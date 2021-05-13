https://ria.ru/20210513/medvedchuk-1732159690.html

Медведчук в суде заявил, что выступает против политики украинской власти

Медведчук в суде заявил, что выступает против политики украинской власти

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук в суде заявил, что может подписаться под словами в подозрении о том, что он... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T15:47

2021-05-13T15:47

2021-05-13T15:47

россия

ирина венедиктова

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

виктор медведчук

украина

в мире

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КИЕВ, 13 мая - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук в суде заявил, что может подписаться под словами в подозрении о том, что он выступает против политического курса украинской власти.Ранее пресс-служба офиса генпрокурора Украины сообщила, что Медведчук получил статус подозреваемого, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Печерский суд Киева в четверг будет избирать главе политсовета "Оппозиционной платформы" меру пресечения, прокуратура требует арестовать Медведчука на 60 дней с возможностью внести залог в 10,9 миллионов евро."Я могу подписаться под этими словами (обвинения о том, что он против курса властей - ред.) . Это действительно так было и есть, у меня есть основания для этого как у депутата, как у одного из руководителей ОПЗЖ выступать против политического курса этой власти", - заявил Медведчук в ходе заседания суда. Он вновь заявил, что дело против него политически мотивировано и направлено на то, чтобы остановить оппозицию.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. На следующий день Медведчук вместе со своими адвокатами прибыл в офис генпрокурора Украины.По данным правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым по трем эпизодам. Первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). Второй – того, что Медведчук якобы передал секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Третий эпизод, по мнению СБ Украины, касается того, что Медведчук и депутат Козак якобы планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в РФ с целью дальнейшего распространения через них "российской пропаганды" на территории Украины и влиять на внутреннюю политику в стране. По украинскому законодательству депутатам грозит до 15 лет лишения.Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20210513/medvedchuk-1732146498.html

https://ria.ru/20210513/medvedchuk-1732114143.html

россия

украина

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россия, ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, украина, в мире