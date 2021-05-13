https://ria.ru/20210513/mukovistsidoz-1732200501.html

"Круг добра" будет закупать препараты для лечения муковисцидоза у детей

"Круг добра" будет закупать препараты для лечения муковисцидоза у детей

Фонд "Круг добра" будет закупать препараты для лечения у детей муковисцидоза, заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T18:48

2021-05-13T18:48

2021-05-13T18:48

фонд "круг добра"

россия

здоровье - общество

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/154874/15/1548741503_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ccddd98f0c45b4289f66ca23b70feee.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Фонд "Круг добра" будет закупать препараты для лечения у детей муковисцидоза, заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко.Он отметил, что это тяжелое заболевание, и без лекарств дети могут погибнуть.Указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Сообщалось, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, от главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения.

https://ria.ru/20210422/lechenie-1729546983.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд "круг добра", россия, здоровье - общество, владимир путин, общество