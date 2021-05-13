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МИД назвал цель обвинений США и Британии в адрес России
МИД назвал цель обвинений США и Британии в адрес России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала обвинения США и Британии в адрес РФ в кибератаках с оправданием санкций и ограничений и назвала их... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T17:03
2021-05-13T20:38
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала обвинения США и Британии в адрес РФ в кибератаках с оправданием санкций и ограничений и назвала их выдумками."Многоходовка, но при этом без ухода в интеллектуальные высоты, очень примитивная и простенькая, глупенькая, работающая на собственное внутреннее потребление", - прокомментировала официальный представитель МИД обвинения в атаках в сфере киберпространства, вменяемые России Лондоном и Вашингтоном.Захарова отметила, что разные версии событий свидетельствуют о сегментированности американского общества. "Это демонстрирует, насколько американское сообщество сегментировано и противоречит самому себе: вначале делаются объявления с обвинениями, они ничем не подкреплены, потом начинается в принципе сегментарная работа по группам IT-компаний, разведсообщества, политических группировок - каждый говорит свое, ничего не выводит на общую платформу. Они начинают либо путаться, либо взаимно друг друга опровергать, потом эта свалка перерастает в политические жуткие дрязги, скандалы. Это тупиковая история и, зайдя в тупик, они начинают изворачиваться и придумывать версии", - заявила Захарова.Ситуацию с обвинениями она назвала "абсурдной", а сами претензии "не имеющими доказательств, голословными и безосновательными".Захарова напомнила, что одним из последних поводов для подобных обвинений стала хакерская атака на нефтепровод Colonial Pipeline в США. "Сам президент США заявлял, что свидетельства причастности России к хакерской атаке нет", - добавила представитель МИД РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210512/mid-1731896947.html
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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

МИД назвал цель обвинений США и Британии в адрес России

17:03 13.05.2021 (обновлено: 20:38 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала обвинения США и Британии в адрес РФ в кибератаках с оправданием санкций и ограничений и назвала их выдумками.
"Цель понятна: бесконечный повод вводить санкции и ограничения, демонизировать и таким образом сдерживать нашу страну", - заявила Мария Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос журналистки.
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"Многоходовка, но при этом без ухода в интеллектуальные высоты, очень примитивная и простенькая, глупенькая, работающая на собственное внутреннее потребление", - прокомментировала официальный представитель МИД обвинения в атаках в сфере киберпространства, вменяемые России Лондоном и Вашингтоном.
Захарова отметила, что разные версии событий свидетельствуют о сегментированности американского общества. "Это демонстрирует, насколько американское сообщество сегментировано и противоречит самому себе: вначале делаются объявления с обвинениями, они ничем не подкреплены, потом начинается в принципе сегментарная работа по группам IT-компаний, разведсообщества, политических группировок - каждый говорит свое, ничего не выводит на общую платформу. Они начинают либо путаться, либо взаимно друг друга опровергать, потом эта свалка перерастает в политические жуткие дрязги, скандалы. Это тупиковая история и, зайдя в тупик, они начинают изворачиваться и придумывать версии", - заявила Захарова.
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СМИ сообщили о панике в США после кибератаки на трубопровод
Ситуацию с обвинениями она назвала "абсурдной", а сами претензии "не имеющими доказательств, голословными и безосновательными".
Захарова напомнила, что одним из последних поводов для подобных обвинений стала хакерская атака на нефтепровод Colonial Pipeline в США. "Сам президент США заявлял, что свидетельства причастности России к хакерской атаке нет", - добавила представитель МИД РФ.
 
РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
 
 
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