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МИД осудил вмешательство США и ЕС во внутреннюю политику Молдавии
МИД осудил вмешательство США и ЕС во внутреннюю политику Молдавии
Москва осуждает нарастающее вмешательство США и ЕС во внутренние дела Молдавии в преддверии досрочных парламентских выборов, заявила официальный представитель... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T16:09
2021-05-13T16:22
мария захарова
евросоюз
молдавия
сша
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Москва осуждает нарастающее вмешательство США и ЕС во внутренние дела Молдавии в преддверии досрочных парламентских выборов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вызывает сожаление нарастающее вмешательство США и стран ЕС в молдавские внутриполитические процессы, которое, я имею в виду это вмешательство, мы решительно осуждаем. Послы этих государств в Кишиневе без всякого стеснения пытаются оказывать прямое влияние на руководство, основные органы и власти республики, в том числе и ЦИК Молдавии в целях реализации политических и экономических интересов этих стран", - сказала Захарова на брифинге.Она отметила, что Россия внимательно следит за ситуацией в стране, где на 11 июля запланированы досрочные парламентские выборы."Мы рассчитываем, что они пройдут в атмосфере честной и свободной конкуренции и их результаты будут в полной мере отражать волю жителей республики. Намерены принять участие в наблюдении за процессом голосования по двусторонней линии и в составе международных организаций, включая СНГ и ОБСЕ", - добавила Захарова.
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мария захарова, евросоюз, молдавия, сша

МИД осудил вмешательство США и ЕС во внутреннюю политику Молдавии

16:09 13.05.2021 (обновлено: 16:22 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Москва осуждает нарастающее вмешательство США и ЕС во внутренние дела Молдавии в преддверии досрочных парламентских выборов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вызывает сожаление нарастающее вмешательство США и стран ЕС в молдавские внутриполитические процессы, которое, я имею в виду это вмешательство, мы решительно осуждаем. Послы этих государств в Кишиневе без всякого стеснения пытаются оказывать прямое влияние на руководство, основные органы и власти республики, в том числе и ЦИК Молдавии в целях реализации политических и экономических интересов этих стран", - сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что Россия внимательно следит за ситуацией в стране, где на 11 июля запланированы досрочные парламентские выборы.
"Мы рассчитываем, что они пройдут в атмосфере честной и свободной конкуренции и их результаты будут в полной мере отражать волю жителей республики. Намерены принять участие в наблюдении за процессом голосования по двусторонней линии и в составе международных организаций, включая СНГ и ОБСЕ", - добавила Захарова.
Протестные акции оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
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Мария ЗахароваЕвросоюзМолдавияСША
 
 
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