https://ria.ru/20210513/lukashenko-1732104127.html

Белоруссия и Россия ответят, если им бросят вызов, заявил Лукашенко

Белоруссия и Россия ответят, если им бросят вызов, заявил Лукашенко

Белоруссия и Россия ответят, если кто-то посмеет бросить им вызов – каждой из стран по отдельности или обеим одновременно, заявил президент республики Александр РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T12:23

2021-05-13T12:23

2021-05-13T12:23

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владимир макей

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МИНСК, 13 мая – РИА Новости. Белоруссия и Россия ответят, если кто-то посмеет бросить им вызов – каждой из стран по отдельности или обеим одновременно, заявил президент республики Александр Лукашенко.Белорусский лидер в четверг принял верительные грамоты послов шести государств, в том числе нового посла России Евгения Лукьянова."И пусть наши отношения с Российской Федерацией никого не напрягают… Беларусь и Россия не выстраивают свои отношения против кого бы то ни было. Но если кто-то посмеет бросить нам вызов - России, или Беларуси, или одновременно России и Беларуси - вы знаете, что мы ответим", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь."Полным ходом идет диалог по углублению нашей интеграции в целях создания равных условий субъектам хозяйствования и более эффективного использования новых возможностей сотрудничества. Считаю, что Беларусь и Россия располагают резервами практически на каждом направлении. Именно с этих позиций и смотрим в будущее… Мы всегда находили взаимовыгодные решения. Уверен, что так будет сейчас и в будущем", - заявил Лукашенко, принимая верительные грамоты. Его слова приводит президентская пресс-служба.Белорусский лидер также обратил внимание, что республику связывают многолетние и стратегические отношения с братской и дружественной Россией. "Нет ни одной сферы, в которой наши страны не имели бы тесных и прочных связей", - констатировал Лукашенко.Он также напомнил, что на долю России приходится около половины общего объема внешней торговли республики.Ранее, 30 апреля, пресс-служба российской дипмиссии сообщала, что Лукьянов прибыл в Белоруссию и вручил копии верительных грамот главе МИД страны Владимиру Макею. До этого Лукьянов занимал должность посла в Латвии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20210509/razgovor-1731613967.html

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россия, евгения лукьянова, владимир макей , александр лукашенко, белоруссия, в мире