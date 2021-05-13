https://ria.ru/20210513/litsenzii-1732143018.html

Путин призвал усилить ответственность тех, кто выдает лицензии на оружие

Путин призвал усилить ответственность тех, кто выдает лицензии на оружие

Президент РФ Владимир Путин после стрельбы в Казани заявил, что должна быть ответственность тех, кто выдает лицензии на оружие. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T14:50

2021-05-13T14:50

2021-05-13T15:06

стрельба в школе в казани

владимир путин

казань

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603632968_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_ba7ab0fb743e580222500ae17b351b16.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после стрельбы в Казани заявил, что должна быть ответственность тех, кто выдает лицензии на оружие."Безусловно, Следственный комитет проведет тщательное расследование и выяснит все обстоятельства случившейся трагедии. Вместе с тем считаю, что для предупреждения подобных преступлений необходимо серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом. Решения здесь должны быть обоснованными, конечно, и, безусловно, жесткими", - сказал Путин на совещании с членами правительства в четверг.Ситуации, когда медицинскую справку можно купить за деньги, "порой даже не приходя на осмотр… должны быть полностью исключены", подчеркнул президент РФ.

https://ria.ru/20210513/zolotov-1732147114.html

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, владимир путин, казань, происшествия