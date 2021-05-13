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В Благовещенске возбудили дело после "минирования" школы
В Благовещенске возбудили дело после "минирования" школы
Уголовное дело возбуждено после ложного "минирования" школы №27 Благовещенска, задержан 17-летний житель Тамбовского района города, сообщает УМВД России по... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T06:14
2021-05-13T06:49
тамбовский район
благовещенск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мая – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ложного "минирования" школы №27 Благовещенска, задержан 17-летний житель Тамбовского района города, сообщает УМВД России по Амурской области.Ранее мэр Благовещенска Олег Имамеев сообщил о поступившем сигнале о возможной чрезвычайной ситуации в школе №27, после проверки оперативных служб учебный процесс в школе был продолжен, взрывоопасных предметов, по данным администрации города, обнаружено не было.Пользователь одной из социальных сетей 11 мая разместил информацию о якобы готовящемся преступлении в школе Благовещенска.Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил в Telegram-канале, что в регионе издан приказ об усилении мер безопасности во всех образовательных организациях."Поручено усилить пропускной режим, а также оперативно проанализировать морально-психологический климат в коллективах учеников и студентов. Также будет проверен уровень антитеррористической защищённости учреждений, пожарной безопасности, работоспособности систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и систем контроля доступа", - сообщил Орлов.
https://ria.ru/20210419/kamchatka-1728872234.html
https://ria.ru/20210428/proisshestviya-1730308105.html
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тамбовский район, благовещенск, происшествия

В Благовещенске возбудили дело после "минирования" школы

06:14 13.05.2021 (обновлено: 06:49 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мая – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ложного "минирования" школы №27 Благовещенска, задержан 17-летний житель Тамбовского района города, сообщает УМВД России по Амурской области.
Ранее мэр Благовещенска Олег Имамеев сообщил о поступившем сигнале о возможной чрезвычайной ситуации в школе №27, после проверки оперативных служб учебный процесс в школе был продолжен, взрывоопасных предметов, по данным администрации города, обнаружено не было.
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Пользователь одной из социальных сетей 11 мая разместил информацию о якобы готовящемся преступлении в школе Благовещенска.
"Сотрудниками регионального УФСБ установлена личность гражданина, разместившего ложную информацию. Злоумышленник задержан по месту жительства совместной следственно-оперативной группой, состоящей из сотрудников полиции и УФСБ. Им оказался 17-летний житель Тамбовского района. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ", - сообщает УМВД России по Амурской области.
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил в Telegram-канале, что в регионе издан приказ об усилении мер безопасности во всех образовательных организациях.
"Поручено усилить пропускной режим, а также оперативно проанализировать морально-психологический климат в коллективах учеников и студентов. Также будет проверен уровень антитеррористической защищённости учреждений, пожарной безопасности, работоспособности систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и систем контроля доступа", - сообщил Орлов.
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