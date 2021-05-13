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МИД призвал россиян тщательно взвешивать риски при выезде за рубеж
МИД призвал россиян тщательно взвешивать риски при выезде за рубеж
Россиянам необходимо тщательно взвешивать риски при выезде за рубеж, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T16:07
2021-05-13T16:25
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
общество
россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россиянам необходимо тщательно взвешивать риски при выезде за рубеж, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Официальный представитель ведомства также указала, что страны, в том числе европейские, снижающие в настоящий момент планки антиковидных ограничений и облегчающие условия въезда иностранцев, в том числе туристов, могут резко поменять свои решения, смягчающие ограничения.Происходит это, как правило, без предварительного оповещения в условиях чрезвычайной ситуации, к чему подготовиться почти невозможно, добавила Захарова. "В этой связи нужно действительно просчитывать риски и эпидемиологические, и логистические", - добавила она.
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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество, россия

МИД призвал россиян тщательно взвешивать риски при выезде за рубеж

16:07 13.05.2021 (обновлено: 16:25 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДевушка у здания МИД России в Москве
Девушка у здания МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россиянам необходимо тщательно взвешивать риски при выезде за рубеж, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы хотели бы напомнить нашим гражданам, которые планируют выезд за рубеж, о необходимости тщательно оценивать все риски, связанные с путешествием в ту или иную страну. Помимо ситуации, о которой известно на данный момент, нужно понимать, что ситуация может измениться", - сказала Захарова на брифинге.
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Официальный представитель ведомства также указала, что страны, в том числе европейские, снижающие в настоящий момент планки антиковидных ограничений и облегчающие условия въезда иностранцев, в том числе туристов, могут резко поменять свои решения, смягчающие ограничения.
Происходит это, как правило, без предварительного оповещения в условиях чрезвычайной ситуации, к чему подготовиться почти невозможно, добавила Захарова. "В этой связи нужно действительно просчитывать риски и эпидемиологические, и логистические", - добавила она.
 
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ОбществоРоссия
 
 
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