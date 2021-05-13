https://ria.ru/20210513/nko-1732093908.html

Глава СПЧ попросил Евросоюз помочь с продвижением российских НКО в Европе

Глава СПЧ попросил Евросоюз помочь с продвижением российских НКО в Европе

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев в режиме видеоконференции встретился с руководством Представительства ЕС в России и... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T11:33

2021-05-13T11:33

2021-05-13T11:33

россия

маркус эдерер

валерий фадеев

здоровье - общество

евросоюз

москва

европа

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев в режиме видеоконференции встретился с руководством Представительства ЕС в России и послами 27 стран-членов Евросоюза, где попросил помощи в продвижении российских НКО в Европе, сообщается на сайте СПЧ."Очевидно, что предпринимаются попытки существенного внешнего влияния на российскую общественную и политическую жизнь. Российское влияние на Западе, кстати, гораздо слабее. Эта ситуация ассиметрична. Помогите нам наладить продвижение российских НКО в Европе, чтобы сделать процесс двусторонним и сбалансированным", - приводятся на сайте слова Фадеева.Помимо этого, Фадеев отметил, что сейчас очень важно поддерживать отношения Москвы и ЕС, прямые контакты между неправительственными организациями "в условиях пробуксовки официального диалога" особо значимы, отметил глава СПЧ.Добавляется, что Фадеев также предложил организовать альтернативу Давосскому форуму с акцентом на полную реализацию социальных прав."Говоря о совместной работе с Евросоюзом, Фадеев отметил, что основными направлениями здесь могут стать, например, общие для всех проблемы здравоохранения и цифровизации. Ранее Совет уже начал диалог по этим темам с послом ЕС в РФ Маркусом Эдерером", - добавляется в сообщении.

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россия, маркус эдерер, валерий фадеев, здоровье - общество, евросоюз, москва, европа