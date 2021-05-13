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Наука
https://ria.ru/20210513/mks-1732103131.html
"Роскосмос" готов поделиться с НАСА питьевой водой на МКС
"Роскосмос" готов поделиться с НАСА питьевой водой на МКС
"Роскосмос" готов поделиться с НАСА питьевой водой на борту Международной космической станции (МКС) после выхода из строя американской системы, однако пока... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T12:18
2021-05-13T12:18
наука
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "Роскосмос" готов поделиться с НАСА питьевой водой на борту Международной космической станции (МКС) после выхода из строя американской системы, однако пока таких запросов не поступало, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации.Ранее НАСА рассказало об отказе системы получения воды WPA на американском сегменте станции из-за возможной утечки. Космическое агентство отметило, что экипажу МКС угрозы нет, запаса воды хватит на несколько месяцев. Кроме того, на станции имеются запчасти для ремонта WPA, который планируется завершить в начале следующей недели."Между партнерами по проекту МКС существуют паритетные отношения в части предоставления необходимых экипажу ресурсов, в том числе и воды, поэтому, безусловно, при необходимости мы поможем коллегам", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса"."При этом у американского экипажа есть свои запасы воды, на сегодняшний момент просьбы о предоставлении наших запасов не поступало", - добавил он.Система WPA получает питьевую воду путем переработки конденсата атмосферной влаги и мочи. Аналогичные установки имеются на российском сегменте МКС - системы регенерации воды из конденсата атмосферной влаги СРВ-К2М и из мочи СРВ-У-РС.Сейчас на МКС работают россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.
https://ria.ru/20210513/mks-1732096344.html
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, сша

"Роскосмос" готов поделиться с НАСА питьевой водой на МКС

12:18 13.05.2021
 
© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© NASA / Roscosmos
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "Роскосмос" готов поделиться с НАСА питьевой водой на борту Международной космической станции (МКС) после выхода из строя американской системы, однако пока таких запросов не поступало, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации.
Ранее НАСА рассказало об отказе системы получения воды WPA на американском сегменте станции из-за возможной утечки. Космическое агентство отметило, что экипажу МКС угрозы нет, запаса воды хватит на несколько месяцев. Кроме того, на станции имеются запчасти для ремонта WPA, который планируется завершить в начале следующей недели.
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"Между партнерами по проекту МКС существуют паритетные отношения в части предоставления необходимых экипажу ресурсов, в том числе и воды, поэтому, безусловно, при необходимости мы поможем коллегам", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".
"При этом у американского экипажа есть свои запасы воды, на сегодняшний момент просьбы о предоставлении наших запасов не поступало", - добавил он.
Система WPA получает питьевую воду путем переработки конденсата атмосферной влаги и мочи. Аналогичные установки имеются на российском сегменте МКС - системы регенерации воды из конденсата атмосферной влаги СРВ-К2М и из мочи СРВ-У-РС.
Сейчас на МКС работают россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.
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