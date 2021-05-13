За Медведчука поручились сорок депутатов Рады
11:30 13.05.2021 (обновлено: 11:49 13.05.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНародный депутат Украины Виктор Медведчук возле офиса генерального прокурора в Киеве
КИЕВ, 13 мая - РИА Новости. Сорок депутатов партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" обратились в суд с заявлениями о готовности взять главу политсовета партии Виктора Медведчука под личное поручительство, заявил в четверг депутат Верховной рады от этой политсилы Ренат Кузьмин.
Ранее пресс-служба офиса генпрокурора Украины сообщила, что Медведчук получил статус подозреваемого, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Печерский суд Киева через несколько часов будет избирать меру пресечения Медведчуку, прокуратура требует ареста или внесения залога в почти 10 миллионов евро.
"Сорок народных депутатов ОПЗЖ ("Оппозиционной платформы – за жизнь" - ред.) обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство. Теперь прокурору в процессе придется доказать суду необходимость лишения свободы Медведчука и объяснить, почему к нему нельзя применить меру пресечения в виде личного поручительства народных депутатов", - написал Кузьмин в Telegram.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что депутатов Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчука и Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. На следующий день Медведчук вместе со своими адвокатами прибыл в Офис генпрокурора Украины. По данным защиты Медведчуку пытались вручить подозрение по статьям "госизмена" и "нарушение обычаев войны".
По данным правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым по трем эпизодам. Первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). Второй – того, что Медведчук якобы передал секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Третий эпизод, по мнению СБ Украины, касается того, что Медведчук и депутат Козак якобы планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в РФ с целью дальнейшего распространения через них "российской пропаганды" на территории Украины и влиять на внутреннюю политику в стране. По украинскому законодательству депутатам грозит до 15 лет лишения.
Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.