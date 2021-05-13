https://ria.ru/20210513/minirovanie-1732062515.html

В Благовещенске возбудили дело после "минирования" школы

В Благовещенске возбудили дело после "минирования" школы

Уголовное дело возбуждено после ложного "минирования" школы №27 Благовещенска, задержан 17-летний житель Тамбовского района города, сообщает УМВД России по... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T06:14

2021-05-13T06:14

2021-05-13T06:49

тамбовский район

благовещенск

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мая – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ложного "минирования" школы №27 Благовещенска, задержан 17-летний житель Тамбовского района города, сообщает УМВД России по Амурской области.Ранее мэр Благовещенска Олег Имамеев сообщил о поступившем сигнале о возможной чрезвычайной ситуации в школе №27, после проверки оперативных служб учебный процесс в школе был продолжен, взрывоопасных предметов, по данным администрации города, обнаружено не было.Пользователь одной из социальных сетей 11 мая разместил информацию о якобы готовящемся преступлении в школе Благовещенска.Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил в Telegram-канале, что в регионе издан приказ об усилении мер безопасности во всех образовательных организациях."Поручено усилить пропускной режим, а также оперативно проанализировать морально-психологический климат в коллективах учеников и студентов. Также будет проверен уровень антитеррористической защищённости учреждений, пожарной безопасности, работоспособности систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и систем контроля доступа", - сообщил Орлов.

https://ria.ru/20210419/kamchatka-1728872234.html

https://ria.ru/20210428/proisshestviya-1730308105.html

тамбовский район

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тамбовский район, благовещенск, происшествия