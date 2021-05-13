https://ria.ru/20210513/lukashenko-1732104778.html

Конституция должна соответствовать запросам общества, заявил Лукашенко

Конституция должна соответствовать запросам общества, заявил Лукашенко

Новая конституция Белоруссии, проект которой в настоящее время готовится профильной комиссией, должна соответствовать запросам общества, и тогда граждане на... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T12:27

2021-05-13T12:27

2021-05-13T17:44

парламентское собрание союза беларуси и россии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 13 мая – РИА Новости. Новая конституция Белоруссии, проект которой в настоящее время готовится профильной комиссией, должна соответствовать запросам общества, и тогда граждане на референдуме ее поддержат, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко."Если мы хотим, чтобы государство было искренним, честным и справедливым, такая должна быть конституция и принятие ее должно быть таковым. Если люди поддержат новый проект конституции, - быть этой конституции. Не поддержат - у нас же конституция есть. Но надо сделать так, чтобы люди поддержали наш проект новой конституции. А чтобы поддержали, она должна соответствовать запросам этих людей", - сказал глава государства на встрече с руководителями конституционной комиссии. Его слова приводит Sputnik Беларусь.Лукашенко обратил внимание, что многое в этом плане будет зависеть от элиты белорусского общества - руководства страны всех уровней, юридической общественности, "образованных, умных и талантливых граждан", которые "будут не только высказывать свое мнение, но и вести за собой общество".Глава государства также отметил, что нынешнюю промежуточную встречу было предложено провести руководством комиссии, чтобы обсудить некоторые вопросы, которые поднимаются на ее заседаниях. "Думаю, что мы оперативно рассмотрим эти вопросы. Я хочу, чтобы вы знали мою позицию, что на этом этапе я практически не вмешиваюсь - вы это чувствуете - в работу конституционной комиссии. Но при необходимости, если будет такое с вашей стороны требование, для обсуждения каких-то конкретных вопросов мы соберемся и обсудим. Вот как сегодня", - сказал он.По словам Лукашенко, когда проект обновленной конституции будет готов, то тогда уже с участием президента состоится принципиальное подробное чтение этого проекта. "Соберемся и будем читать по главам, постатейно, особенно обращая внимание на новации. Я буду высказывать свое мнение. Вы свое выскажете в проекте. Но это же не значит, что все будет единогласно - кто-то из членов комиссии не согласится с новациями проекта, другие органы власти после ознакомления могут внести какие-то предложения, граждане, когда вынесем на обсуждение. Мы это все должны учитывать", - заметил белорусский лидер.Он также констатировал, что конституция - это "основная конструкция" белорусского государства. По словам Лукашенко, "ни в коем случае нельзя допустить, чтобы она была в чем-то неправильной, а те или иные изменения вносились для галочки или в популистских целях"."Вот провели заседание конституционной комиссии, конституцию некую нарисовали. Для того, чтобы ее пропихнуть на референдуме, еще ввинтили туда несколько популярных фраз и начали на этом разворачивать агитационную кампанию. Не должно быть, Петр Петрович (председатель конституционной комиссии и Конституционного суда Белоруссии Петр Миклашевич – ред.), так ни в коем случае", - заметил президент.Ранее Лукашенко заявлял, что проект новой конституции вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занимается подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.Лукашенко 30 марта заявил, что полномочия между ветвями власти в Белоруссии будут перераспределены еще до внесения поправок в конституцию, чтобы никто не думал, что "все сосредоточено в руках президента и он принимает все решения". В феврале в ходе VI Всебелорусского народного собрания Лукашенко заявил, что страна должна остаться при нынешней форме правления - президентской.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210316/belorussiya-1601539888.html

https://ria.ru/20210513/lukashenko-1732104127.html

https://ria.ru/20210427/referendum-1730087199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире