https://ria.ru/20210513/moldaviya-1732164210.html

МИД осудил вмешательство США и ЕС во внутреннюю политику Молдавии

МИД осудил вмешательство США и ЕС во внутреннюю политику Молдавии

Москва осуждает нарастающее вмешательство США и ЕС во внутренние дела Молдавии в преддверии досрочных парламентских выборов, заявила официальный представитель... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T16:09

2021-05-13T16:09

2021-05-13T16:22

мария захарова

евросоюз

молдавия

сша

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Москва осуждает нарастающее вмешательство США и ЕС во внутренние дела Молдавии в преддверии досрочных парламентских выборов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вызывает сожаление нарастающее вмешательство США и стран ЕС в молдавские внутриполитические процессы, которое, я имею в виду это вмешательство, мы решительно осуждаем. Послы этих государств в Кишиневе без всякого стеснения пытаются оказывать прямое влияние на руководство, основные органы и власти республики, в том числе и ЦИК Молдавии в целях реализации политических и экономических интересов этих стран", - сказала Захарова на брифинге.Она отметила, что Россия внимательно следит за ситуацией в стране, где на 11 июля запланированы досрочные парламентские выборы."Мы рассчитываем, что они пройдут в атмосфере честной и свободной конкуренции и их результаты будут в полной мере отражать волю жителей республики. Намерены принять участие в наблюдении за процессом голосования по двусторонней линии и в составе международных организаций, включая СНГ и ОБСЕ", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20210505/moldaviya-1731211022.html

молдавия

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мария захарова, евросоюз, молдавия, сша