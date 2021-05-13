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МИД заявил о попытках прибалтийских стран помешать празднованию 9 Мая
МИД заявил о попытках прибалтийских стран помешать празднованию 9 Мая
Власти ряда прибалтийских стран пытались помешать проведению памятных мероприятий 9 мая, однако соотечественники смогли отметить праздник и возложили цветы к... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T16:59
2021-05-13T17:23
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Власти ряда прибалтийских стран пытались помешать проведению памятных мероприятий 9 мая, однако соотечественники смогли отметить праздник и возложили цветы к мемориалам, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга в четверг.Полиция Латвии 9 мая перекрыла доступ к памятнику Освободителям в Риге под предлогом угрозы распространения COVID-19. Несмотря на ограничения, к памятнику пришли десятки тысяч человек."Попытки властей ряда прибалтийских государств нивелировать значение праздника и нередко препятствовать проведению мероприятий не помешали нашим соотечественникам в организации торжеств", - отметила Захарова.По ее словам, несмотря на полицейское оцепление памятника советским воинам-освободителям в Риге, люди приносили цветы и участвовали в мероприятиях с портретами ветеранов, а в ночь на 10 мая волонтеры разложили принесенные цветы вокруг памятника в форме звезды.В Таллине к вечеру 9 мая памятник "Бронзовый солдат", по выражению Захаровой, "утопал в цветах". "Не менее 35 тысяч человек пришло к мемориалу, по приблизительным подсчетам", - отметила официальный представитель МИД РФ.Несмотря на действующие ограничения в Литве, представители русской общины и литовцы возложили цветы к советским воинским захоронениям на кладбище в Вильнюсе, а также других городах страны, добавила Захарова.
https://radiosputnik.ria.ru/20210508/poroshenko-1731501093.html
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россия, мария захарова, латвия, вильнюс, в мире

МИД заявил о попытках прибалтийских стран помешать празднованию 9 Мая

16:59 13.05.2021 (обновлено: 17:23 13.05.2021)
 
© Depositphotos / Vitalez1988Город Рига
Город Рига - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Depositphotos / Vitalez1988
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Власти ряда прибалтийских стран пытались помешать проведению памятных мероприятий 9 мая, однако соотечественники смогли отметить праздник и возложили цветы к мемориалам, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга в четверг.
Полиция Латвии 9 мая перекрыла доступ к памятнику Освободителям в Риге под предлогом угрозы распространения COVID-19. Несмотря на ограничения, к памятнику пришли десятки тысяч человек.
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"Попытки властей ряда прибалтийских государств нивелировать значение праздника и нередко препятствовать проведению мероприятий не помешали нашим соотечественникам в организации торжеств", - отметила Захарова.
По ее словам, несмотря на полицейское оцепление памятника советским воинам-освободителям в Риге, люди приносили цветы и участвовали в мероприятиях с портретами ветеранов, а в ночь на 10 мая волонтеры разложили принесенные цветы вокруг памятника в форме звезды.
В Таллине к вечеру 9 мая памятник "Бронзовый солдат", по выражению Захаровой, "утопал в цветах". "Не менее 35 тысяч человек пришло к мемориалу, по приблизительным подсчетам", - отметила официальный представитель МИД РФ.
Несмотря на действующие ограничения в Литве, представители русской общины и литовцы возложили цветы к советским воинским захоронениям на кладбище в Вильнюсе, а также других городах страны, добавила Захарова.
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РоссияМария ЗахароваЛатвияВильнюсВ мире
 
 
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