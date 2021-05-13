Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210513/lisa-1732173919.html
В Москве спасли лису с лисятами
В Москве спасли лису с лисятами
На юге Москвы спасли лисицу и ее потомство, их вернули в естественную среду обитания, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T16:48
2021-05-13T19:23
telegram (приложение)
общество
хорошие новости
городское хозяйство москвы
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732173189_0:81:846:557_1920x0_80_0_0_5eee21f304d9df904c866379b8ba4a2e.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. На юге Москвы спасли лисицу и ее потомство, их вернули в естественную среду обитания, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Млекопитающее, которое искало свое потомство, обнаружили накануне на территории дошкольного учреждения. Пятеро детенышей спрятались под верандой здания. Пожарные также подключились к их поискам."С помощью сачка поймали взрослого зверя, после — приступили к извлечению лисят из-под веранды. Чтобы достать животных, не навредив им, с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента вскрыли пол и подняли настил веранды", — говорится в публикации.Хищников передали специалистам департамента природопользования и охраны окружающей среды. Позднее млекопитающих выпустили на волю в ТиНАО."Сначала местность осмотрела мама-лисица, после на лужайку выбежали и недоверчивые лисята", — сообщили в московском комплексе городского хозяйства.Территорию присмотрели заранее. Там есть старая лисья нора: она может стать для животных новым домом.Сообщается, что лисы также часто селятся на территории частных домов, обычно в подвалах или под верандами. Чтобы избежать такого соседства, эксперты рекомендовали регулярно вывозить мусор, не складировать пищевые отходы, огородить территорию и перекрыть лазы при помощи мелкоячеистой сетки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210430/medvezhonok-1730755760.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732173189_0:0:846:635_1920x0_80_0_0_d6f70228c26818a51dbc69391678c442.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
telegram (приложение), общество, городское хозяйство москвы, москва

В Москве спасли лису с лисятами

16:48 13.05.2021 (обновлено: 19:23 13.05.2021)
 
© Фото : Городское хозяйство МосквыЛисицу и ее потомство спасли на юге Москвы
Лисицу и ее потомство спасли на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Фото : Городское хозяйство Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. На юге Москвы спасли лисицу и ее потомство, их вернули в естественную среду обитания, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Млекопитающее, которое искало свое потомство, обнаружили накануне на территории дошкольного учреждения. Пятеро детенышей спрятались под верандой здания. Пожарные также подключились к их поискам.
"С помощью сачка поймали взрослого зверя, после — приступили к извлечению лисят из-под веранды. Чтобы достать животных, не навредив им, с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента вскрыли пол и подняли настил веранды", — говорится в публикации.
Хищников передали специалистам департамента природопользования и охраны окружающей среды. Позднее млекопитающих выпустили на волю в ТиНАО.
"Сначала местность осмотрела мама-лисица, после на лужайку выбежали и недоверчивые лисята", — сообщили в московском комплексе городского хозяйства.
Территорию присмотрели заранее. Там есть старая лисья нора: она может стать для животных новым домом.
Сообщается, что лисы также часто селятся на территории частных домов, обычно в подвалах или под верандами. Чтобы избежать такого соседства, эксперты рекомендовали регулярно вывозить мусор, не складировать пищевые отходы, огородить территорию и перекрыть лазы при помощи мелкоячеистой сетки.
Медвежонок в центре спасения животных Тигр - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 18:28
На челябинской заправке спасли медвежонка-подкидыша
 
Хорошие новостиTelegram (приложение)ОбществоГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:02Военное крыло ХАМАС обстреляло израильский Ашкелон "сотней ракет"
02:52СМИ: Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии
02:37Госдеп рекомендовал американцам пересмотреть поездки в Израиль и Газу
02:13Источник: Израиль в данный момент не ведет наземное вторжение в Газу
02:12Экономист назвал признаки нового банковского кризиса
02:11Врач объяснил, на какие синяки стоит обратить внимание
02:10Армия Израиля не комментирует данные о начале наземной операции в Газе
02:01Военное крыло ХАМАС запустило 50 ракет по израильским городам
01:45Жителям поселений у сектора Газа предписали не покидать бомбоубежищ
01:29Госдеп назвал обвинения против Колесниковой в Белоруссии возмутительными
01:11К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса
01:11Эксперт предупредил о рисках купить поддельный билет на поезд
01:08Заседание Совбеза ООН по Израилю и Палестине пройдет в воскресенье
01:07AI заявила о расизме при спасательной операции в отеле в Мозамбике
00:58Гастроэнтеролог назвал симптомы, при которых следует обращаться к врачу
00:52Россия ответила на заявление ОЗХО по запросу о Навальном
00:42Число жертв среди палестинцев в секторе Газа выросло до 109
00:39Прокуратура может оспорить домашний арест Медведчука
00:38Нетаньяху: операция в Газе будет продолжаться сколько потребуется
00:34Пожилая израильтянка погибла после падения по дороге в бомбоубежище
Лента новостейМолния