https://ria.ru/20210513/medvedchuk-1732146498.html

Украинская прокуратура попросила арестовать Медведчука на 60 суток

Украинская прокуратура попросила арестовать Медведчука на 60 суток

Украинская прокуратура попросила суд арестовать главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука на два месяца. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T14:58

2021-05-13T14:58

2021-05-13T17:54

ирина венедиктова

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

виктор медведчук

украина

в мире

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КИЕВ, 13 мая — РИА Новости. Украинская прокуратура попросила суд арестовать главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука на два месяца.Ранее офис генпрокурора Украины сообщил, что Медведчуку вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. "Прошу применить к подозреваемому Медведчуку меру пресечения в границах срока досудебного расследования до 10 июля 2021 года <…> и определить залог в размере 300 миллионов 930 гривен (10,9 миллиона долларов. — Прим. ред.)", — сказал прокурор. Трансляцию заседания ведет агентство УНН.В случае внесения залога прокурор просит обязать Медведчука сдать паспорт и носить электронный браслет, а также являться к следователю по первому требованию.При этом сам Медведчук перед заседанием заявлял, что не сможет внести залог, поскольку его счета заблокированы.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова ранее сообщила, что депутатов Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Медведчука и Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.Медведчук стал подозреваемым по трем эпизодам обвинения. В первом случае ему вменяют незаконную передачу России сведений о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами почти на 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). Во втором — что он сообщил Москве секретные данные о скрытом военном подразделении украинской армии. В третьем эпизоде утверждается, что Медведчук и Козак планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в Россию, для распространения через них пропаганды после возвращения. Теперь политикам грозит до 15 лет лишения свободы.Сам Медведчук отвергает обвинения и считает их политическим преследованием.

https://ria.ru/20210513/ukraina-1732127676.html

https://ria.ru/20210513/medvedchuk-1732120254.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, украина, в мире