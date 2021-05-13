https://ria.ru/20210513/mid-1732177357.html

МИД назвал цель обвинений США и Британии в адрес России

МИД назвал цель обвинений США и Британии в адрес России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала обвинения США и Британии в адрес РФ в кибератаках с оправданием санкций и ограничений и назвала их... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T17:03

2021-05-13T17:03

2021-05-13T20:38

россия

мария захарова

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала обвинения США и Британии в адрес РФ в кибератаках с оправданием санкций и ограничений и назвала их выдумками."Многоходовка, но при этом без ухода в интеллектуальные высоты, очень примитивная и простенькая, глупенькая, работающая на собственное внутреннее потребление", - прокомментировала официальный представитель МИД обвинения в атаках в сфере киберпространства, вменяемые России Лондоном и Вашингтоном.Захарова отметила, что разные версии событий свидетельствуют о сегментированности американского общества. "Это демонстрирует, насколько американское сообщество сегментировано и противоречит самому себе: вначале делаются объявления с обвинениями, они ничем не подкреплены, потом начинается в принципе сегментарная работа по группам IT-компаний, разведсообщества, политических группировок - каждый говорит свое, ничего не выводит на общую платформу. Они начинают либо путаться, либо взаимно друг друга опровергать, потом эта свалка перерастает в политические жуткие дрязги, скандалы. Это тупиковая история и, зайдя в тупик, они начинают изворачиваться и придумывать версии", - заявила Захарова.Ситуацию с обвинениями она назвала "абсурдной", а сами претензии "не имеющими доказательств, голословными и безосновательными".Захарова напомнила, что одним из последних поводов для подобных обвинений стала хакерская атака на нефтепровод Colonial Pipeline в США. "Сам президент США заявлял, что свидетельства причастности России к хакерской атаке нет", - добавила представитель МИД РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210512/mid-1731896947.html

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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире