза, где попросил помощи в продвижении российских НКО в Европе, сообщается на сайте СПЧ."Очевидно, что предпринимаются попытки существенного внешнего влияния на российскую общественную и политическую жизнь. Российское влияние на Западе, кстати, гораздо слабее. Эта ситуация ассиметрична. Помогите нам наладить продвижение российских НКО в Европе, чтобы сделать процесс двусторонним и сбалансированным", - приводятся на сайте слова Фадеева.Помимо этого, Фадеев отметил, что сейчас очень важно поддерживать отношения Москвы и ЕС, прямые контакты между неправительственными организациями "в условиях пробуксовки официального диалога" особо значимы, отметил глава СПЧ.Добавляется, что Фадеев также предложил организовать альтернативу Давосскому форуму с акцентом на полную реализацию социальных прав."Говоря о совместной работе с Евросоюзом, Фадеев отметил, что основными направлениями здесь могут стать, например, общие для всех проблемы здравоохранения и цифровизации. Ранее Совет уже начал диалог по этим темам с послом ЕС в РФ Маркусом Эдерером", - добавляется в сообщении.
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россия, маркус эдерер, валерий фадеев, здоровье - общество, евросоюз, москва, европа

Глава СПЧ попросил Евросоюз помочь с продвижением российских НКО в Европе

11:33 13.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев в режиме видеоконференции встретился с руководством Представительства ЕС в России и послами 27 стран-членов Евросоюза, где попросил помощи в продвижении российских НКО в Европе, сообщается на сайте СПЧ.
"Очевидно, что предпринимаются попытки существенного внешнего влияния на российскую общественную и политическую жизнь. Российское влияние на Западе, кстати, гораздо слабее. Эта ситуация ассиметрична. Помогите нам наладить продвижение российских НКО в Европе, чтобы сделать процесс двусторонним и сбалансированным", - приводятся на сайте слова Фадеева.
Помимо этого, Фадеев отметил, что сейчас очень важно поддерживать отношения Москвы и ЕС, прямые контакты между неправительственными организациями "в условиях пробуксовки официального диалога" особо значимы, отметил глава СПЧ.
Добавляется, что Фадеев также предложил организовать альтернативу Давосскому форуму с акцентом на полную реализацию социальных прав.
"Говоря о совместной работе с Евросоюзом, Фадеев отметил, что основными направлениями здесь могут стать, например, общие для всех проблемы здравоохранения и цифровизации. Ранее Совет уже начал диалог по этим темам с послом ЕС в РФ Маркусом Эдерером", - добавляется в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 10:35
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РоссияМаркус ЭдерерВалерий ФадеевЗдоровье - ОбществоЕвросоюзМоскваЕвропа
 
 
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