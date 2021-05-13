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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210513/mechet-1732125483.html
Тысячи палестинцев пришли в мечеть Аль-Акса, несмотря на ограничения
Тысячи палестинцев пришли в мечеть Аль-Акса, несмотря на ограничения
Около 100 тысяч мусульман-палестинцев в четверг утром пришли на праздничную молитву в мечеть Аль-Акса в Восточном Иерусалиме по случаю окончания священного... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T13:39
2021-05-13T13:39
религия и мировоззрение
исламский джихад
ураза-байрам
иерусалим
хамас
восточный иерусалим
израиль
в мире
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ИЕРУСАЛИМ, 13 мая - РИА Новости. Около 100 тысяч мусульман-палестинцев в четверг утром пришли на праздничную молитву в мечеть Аль-Акса в Восточном Иерусалиме по случаю окончания священного месяца рамадан. Молящимся удалось провести молитву в главной мечети вопреки попыткам израильских силовиков ограничить доступ к Аль-Акса на фоне столкновений в городе и эскалации ситуации на границе Израиля и палестинского сектора Газа, передает корреспондент РИА Новости.Мусульмане во всем мире в четверг празднуют Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), знаменующий окончание священного для мусульман месяца Рамадан, во время которого они постятся.По сообщению корреспондента РИА Новости, в молитве не смогли принять участия жители сектора Газа - израильские силовики закрыли все КПП.Пришедшие в мечеть молились за погибших в результате недавних авиаударов.Как передает корреспондент, израильские власти ввели дополнительные силы в Иерусалим, превратив город в подобие воинской части и объявив о полной мобилизации на случай эскалации напряженности для предотвращения массовых беспорядков и столкновений.Ежегодно в мечеть Аль-Акса, третью по значимости святыню ислама, приходят тысячи палестинцев на общую молитву в праздник Ид аль-Фитр. Практически каждый раз происходили столкновения с израильскими силовиками.В этом году Израиль значительно увеличил численность полиции и военных на фоне продолжающихся почти неделю масштабных столкновений в Восточном Иерусалиме между палестинцами и израильскими силовиками.В ночь на субботу масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей.После этого в понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа, чье руководство выступило в защиту палестинцев Иерусалима, потребовав от Израиля уйти с Храмовой горы. Почти непрерывно происходили ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20210513/izrail-1732095565.html
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исламский джихад, ураза-байрам, иерусалим, хамас, восточный иерусалим, израиль, в мире

Тысячи палестинцев пришли в мечеть Аль-Акса, несмотря на ограничения

13:39 13.05.2021
 
© РИА Новости / Антон СкрипуновМечеть Купол скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме
Мечеть Купол скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Читать ria.ru в
ИЕРУСАЛИМ, 13 мая - РИА Новости. Около 100 тысяч мусульман-палестинцев в четверг утром пришли на праздничную молитву в мечеть Аль-Акса в Восточном Иерусалиме по случаю окончания священного месяца рамадан. Молящимся удалось провести молитву в главной мечети вопреки попыткам израильских силовиков ограничить доступ к Аль-Акса на фоне столкновений в городе и эскалации ситуации на границе Израиля и палестинского сектора Газа, передает корреспондент РИА Новости.
Мусульмане во всем мире в четверг празднуют Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), знаменующий окончание священного для мусульман месяца Рамадан, во время которого они постятся.
По сообщению корреспондента РИА Новости, в молитве не смогли принять участия жители сектора Газа - израильские силовики закрыли все КПП.
Пришедшие в мечеть молились за погибших в результате недавних авиаударов.
Последствия израильских воздушных ударов в Газе - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
11:40Сказано в эфире
Эксперт: конфликт Израиля и Палестины рискует стать взаимоуничтожительным
Как передает корреспондент, израильские власти ввели дополнительные силы в Иерусалим, превратив город в подобие воинской части и объявив о полной мобилизации на случай эскалации напряженности для предотвращения массовых беспорядков и столкновений.
Ежегодно в мечеть Аль-Акса, третью по значимости святыню ислама, приходят тысячи палестинцев на общую молитву в праздник Ид аль-Фитр. Практически каждый раз происходили столкновения с израильскими силовиками.
В этом году Израиль значительно увеличил численность полиции и военных на фоне продолжающихся почти неделю масштабных столкновений в Восточном Иерусалиме между палестинцами и израильскими силовиками.
Раввин Горин Борух - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 20:06Религия и мировоззрение
Синагога в Москве усилила охрану из-за конфликта на Ближнем Востоке
В ночь на субботу масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей.
После этого в понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа, чье руководство выступило в защиту палестинцев Иерусалима, потребовав от Израиля уйти с Храмовой горы. Почти непрерывно происходили ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек.
 
Религия и мировоззрениеИсламский джихадУраза-байрамИерусалимХамасВосточный ИерусалимИзраильВ мире
 
 
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