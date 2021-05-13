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Мосгорсуд выпустил из СИЗО Бойко-Великого
Мосгорсуд выпустил из СИЗО Бойко-Великого
Мосгорсуд перевел из СИЗО под домашний арест бизнесмена Василия Бойко-Великого, находившегося под арестом почти два года за хищения у банка "Кредит Экспресс",... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T16:06
2021-05-13T16:06
россия
василий бойко-великий
агентство по страхованию вкладов
происшествия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мосгорсуд перевел из СИЗО под домашний арест бизнесмена Василия Бойко-Великого, находившегося под арестом почти два года за хищения у банка "Кредит Экспресс", сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Зубер."Мосгорсуд освободил нашего подзащитного под домашний арест. Он освобожден в зале суда", - сказал Зубер.На изменении меры пресечения настаивала защита. Адвокаты указывали, что обвиняемому 62 года, он находится под стражей с июня 2019 года.По версии следствия, с августа 2011 по декабрь 2016 года управляющая "Кредит Экспресса" Алла Кабанова, один из бенефициаров банка и основатель инвесткомпании "Ваш финансовый попечитель" Василий Бойко-Великий, главбух Мария Антонова и еще четыре сотрудника совершили многомиллионные хищения.Согласно обвинительному заключению, фигуранты составляли фиктивные документы на клиентов банка о якобы полученных кредитах, а также выводили деньги со счетов вкладчиков. Им вменяется растрата 89 миллионов рублей и грозят сроки до десяти лет колонии по статье о хищении в особо крупном размере в составе организованной группы.Из-за системных хищений "Кредит Экспресс" лишился лицензии, и убытки вкладчикам пришлось возмещать государственному Агентству по страхованию вкладов. Уголовное дело возбудили именно по его заявлению как потерпевшей стороны.Бойко-Великий известен, прежде всего, как православный меценат и глава агрохолдинга "Русское молоко" (бренд "Рузское молоко"), одного из крупнейших в России производителей так называемых органических продуктов.
https://ria.ru/20200714/1574349314.html
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россия, василий бойко-великий, агентство по страхованию вкладов, происшествия

Мосгорсуд выпустил из СИЗО Бойко-Великого

16:06 13.05.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОбвиняемый по делу о растрате в банке "Кредитный экспресс" основатель группы компаний "Ваш финансовый попечитель" Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019
Обвиняемый по делу о растрате в банке Кредитный экспресс основатель группы компаний Ваш финансовый попечитель Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мосгорсуд перевел из СИЗО под домашний арест бизнесмена Василия Бойко-Великого, находившегося под арестом почти два года за хищения у банка "Кредит Экспресс", сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Зубер.
"Мосгорсуд освободил нашего подзащитного под домашний арест. Он освобожден в зале суда", - сказал Зубер.
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ЕСПЧ зарегистрировал жалобу бизнесмена Бойко-Великого на его арест
На изменении меры пресечения настаивала защита. Адвокаты указывали, что обвиняемому 62 года, он находится под стражей с июня 2019 года.
По версии следствия, с августа 2011 по декабрь 2016 года управляющая "Кредит Экспресса" Алла Кабанова, один из бенефициаров банка и основатель инвесткомпании "Ваш финансовый попечитель" Василий Бойко-Великий, главбух Мария Антонова и еще четыре сотрудника совершили многомиллионные хищения.
Согласно обвинительному заключению, фигуранты составляли фиктивные документы на клиентов банка о якобы полученных кредитах, а также выводили деньги со счетов вкладчиков. Им вменяется растрата 89 миллионов рублей и грозят сроки до десяти лет колонии по статье о хищении в особо крупном размере в составе организованной группы.
Из-за системных хищений "Кредит Экспресс" лишился лицензии, и убытки вкладчикам пришлось возмещать государственному Агентству по страхованию вкладов. Уголовное дело возбудили именно по его заявлению как потерпевшей стороны.
Бойко-Великий известен, прежде всего, как православный меценат и глава агрохолдинга "Русское молоко" (бренд "Рузское молоко"), одного из крупнейших в России производителей так называемых органических продуктов.
Василий Бойко-Великий - РИА Новости, 1920, 14.05.2020
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Расследование в отношении бизнесмена Бойко-Великого завершили
 
РоссияВасилий Бойко-ВеликийАгентство по страхованию вкладовПроисшествия
 
 
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