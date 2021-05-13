https://ria.ru/20210513/mishustin-1732100400.html

Мишустин поручил подготовить документ о субсидиях на детский отдых

Мишустин поручил подготовить документ о субсидиях на детский отдых

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг поручил Ростуризму с Минфином и министерством просвещения подготовить документ о... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T12:06

2021-05-13T12:06

2021-05-13T14:37

туризм

новости - туризм

россия

зарина догузова

михаил мишустин

министерство финансов рф (минфин россии)

владимир путин

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг поручил Ростуризму с Минфином и министерством просвещения подготовить документ о предоставлении субсидий на детский отдых, всего же этой программой кешбэка до конца года смогут воспользоваться более 370 тысяч человек.Президент РФ Владимир Путин 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию предложил возмещать в 2021 году половину стоимости путевок в детские лагеря. Как сообщала глава Ростуризма Зарина Догузова, с момента запуска программы родители смогут приобретать путевки в детские лагеря, и им автоматически на карточку "Мир" будет возвращаться 50% стоимости купленной путевки - максимум в течение пяти дней.По его словам, правительство рассчитывает, что этой программой до конца года смогут воспользоваться более 370 тысяч человек."Это также будет способствовать развитию внутреннего туризма и даст многим ребятам возможность отдохнуть с пользой для здоровья", - добавил глава кабмина.

https://sn.ria.ru/20210429/lagerya-1730528833.html

https://sn.ria.ru/20210405/artek-1603929069.html

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