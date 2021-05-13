https://ria.ru/20210513/moldaviya-1732164210.html
МИД осудил вмешательство США и ЕС во внутреннюю политику Молдавии
МИД осудил вмешательство США и ЕС во внутреннюю политику Молдавии
Москва осуждает нарастающее вмешательство США и ЕС во внутренние дела Молдавии в преддверии досрочных парламентских выборов, заявила официальный представитель... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T16:09
2021-05-13T16:09
2021-05-13T16:22
мария захарова
евросоюз
молдавия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727247486_0:0:3284:1847_1920x0_80_0_0_661c10995b893a270f1675f0505db8af.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Москва осуждает нарастающее вмешательство США и ЕС во внутренние дела Молдавии в преддверии досрочных парламентских выборов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вызывает сожаление нарастающее вмешательство США и стран ЕС в молдавские внутриполитические процессы, которое, я имею в виду это вмешательство, мы решительно осуждаем. Послы этих государств в Кишиневе без всякого стеснения пытаются оказывать прямое влияние на руководство, основные органы и власти республики, в том числе и ЦИК Молдавии в целях реализации политических и экономических интересов этих стран", - сказала Захарова на брифинге.Она отметила, что Россия внимательно следит за ситуацией в стране, где на 11 июля запланированы досрочные парламентские выборы."Мы рассчитываем, что они пройдут в атмосфере честной и свободной конкуренции и их результаты будут в полной мере отражать волю жителей республики. Намерены принять участие в наблюдении за процессом голосования по двусторонней линии и в составе международных организаций, включая СНГ и ОБСЕ", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20210505/moldaviya-1731211022.html
молдавия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727247486_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_bdb5e6e81636dbbad02358c0c242aae0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, евросоюз, молдавия, сша