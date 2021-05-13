https://ria.ru/20210513/medvedchuk-1732114637.html

Медведчук заявил о блокировке его счетов

Медведчук заявил о блокировке его счетов

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук прибыл в суд, где ему должны избрать меру пресечения, и заявил, что не сможет... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T12:52

2021-05-13T12:52

2021-05-13T13:13

ирина венедиктова

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

виктор медведчук

верховная рада украины

украина

в мире

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КИЕВ, 13 мая - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук прибыл в суд, где ему должны избрать меру пресечения, и заявил, что не сможет заплатить сумму залога, если такая мера будет избрана, так как власти ранее заблокировали его счета.Заседание Печерского районного суда Киева по избранию меры пресечения Медведчуку было назначено на 13.00 мск. Ранее офис генпрокурора Украины сообщил, что главе политсовета "Оппозиционной платформы" вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Как сообщала защита главы политсовета "Оппозиционной платформы", ему вручили подозрение по статьям "госизмена" и "нарушение обычаев войны"."Прокуратура просит применить санкцию в виде ареста или залога в размере 300 миллионов (гривен - ред). Перед этим власти сделали все для того, чтобы я не смог заплатить эти деньги, потому что, вы знаете, ко мне и по отношению к моей жене применены незаконные санкции по решению СНБО и заблокированы все счета, с которых можно перечислять, а также счета, с которых могли бы поступить деньги для того, чтобы обеспечить залог. Да, есть такие деньги, они задекларированы у меня и у нашей семьи, но, к сожалению, воспользоваться ими я не смогу", - сказал Медведчук журналистам перед заседанием суда.Он выразил уверенность, что сумму для залога собрать ему помогут друзья. Он снова заявил, что не имеет отношения к тому, в чем его подозревают и намерен это доказать в ходе следствия и в суде.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что депутатов Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчука и Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. На следующий день Медведчук вместе со своими адвокатами прибыл в офис генпрокурора Украины.По данным правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым по трем эпизодам. Первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). Второй – того, что Медведчук якобы передал секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Третий эпизод, по мнению Службы безопасности Украины, касается того, что Медведчук и депутат Козак якобы планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в РФ с целью дальнейшего распространения через них "российской пропаганды" на территории Украины и влиять на внутреннюю политику в стране. По украинскому законодательству депутатам грозит до 15 лет лишения.Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20210513/medvedchuk-1732093585.html

https://ria.ru/20210513/medvedchuk-1732114143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, верховная рада украины, украина, в мире