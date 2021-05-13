https://ria.ru/20210513/mid-1732177357.html
МИД назвал цель обвинений США и Британии в адрес России
МИД назвал цель обвинений США и Британии в адрес России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала обвинения США и Британии в адрес РФ в кибератаках с оправданием санкций и ограничений и назвала их... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T17:03
2021-05-13T17:03
2021-05-13T20:38
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514210_0:3:3190:1797_1920x0_80_0_0_0287c11ca10237191ad20f2810f83d40.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала обвинения США и Британии в адрес РФ в кибератаках с оправданием санкций и ограничений и назвала их выдумками."Многоходовка, но при этом без ухода в интеллектуальные высоты, очень примитивная и простенькая, глупенькая, работающая на собственное внутреннее потребление", - прокомментировала официальный представитель МИД обвинения в атаках в сфере киберпространства, вменяемые России Лондоном и Вашингтоном.Захарова отметила, что разные версии событий свидетельствуют о сегментированности американского общества. "Это демонстрирует, насколько американское сообщество сегментировано и противоречит самому себе: вначале делаются объявления с обвинениями, они ничем не подкреплены, потом начинается в принципе сегментарная работа по группам IT-компаний, разведсообщества, политических группировок - каждый говорит свое, ничего не выводит на общую платформу. Они начинают либо путаться, либо взаимно друг друга опровергать, потом эта свалка перерастает в политические жуткие дрязги, скандалы. Это тупиковая история и, зайдя в тупик, они начинают изворачиваться и придумывать версии", - заявила Захарова.Ситуацию с обвинениями она назвала "абсурдной", а сами претензии "не имеющими доказательств, голословными и безосновательными".Захарова напомнила, что одним из последних поводов для подобных обвинений стала хакерская атака на нефтепровод Colonial Pipeline в США. "Сам президент США заявлял, что свидетельства причастности России к хакерской атаке нет", - добавила представитель МИД РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210512/mid-1731896947.html
https://ria.ru/20210512/ssha-1731934390.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514210_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_256642de91acbdb3222bb5915f710d06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
связала обвинения США
и Британии в адрес РФ в кибератаках с оправданием санкций и ограничений и назвала их выдумками.
"Цель понятна: бесконечный повод вводить санкции и ограничения, демонизировать и таким образом сдерживать нашу страну", - заявила Мария Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос журналистки.
"Многоходовка, но при этом без ухода в интеллектуальные высоты, очень примитивная и простенькая, глупенькая, работающая на собственное внутреннее потребление", - прокомментировала официальный представитель МИД обвинения в атаках в сфере киберпространства, вменяемые России Лондоном и Вашингтоном.
Захарова отметила, что разные версии событий свидетельствуют о сегментированности американского общества. "Это демонстрирует, насколько американское сообщество сегментировано и противоречит самому себе: вначале делаются объявления с обвинениями, они ничем не подкреплены, потом начинается в принципе сегментарная работа по группам IT-компаний, разведсообщества, политических группировок - каждый говорит свое, ничего не выводит на общую платформу. Они начинают либо путаться, либо взаимно друг друга опровергать, потом эта свалка перерастает в политические жуткие дрязги, скандалы. Это тупиковая история и, зайдя в тупик, они начинают изворачиваться и придумывать версии", - заявила Захарова.
Ситуацию с обвинениями она назвала "абсурдной", а сами претензии "не имеющими доказательств, голословными и безосновательными".
Захарова напомнила, что одним из последних поводов для подобных обвинений стала хакерская атака на нефтепровод Colonial Pipeline в США. "Сам президент США заявлял, что свидетельства причастности России
к хакерской атаке нет", - добавила представитель МИД РФ.