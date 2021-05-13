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Эксперты подсчитали шансы россиян найти настоящую любовь
Эксперты подсчитали шансы россиян найти настоящую любовь
Каждый россиянин имеет в среднем 48 шансов найти вторую половинку в течение жизни, показало исследование международной сети для знакомств Badoo, которое есть в... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T10:12
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россия
любовь
общество
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Каждый россиянин имеет в среднем 48 шансов найти вторую половинку в течение жизни, показало исследование международной сети для знакомств Badoo, которое есть в распоряжении РИА Новости.Идея встретить своего единственного спутника очень популярна в стране: 52% ищут "того самого" человека, однако некоторые опасаются, что уже упустили свой шанс.Респонденты выделили такие качества, как честность (70%) и надежность (58%), а также верность (53%), заботливость (53%), умение и желание поддержать (47%). Только 13% опрошенных заботит внешность, а 12% — достаток.По просьбе Badoo, математик Бобби Сигалл рассчитал, сколько "идеальных партнеров" в среднем может встретить живущий в городе взрослый россиянин."Вероятность того, что для каждого из нас предназначен один-единственный человек, крайне мала. Все мы очень разные, и число 48 — не абсолютно, но честность и открытость определенно повышают шансы найти подходящего партнера", — пояснил ученый, отметив, что притяжение и химию между людьми нельзя измерить при помощи науки.Чтобы не спугнуть свою половинку, некоторые люди могут приукрасить свои достоинства на свиданиях вместо того, чтобы открыться и быть собой. При этом 76% россиян хотели бы, чтобы партнер был максимально честен и был готов говорить о себе и своих желаниях. Авторы исследования также отметили, что пользователи Badoo с заполненным профилем в месяц в среднем получают на 80% больше совпадений, чем те, у кого нет описания.Опрос проводился в апреле, в нем приняли участие тысяча человек: из них 65% мужчины и 35% — женщины. Выборка является репрезентативной для территории России в соответствии с социологическими таблицами.
https://ria.ru/20210213/lyubov-1597314487.html
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россия, любовь, общество

Эксперты подсчитали шансы россиян найти настоящую любовь

10:12 13.05.2021 (обновлено: 11:02 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрохожие на Третьяковском проезде в Москве, украшенном ко Дню святого Валентина
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© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Каждый россиянин имеет в среднем 48 шансов найти вторую половинку в течение жизни, показало исследование международной сети для знакомств Badoo, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Идея встретить своего единственного спутника очень популярна в стране: 52% ищут "того самого" человека, однако некоторые опасаются, что уже упустили свой шанс.
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По просьбе Badoo, математик Бобби Сигалл рассчитал, сколько "идеальных партнеров" в среднем может встретить живущий в городе взрослый россиянин.
"Вероятность того, что для каждого из нас предназначен один-единственный человек, крайне мала. Все мы очень разные, и число 48 — не абсолютно, но честность и открытость определенно повышают шансы найти подходящего партнера", — пояснил ученый, отметив, что притяжение и химию между людьми нельзя измерить при помощи науки.
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Авторы исследования также отметили, что пользователи Badoo с заполненным профилем в месяц в среднем получают на 80% больше совпадений, чем те, у кого нет описания.
Опрос проводился в апреле, в нем приняли участие тысяча человек: из них 65% мужчины и 35% — женщины. Выборка является репрезентативной для территории России в соответствии с социологическими таблицами.
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