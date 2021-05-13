"Роскосмос" готов поделиться с НАСА питьевой водой на МКС
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "Роскосмос" готов поделиться с НАСА питьевой водой на борту Международной космической станции (МКС) после выхода из строя американской системы, однако пока таких запросов не поступало, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации.
Ранее НАСА рассказало об отказе системы получения воды WPA на американском сегменте станции из-за возможной утечки. Космическое агентство отметило, что экипажу МКС угрозы нет, запаса воды хватит на несколько месяцев. Кроме того, на станции имеются запчасти для ремонта WPA, который планируется завершить в начале следующей недели.
"Между партнерами по проекту МКС существуют паритетные отношения в части предоставления необходимых экипажу ресурсов, в том числе и воды, поэтому, безусловно, при необходимости мы поможем коллегам", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".
"При этом у американского экипажа есть свои запасы воды, на сегодняшний момент просьбы о предоставлении наших запасов не поступало", - добавил он.
Система WPA получает питьевую воду путем переработки конденсата атмосферной влаги и мочи. Аналогичные установки имеются на российском сегменте МКС - системы регенерации воды из конденсата атмосферной влаги СРВ-К2М и из мочи СРВ-У-РС.
Сейчас на МКС работают россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.
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