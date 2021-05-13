https://ria.ru/20210513/medvedchuk-1732114143.html

Медведчук заявил, что украинские власти пытаются "закрыть ему рот"

Медведчук заявил, что украинские власти пытаются "закрыть ему рот"

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук прибыл в суд, где ему должны избрать меру пресечения. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T12:51

2021-05-13T12:51

2021-05-13T15:10

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

в мире

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КИЕВ, 13 мая — РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук прибыл в суд, где ему должны избрать меру пресечения."То, что инкриминируют мне, как одному из лидеров оппозиции, это для того, чтобы закрыть рот нашей фракции и партии. Но ничего из этого не получится", — добавил он.Прокуратура требует ареста политика или внесения залога в почти 10 миллионов евро.По словам политика, украинские власти заблокировали его счета, поэтому он не сможет заплатить такую сумму.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова ранее сообщила, что депутатов Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчука и Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.Медведчук стал подозреваемым по трем эпизодам обвинения. В первом случае ему вменяют, что он якобы с марта 2015 года незаконно сообщал России о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). Во втором эпизоде – того, что он сообщил Москве секретные данные о скрытом военном подразделении украинской армии. Третий эпизод, как считает СБУ, касается того, что Медведчук и Козак якобы планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в Россию для распространения через них пропаганды после возвращения. Теперь политикам грозит до 15 лет лишения свободы.Сам Медведчук отвергает обвинения и считает их политическим преследованием

https://ria.ru/20210512/medvedchuk-1731948237.html

https://ria.ru/20210513/medvedchuk-1732114637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, в мире