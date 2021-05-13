Путин призвал усилить ответственность тех, кто выдает лицензии на оружие
14:50 13.05.2021 (обновлено: 15:06 13.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после стрельбы в Казани заявил, что должна быть ответственность тех, кто выдает лицензии на оружие.
"Безусловно, Следственный комитет проведет тщательное расследование и выяснит все обстоятельства случившейся трагедии. Вместе с тем считаю, что для предупреждения подобных преступлений необходимо серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом. Решения здесь должны быть обоснованными, конечно, и, безусловно, жесткими", - сказал Путин на совещании с членами правительства в четверг.
"Такой же жесткой, персональной должна быть и ответственность для всех лиц, которые выдают разрешения на оружие, а также предоставляют необходимые для этого документы. Здесь нужен строгий порядок", - отметил он.
Ситуации, когда медицинскую справку можно купить за деньги, "порой даже не приходя на осмотр… должны быть полностью исключены", подчеркнул президент РФ.