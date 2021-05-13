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https://ria.ru/20210513/medvedev-1732226423.html
Угрозы Медведчуку обострят политическое слабоумие Киева, заявил Медведев
Угрозы Медведчуку обострят политическое слабоумие Киева, заявил Медведев
Лидер "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил поддержку украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и заявил, что обвинения... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T23:11
2021-05-13T23:41
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
виктор медведчук
единая россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Лидер "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил поддержку украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и заявил, что обвинения против Виктора Медведчука и Тараса Козака не имеют под собой ни малейших оснований."Хочу выразить поддержку партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Глубоко убежден, что обвинения против В.Медведчука и Т.Козака не имеют под собой ни малейших оснований", - говорится в заявлении Медведева, текст которого размещен на сайте ЕР.Угрозы Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку реальными сроками за мифические преступления не поправят рейтинги власти, а приведут к ее дальнейшей деградации и обострят ее политическое слабоумие, заявил Дмитрий Медведев."Угрозы двум политикам реальными сроками за мифические преступления не смогут поправить рейтинги действующих должностных лиц. Скорее, наоборот, приведут к дальнейшей деградации системы власти, обострят ее политическое слабоумие", - отмечается в его заявлении.Медведев считает преследование Медведчука попыткой уничтожить политика, который не боится жёстко критиковать власть Украины и выступает за отношения с РФ."Смысл настойчивого и всё более ожесточённого преследования Медведчука – это попытка окончательно уничтожить политика, который не боится жёстко критиковать действующую власть и последовательно выступает за восстановление отношений между нашими странами, испугать его и вытолкнуть из родной страны", - говорится в заявлении Медведева."Конечно, такие политики неугодны Украине. Конечно, ещё меньше они угодны Западу, который везде и во всём поддерживает антироссийскую политику и своим коллективным молчанием дружно потакает этой расправе, заодно игнорируя издевательство над законом и справедливостью", - считает Медведев.По его словам, официальный Киев снова доказал, что готов вести травлю своих оппонентов любыми, даже самыми абсурдными способами."Казалось, в чём ещё можно было обвинить лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука после того, как собственная страна ввела против него санкции? Санкции абсолютно незаконные с точки зрения международного права. Но если есть настойчивое, вызванное маниакальным стремлением правящего режима сохраниться у власти, то придумать очередной дурацкий повод всегда можно. Благо есть неплохой опыт подготовки стендап-номеров", - говорится в заявлении.По словам лидера ЕР, на этот раз Медведчука и его однопартийца Тараса Козака "заподозрили" ни много ни мало в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму и поместили под домашний арест.Медведев также посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому заниматься решением внутренних и внешних проблем, а не устраивать охоту на ведьм."Президенту Зеленскому и его друзьям следует заниматься решением внутренних и внешних проблем, которых на Украине море. А не устраивать охоту на ведьм, которая, с учетом мнения большого количества украинских граждан, поддерживающих В.Медведчука и его партию, обречена на провал. Особенно, если хочется остаться в народной памяти не только актером комедийного сериала", - говорится в заявлении лидера ЕР.
https://ria.ru/20210513/medvedchuk-1732159690.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210513/medvedchuk-1732140461.html
https://ria.ru/20210513/kozak-1732219611.html
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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, единая россия, дмитрий медведев

Угрозы Медведчуку обострят политическое слабоумие Киева, заявил Медведев

23:11 13.05.2021 (обновлено: 23:41 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о масштабировании производства и внедрения российских вакцин против COVID-19
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о масштабировании производства и внедрения российских вакцин против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Лидер "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил поддержку украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и заявил, что обвинения против Виктора Медведчука и Тараса Козака не имеют под собой ни малейших оснований.
"Хочу выразить поддержку партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Глубоко убежден, что обвинения против В.Медведчука и Т.Козака не имеют под собой ни малейших оснований", - говорится в заявлении Медведева, текст которого размещен на сайте ЕР.
Угрозы Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку реальными сроками за мифические преступления не поправят рейтинги власти, а приведут к ее дальнейшей деградации и обострят ее политическое слабоумие, заявил Дмитрий Медведев.
"Угрозы двум политикам реальными сроками за мифические преступления не смогут поправить рейтинги действующих должностных лиц. Скорее, наоборот, приведут к дальнейшей деградации системы власти, обострят ее политическое слабоумие", - отмечается в его заявлении.
Медведев считает преследование Медведчука попыткой уничтожить политика, который не боится жёстко критиковать власть Украины и выступает за отношения с РФ.
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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"Смысл настойчивого и всё более ожесточённого преследования Медведчука – это попытка окончательно уничтожить политика, который не боится жёстко критиковать действующую власть и последовательно выступает за восстановление отношений между нашими странами, испугать его и вытолкнуть из родной страны", - говорится в заявлении Медведева.
"Конечно, такие политики неугодны Украине. Конечно, ещё меньше они угодны Западу, который везде и во всём поддерживает антироссийскую политику и своим коллективным молчанием дружно потакает этой расправе, заодно игнорируя издевательство над законом и справедливостью", - считает Медведев.
По его словам, официальный Киев снова доказал, что готов вести травлю своих оппонентов любыми, даже самыми абсурдными способами.
Народный депутат Украины Виктор Медведчук возле офиса генерального прокурора в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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Украинские националисты требуют посадить Медведчука "на нары"
"Казалось, в чём ещё можно было обвинить лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука после того, как собственная страна ввела против него санкции? Санкции абсолютно незаконные с точки зрения международного права. Но если есть настойчивое, вызванное маниакальным стремлением правящего режима сохраниться у власти, то придумать очередной дурацкий повод всегда можно. Благо есть неплохой опыт подготовки стендап-номеров", - говорится в заявлении.
По словам лидера ЕР, на этот раз Медведчука и его однопартийца Тараса Козака "заподозрили" ни много ни мало в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму и поместили под домашний арест.

Бессмысленно напоминать украинским властям и их западным хозяевам про то, что Крым, согласно законному волеизъявлению его жителей, не является частью Украины. Но именно этот выбор крымчан делает абсурдной саму формулировку обвинения – "хищение национальных ресурсов". Впрочем, официальному Киеву меньше всего дела до Крыма, который приплетён сюда формально.

Медведев проводит Круглый стол с представителями профсоюзных организаций Центрального федерального округа
Дмитрий Медведев
лидер партии "Единая Россия"
Медведев также посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому заниматься решением внутренних и внешних проблем, а не устраивать охоту на ведьм.
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, перед заседанием Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
Вчера, 21:37
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"Президенту Зеленскому и его друзьям следует заниматься решением внутренних и внешних проблем, которых на Украине море. А не устраивать охоту на ведьм, которая, с учетом мнения большого количества украинских граждан, поддерживающих В.Медведчука и его партию, обречена на провал. Особенно, если хочется остаться в народной памяти не только актером комедийного сериала", - говорится в заявлении лидера ЕР.
 
РоссияОппозиционная платформа - За жизньТарас КозакВиктор МедведчукЕдиная РоссияДмитрий Медведев
 
 
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