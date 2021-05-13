https://ria.ru/20210513/mosgorsud-1732163242.html

Мосгорсуд выпустил из СИЗО Бойко-Великого

Мосгорсуд выпустил из СИЗО Бойко-Великого

Мосгорсуд перевел из СИЗО под домашний арест бизнесмена Василия Бойко-Великого, находившегося под арестом почти два года за хищения у банка "Кредит Экспресс",... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T16:06

2021-05-13T16:06

2021-05-13T16:06

россия

василий бойко-великий

агентство по страхованию вкладов

происшествия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мосгорсуд перевел из СИЗО под домашний арест бизнесмена Василия Бойко-Великого, находившегося под арестом почти два года за хищения у банка "Кредит Экспресс", сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Зубер."Мосгорсуд освободил нашего подзащитного под домашний арест. Он освобожден в зале суда", - сказал Зубер.На изменении меры пресечения настаивала защита. Адвокаты указывали, что обвиняемому 62 года, он находится под стражей с июня 2019 года.По версии следствия, с августа 2011 по декабрь 2016 года управляющая "Кредит Экспресса" Алла Кабанова, один из бенефициаров банка и основатель инвесткомпании "Ваш финансовый попечитель" Василий Бойко-Великий, главбух Мария Антонова и еще четыре сотрудника совершили многомиллионные хищения.Согласно обвинительному заключению, фигуранты составляли фиктивные документы на клиентов банка о якобы полученных кредитах, а также выводили деньги со счетов вкладчиков. Им вменяется растрата 89 миллионов рублей и грозят сроки до десяти лет колонии по статье о хищении в особо крупном размере в составе организованной группы.Из-за системных хищений "Кредит Экспресс" лишился лицензии, и убытки вкладчикам пришлось возмещать государственному Агентству по страхованию вкладов. Уголовное дело возбудили именно по его заявлению как потерпевшей стороны.Бойко-Великий известен, прежде всего, как православный меценат и глава агрохолдинга "Русское молоко" (бренд "Рузское молоко"), одного из крупнейших в России производителей так называемых органических продуктов.

https://ria.ru/20200714/1574349314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, василий бойко-великий, агентство по страхованию вкладов, происшествия