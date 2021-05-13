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Россия не пойдет на уступки по Договору по открытому небу, заявили в МИД
Россия не пойдет на уступки по Договору по открытому небу, заявили в МИД
Односторонних уступок от России по Договору по открытому небу ждать не следует, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T16:17
2021-05-13T16:45
вашингтон (город)
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
госдума рф
владимир путин
сша
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Односторонних уступок от России по Договору по открытому небу ждать не следует, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Коллегам Вашингтона по Договору по открытому небу следует убедить его вернуться в договор, если они заинтересованы в его сохранении, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.РФ в ближайшее время завершит внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу, после чего будет вынуждена передать депозитариям договора – Канаде и Венгрии – уведомление о своем выходе, если ситуация вокруг него не изменится и будет сохраняться статус-кво, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Договор по открытому небу, предоставляющий право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из ДОН, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу, вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявлял, что парламентарии могут рассмотреть документ до начала июня.В МИД РФ отметили, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора".
https://ria.ru/20210503/dogovor-1730955357.html
https://ria.ru/20210511/dogovor-1731793885.html
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вашингтон (город), мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), госдума рф, владимир путин, сша, россия

Россия не пойдет на уступки по Договору по открытому небу, заявили в МИД

16:17 13.05.2021 (обновлено: 16:45 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Односторонних уступок от России по Договору по открытому небу ждать не следует, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы в принципе готовы заниматься всеми взаимными озабоченностями в комплексе, но такое практическое обсуждение станет возможным только после недвусмысленного заявления США о решении вернуться в договор. Односторонних уступок от России ждать не следует", - сказала Захарова в ходе брифинга.
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Россия назвала условие отказа от выхода из Договора по открытому небу
Коллегам Вашингтона по Договору по открытому небу следует убедить его вернуться в договор, если они заинтересованы в его сохранении, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Время, когда еще можно спасти Договор по открытому небу, истекает. Если наши коллеги действительно заинтересованы в сохранении договора, им следует убедить Белый дом незамедлительно пересмотреть не отвечающий интересам европейской безопасности предыдущей администрации США" , - сказала она на брифинге.
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11 мая, 15:27
В России оценили законопроект о денонсации Договора по открытому небу
РФ в ближайшее время завершит внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу, после чего будет вынуждена передать депозитариям договора – Канаде и Венгрии – уведомление о своем выходе, если ситуация вокруг него не изменится и будет сохраняться статус-кво, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"При сохранении статуса-кво наши внутригосударственные процедуры, предваряющие российское уведомление о решении выйти из договора, будут завершены в ближайшее время, о чем мы неоднократно говорили и партнерам, и публично", - сказала Захарова на брифинге.
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7 апреля, 17:06
США призвали Россию "вернуться к соблюдению" Договора по открытому небу
Договор по открытому небу, предоставляющий право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из ДОН, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу, вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявлял, что парламентарии могут рассмотреть документ до начала июня.
В МИД РФ отметили, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора".
 
Вашингтон (город)Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Госдума РФВладимир ПутинСШАРоссия
 
 
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