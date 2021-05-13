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Мишустин поручил подготовить документ о субсидиях на детский отдых
Мишустин поручил подготовить документ о субсидиях на детский отдых
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг поручил Ростуризму с Минфином и министерством просвещения подготовить документ о... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T12:06
2021-05-13T14:37
туризм
новости - туризм
россия
зарина догузова
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг поручил Ростуризму с Минфином и министерством просвещения подготовить документ о предоставлении субсидий на детский отдых, всего же этой программой кешбэка до конца года смогут воспользоваться более 370 тысяч человек.Президент РФ Владимир Путин 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию предложил возмещать в 2021 году половину стоимости путевок в детские лагеря. Как сообщала глава Ростуризма Зарина Догузова, с момента запуска программы родители смогут приобретать путевки в детские лагеря, и им автоматически на карточку "Мир" будет возвращаться 50% стоимости купленной путевки - максимум в течение пяти дней.По его словам, правительство рассчитывает, что этой программой до конца года смогут воспользоваться более 370 тысяч человек."Это также будет способствовать развитию внутреннего туризма и даст многим ребятам возможность отдохнуть с пользой для здоровья", - добавил глава кабмина.
https://sn.ria.ru/20210429/lagerya-1730528833.html
https://sn.ria.ru/20210405/artek-1603929069.html
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туризм, новости - туризм, россия, зарина догузова, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, федеральное агентство по туризму (ростуризм)

Мишустин поручил подготовить документ о субсидиях на детский отдых

12:06 13.05.2021 (обновлено: 14:37 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг поручил Ростуризму с Минфином и министерством просвещения подготовить документ о предоставлении субсидий на детский отдых, всего же этой программой кешбэка до конца года смогут воспользоваться более 370 тысяч человек.
Президент РФ Владимир Путин 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию предложил возмещать в 2021 году половину стоимости путевок в детские лагеря. Как сообщала глава Ростуризма Зарина Догузова, с момента запуска программы родители смогут приобретать путевки в детские лагеря, и им автоматически на карточку "Мир" будет возвращаться 50% стоимости купленной путевки - максимум в течение пяти дней.
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"По поручению главы государства мы сегодня выделим 5 миллиардов рублей на программу поддержки доступных поездок внутри страны для организации летнего детского отдыха... Прошу Ростуризм совместно с министерством финансов и министерством просвещения оперативно подготовить и внести в правительство проект постановления об утверждении правил предоставления субсидий на эти цели", - сказал Мишустин.
По его словам, правительство рассчитывает, что этой программой до конца года смогут воспользоваться более 370 тысяч человек.
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"Это также будет способствовать развитию внутреннего туризма и даст многим ребятам возможность отдохнуть с пользой для здоровья", - добавил глава кабмина.
 
ТуризмНовости - ТуризмРоссияЗарина ДогузоваМихаил МишустинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Владимир ПутинФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
 
 
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