https://ria.ru/20210513/medvedev-1732226423.html

Угрозы Медведчуку обострят политическое слабоумие Киева, заявил Медведев

Угрозы Медведчуку обострят политическое слабоумие Киева, заявил Медведев

Лидер "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил поддержку украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и заявил, что обвинения... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T23:11

2021-05-13T23:11

2021-05-13T23:41

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

виктор медведчук

единая россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Лидер "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил поддержку украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и заявил, что обвинения против Виктора Медведчука и Тараса Козака не имеют под собой ни малейших оснований."Хочу выразить поддержку партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Глубоко убежден, что обвинения против В.Медведчука и Т.Козака не имеют под собой ни малейших оснований", - говорится в заявлении Медведева, текст которого размещен на сайте ЕР.Угрозы Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку реальными сроками за мифические преступления не поправят рейтинги власти, а приведут к ее дальнейшей деградации и обострят ее политическое слабоумие, заявил Дмитрий Медведев."Угрозы двум политикам реальными сроками за мифические преступления не смогут поправить рейтинги действующих должностных лиц. Скорее, наоборот, приведут к дальнейшей деградации системы власти, обострят ее политическое слабоумие", - отмечается в его заявлении.Медведев считает преследование Медведчука попыткой уничтожить политика, который не боится жёстко критиковать власть Украины и выступает за отношения с РФ."Смысл настойчивого и всё более ожесточённого преследования Медведчука – это попытка окончательно уничтожить политика, который не боится жёстко критиковать действующую власть и последовательно выступает за восстановление отношений между нашими странами, испугать его и вытолкнуть из родной страны", - говорится в заявлении Медведева."Конечно, такие политики неугодны Украине. Конечно, ещё меньше они угодны Западу, который везде и во всём поддерживает антироссийскую политику и своим коллективным молчанием дружно потакает этой расправе, заодно игнорируя издевательство над законом и справедливостью", - считает Медведев.По его словам, официальный Киев снова доказал, что готов вести травлю своих оппонентов любыми, даже самыми абсурдными способами."Казалось, в чём ещё можно было обвинить лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука после того, как собственная страна ввела против него санкции? Санкции абсолютно незаконные с точки зрения международного права. Но если есть настойчивое, вызванное маниакальным стремлением правящего режима сохраниться у власти, то придумать очередной дурацкий повод всегда можно. Благо есть неплохой опыт подготовки стендап-номеров", - говорится в заявлении.По словам лидера ЕР, на этот раз Медведчука и его однопартийца Тараса Козака "заподозрили" ни много ни мало в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму и поместили под домашний арест.Медведев также посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому заниматься решением внутренних и внешних проблем, а не устраивать охоту на ведьм."Президенту Зеленскому и его друзьям следует заниматься решением внутренних и внешних проблем, которых на Украине море. А не устраивать охоту на ведьм, которая, с учетом мнения большого количества украинских граждан, поддерживающих В.Медведчука и его партию, обречена на провал. Особенно, если хочется остаться в народной памяти не только актером комедийного сериала", - говорится в заявлении лидера ЕР.

https://ria.ru/20210513/medvedchuk-1732159690.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210513/medvedchuk-1732140461.html

https://ria.ru/20210513/kozak-1732219611.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, единая россия, дмитрий медведев