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Путин призвал усилить ответственность тех, кто выдает лицензии на оружие
Путин призвал усилить ответственность тех, кто выдает лицензии на оружие
Президент РФ Владимир Путин после стрельбы в Казани заявил, что должна быть ответственность тех, кто выдает лицензии на оружие. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T14:50
2021-05-13T15:06
стрельба в школе в казани
владимир путин
казань
происшествия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после стрельбы в Казани заявил, что должна быть ответственность тех, кто выдает лицензии на оружие."Безусловно, Следственный комитет проведет тщательное расследование и выяснит все обстоятельства случившейся трагедии. Вместе с тем считаю, что для предупреждения подобных преступлений необходимо серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом. Решения здесь должны быть обоснованными, конечно, и, безусловно, жесткими", - сказал Путин на совещании с членами правительства в четверг.Ситуации, когда медицинскую справку можно купить за деньги, "порой даже не приходя на осмотр… должны быть полностью исключены", подчеркнул президент РФ.
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стрельба в школе в казани, владимир путин, казань, происшествия

Путин призвал усилить ответственность тех, кто выдает лицензии на оружие

14:50 13.05.2021 (обновлено: 15:06 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после стрельбы в Казани заявил, что должна быть ответственность тех, кто выдает лицензии на оружие.
"Безусловно, Следственный комитет проведет тщательное расследование и выяснит все обстоятельства случившейся трагедии. Вместе с тем считаю, что для предупреждения подобных преступлений необходимо серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом. Решения здесь должны быть обоснованными, конечно, и, безусловно, жесткими", - сказал Путин на совещании с членами правительства в четверг.
"Такой же жесткой, персональной должна быть и ответственность для всех лиц, которые выдают разрешения на оружие, а также предоставляют необходимые для этого документы. Здесь нужен строгий порядок", - отметил он.
Ситуации, когда медицинскую справку можно купить за деньги, "порой даже не приходя на осмотр… должны быть полностью исключены", подчеркнул президент РФ.
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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Стрельба в школе в КазаниВладимир ПутинКазаньПроисшествия
 
 
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