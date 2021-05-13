https://ria.ru/20210513/mid-1732163586.html

МИД призвал россиян тщательно взвешивать риски при выезде за рубеж

МИД призвал россиян тщательно взвешивать риски при выезде за рубеж

Россиянам необходимо тщательно взвешивать риски при выезде за рубеж, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T16:07

2021-05-13T16:07

2021-05-13T16:25

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729107886_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b6006eef1daff841f494a969268f61ed.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россиянам необходимо тщательно взвешивать риски при выезде за рубеж, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Официальный представитель ведомства также указала, что страны, в том числе европейские, снижающие в настоящий момент планки антиковидных ограничений и облегчающие условия въезда иностранцев, в том числе туристов, могут резко поменять свои решения, смягчающие ограничения.Происходит это, как правило, без предварительного оповещения в условиях чрезвычайной ситуации, к чему подготовиться почти невозможно, добавила Захарова. "В этой связи нужно действительно просчитывать риски и эпидемиологические, и логистические", - добавила она.

https://ria.ru/20210501/testirovanie-1730791088.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество, россия