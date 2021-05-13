Россия не пойдет на уступки по Договору по открытому небу, заявили в МИД
16:17 13.05.2021 (обновлено: 16:45 13.05.2021)
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Односторонних уступок от России по Договору по открытому небу ждать не следует, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы в принципе готовы заниматься всеми взаимными озабоченностями в комплексе, но такое практическое обсуждение станет возможным только после недвусмысленного заявления США о решении вернуться в договор. Односторонних уступок от России ждать не следует", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Коллегам Вашингтона по Договору по открытому небу следует убедить его вернуться в договор, если они заинтересованы в его сохранении, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Время, когда еще можно спасти Договор по открытому небу, истекает. Если наши коллеги действительно заинтересованы в сохранении договора, им следует убедить Белый дом незамедлительно пересмотреть не отвечающий интересам европейской безопасности предыдущей администрации США" , - сказала она на брифинге.
РФ в ближайшее время завершит внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу, после чего будет вынуждена передать депозитариям договора – Канаде и Венгрии – уведомление о своем выходе, если ситуация вокруг него не изменится и будет сохраняться статус-кво, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"При сохранении статуса-кво наши внутригосударственные процедуры, предваряющие российское уведомление о решении выйти из договора, будут завершены в ближайшее время, о чем мы неоднократно говорили и партнерам, и публично", - сказала Захарова на брифинге.
Договор по открытому небу, предоставляющий право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из ДОН, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу, вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявлял, что парламентарии могут рассмотреть документ до начала июня.
В МИД РФ отметили, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора".