https://ria.ru/20210513/mks-1732103131.html

"Роскосмос" готов поделиться с НАСА питьевой водой на МКС

"Роскосмос" готов поделиться с НАСА питьевой водой на МКС

"Роскосмос" готов поделиться с НАСА питьевой водой на борту Международной космической станции (МКС) после выхода из строя американской системы, однако пока... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T12:18

2021-05-13T12:18

2021-05-13T12:18

наука

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "Роскосмос" готов поделиться с НАСА питьевой водой на борту Международной космической станции (МКС) после выхода из строя американской системы, однако пока таких запросов не поступало, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации.Ранее НАСА рассказало об отказе системы получения воды WPA на американском сегменте станции из-за возможной утечки. Космическое агентство отметило, что экипажу МКС угрозы нет, запаса воды хватит на несколько месяцев. Кроме того, на станции имеются запчасти для ремонта WPA, который планируется завершить в начале следующей недели."Между партнерами по проекту МКС существуют паритетные отношения в части предоставления необходимых экипажу ресурсов, в том числе и воды, поэтому, безусловно, при необходимости мы поможем коллегам", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса"."При этом у американского экипажа есть свои запасы воды, на сегодняшний момент просьбы о предоставлении наших запасов не поступало", - добавил он.Система WPA получает питьевую воду путем переработки конденсата атмосферной влаги и мочи. Аналогичные установки имеются на российском сегменте МКС - системы регенерации воды из конденсата атмосферной влаги СРВ-К2М и из мочи СРВ-У-РС.Сейчас на МКС работают россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.

https://ria.ru/20210513/mks-1732096344.html

https://ria.ru/20210429/kosmos-1730465690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, сша