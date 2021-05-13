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Вакцинированным американцам разрешили не носить маски
Вакцинированным американцам разрешили не носить маски
Вакцинированные жители США могут больше не носить маски и не соблюдать социальную дистанцию, сообщила глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T23:21
2021-05-13T23:21
2021-05-13T23:26
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Вакцинированные жители США могут больше не носить маски и не соблюдать социальную дистанцию, сообщила глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски."Если вы полностью вакцинированы, вы можете начать делать то, что перестали делать из-за пандемии", - заявила Валенски в ходе брифинга.В то же время даже тем, кто уже получил прививку, все еще нужно будет носить маски в самолетах, поездах, автобусах. Новые рекомендации также не коснулись и ряда учреждений, таких как больницы, дома престарелых и тюрьмы."Полностью вакцинированным людям больше не нужно носить маску или физически дистанцироваться в любых случаях, за исключением тех, когда этого требуют федеральные законы, правила и постановления, а также законы и правила штатов и территорий, в том числе руководства местных учреждений или рабочих мест", - говорится в сообщении на сайте CDC.Регулятор утверждает, что решение о снятии требования, связанного с ношением маски и социальным дистанцированием, было принято исходя из научных данных, указывающих на то, что вакцинация снижает риск заражения и передачи вируса, а не только предотвращает тяжелое течение COVID-19 и смерть от него.При этом CDC не исключает, что новые рекомендации могут меняться при ухудшении ситуации.Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в США число зараженных коронавирусом составляет более 32,8 миллиона, скончались от коронавируса более 583 тысяч человек.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, вакцинация, в мире
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости.
Вакцинированные жители США
могут больше не носить маски и не соблюдать социальную дистанцию, сообщила глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски.
"Если вы полностью вакцинированы, вы можете начать делать то, что перестали делать из-за пандемии", - заявила Валенски в ходе брифинга.
В то же время даже тем, кто уже получил прививку, все еще нужно будет носить маски в самолетах, поездах, автобусах. Новые рекомендации также не коснулись и ряда учреждений, таких как больницы, дома престарелых и тюрьмы.
"Полностью вакцинированным людям больше не нужно носить маску или физически дистанцироваться в любых случаях, за исключением тех, когда этого требуют федеральные законы, правила и постановления, а также законы и правила штатов и территорий, в том числе руководства местных учреждений или рабочих мест", - говорится в сообщении на сайте CDC.
Регулятор утверждает, что решение о снятии требования, связанного с ношением маски и социальным дистанцированием, было принято исходя из научных данных, указывающих на то, что вакцинация снижает риск заражения и передачи вируса, а не только предотвращает тяжелое течение COVID-19 и смерть от него.
При этом CDC не исключает, что новые рекомендации могут меняться при ухудшении ситуации.
Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в США число зараженных коронавирусом составляет более 32,8 миллиона, скончались от коронавируса
более 583 тысяч человек.