https://ria.ru/20210513/mid-1732165738.html

Россия не пойдет на уступки по Договору по открытому небу, заявили в МИД

Россия не пойдет на уступки по Договору по открытому небу, заявили в МИД

Односторонних уступок от России по Договору по открытому небу ждать не следует, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T16:17

2021-05-13T16:17

2021-05-13T16:45

вашингтон (город)

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

госдума рф

владимир путин

сша

россия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Односторонних уступок от России по Договору по открытому небу ждать не следует, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Коллегам Вашингтона по Договору по открытому небу следует убедить его вернуться в договор, если они заинтересованы в его сохранении, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.РФ в ближайшее время завершит внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу, после чего будет вынуждена передать депозитариям договора – Канаде и Венгрии – уведомление о своем выходе, если ситуация вокруг него не изменится и будет сохраняться статус-кво, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Договор по открытому небу, предоставляющий право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из ДОН, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу, вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявлял, что парламентарии могут рассмотреть документ до начала июня.В МИД РФ отметили, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора".

https://ria.ru/20210503/dogovor-1730955357.html

https://ria.ru/20210511/dogovor-1731793885.html

https://ria.ru/20210407/dogovor-1727236684.html

вашингтон (город)

сша

россия

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вашингтон (город), мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), госдума рф, владимир путин, сша, россия