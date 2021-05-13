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Путин поручил наградить учителей и сотрудников школы в Казани
Путин поручил наградить учителей и сотрудников школы в Казани
Все сотрудники гимназии в Казани, где произошла стрельба, действовали героически, в высшей степени профессионально, закрывая собой детей, заявил президент РФ... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T14:47
2021-05-13T15:03
стрельба в школе в казани
владимир путин
казань
происшествия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Все сотрудники гимназии в Казани, где произошла стрельба, действовали героически, в высшей степени профессионально, закрывая собой детей, заявил президент РФ Владимир Путин."Все учащиеся и сотрудники гимназии, где произошло беда, безусловно, испытали настоящий шок, и, конечно, особенно тяжело пережили случившееся дети, и они нуждаются в специальной реабилитации. О чем хотелось бы сказать особо: и учителя, и все сотрудники гимназии в критической ситуации действовали мужественно, героически, в высшей степени профессионально спасали детей, как своих родных, закрывали собой, как это сделала совсем юная девушка, учительница английского языка Эльвира Игнатьева, пожертвовала жизнью ради своих учеников", - сказал Путин на совещании с членами правительства.Президент отметил, что многие учителя в страшные минуты нападения, когда в здании звучали выстрелы, стояли у входа в классы и были готовы бороться и защищать своих учеников, помогая им выбраться и укрыться. "Никто не покинул свой пост. Все исполнили свой профессиональный долг и человеческий долг", - заключил он.Как подчеркнул президент, многие учителя в минуты нападения, когда звучали выстрелы, стояли у входа в классы и были готовы защищать своих учеников, затем помогали им выбраться из гимназии и укрыться в безопасном месте. Никто не покинул свой пост, отметил глава государства.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
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стрельба в школе в казани, владимир путин, казань, происшествия

Путин поручил наградить учителей и сотрудников школы в Казани

14:47 13.05.2021 (обновлено: 15:03 13.05.2021)
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Все сотрудники гимназии в Казани, где произошла стрельба, действовали героически, в высшей степени профессионально, закрывая собой детей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все учащиеся и сотрудники гимназии, где произошло беда, безусловно, испытали настоящий шок, и, конечно, особенно тяжело пережили случившееся дети, и они нуждаются в специальной реабилитации. О чем хотелось бы сказать особо: и учителя, и все сотрудники гимназии в критической ситуации действовали мужественно, героически, в высшей степени профессионально спасали детей, как своих родных, закрывали собой, как это сделала совсем юная девушка, учительница английского языка Эльвира Игнатьева, пожертвовала жизнью ради своих учеников", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
"Я прошу внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников гимназии", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Президент отметил, что многие учителя в страшные минуты нападения, когда в здании звучали выстрелы, стояли у входа в классы и были готовы бороться и защищать своих учеников, помогая им выбраться и укрыться. "Никто не покинул свой пост. Все исполнили свой профессиональный долг и человеческий долг", - заключил он.
Как подчеркнул президент, многие учителя в минуты нападения, когда звучали выстрелы, стояли у входа в классы и были готовы защищать своих учеников, затем помогали им выбраться из гимназии и укрыться в безопасном месте. Никто не покинул свой пост, отметил глава государства.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
Люди возлагают цветы и мягкие игрушки у гимназии No175 на улице Джаудата Файзи в Казани - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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Стрельба в школе в КазаниВладимир ПутинКазаньПроисшествия
 
 
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