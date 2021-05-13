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"Круг добра" будет закупать препараты для лечения муковисцидоза у детей
"Круг добра" будет закупать препараты для лечения муковисцидоза у детей
Фонд "Круг добра" будет закупать препараты для лечения у детей муковисцидоза, заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T18:48
2021-05-13T18:48
фонд "круг добра"
россия
здоровье - общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Фонд "Круг добра" будет закупать препараты для лечения у детей муковисцидоза, заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко.Он отметил, что это тяжелое заболевание, и без лекарств дети могут погибнуть.Указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Сообщалось, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, от главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения.
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фонд "круг добра", россия, здоровье - общество, владимир путин, общество

"Круг добра" будет закупать препараты для лечения муковисцидоза у детей

18:48 13.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКапельница в детской больнице
Капельница в детской больнице - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Фонд "Круг добра" будет закупать препараты для лечения у детей муковисцидоза, заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко.
"На сегодняшнем заседании экспертного совета фонда "Круг добра" было принято очень важное решение - еще одно заболевание, муковисцидоз, было включено в перечень заболеваний, для которых будут приобретаться лекарства за счет средств фонда", - сказал Ткаченко журналистам.
Он отметил, что это тяжелое заболевание, и без лекарств дети могут погибнуть.
Указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Сообщалось, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, от главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения.
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