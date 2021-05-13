https://ria.ru/20210513/lisa-1732173919.html

В Москве спасли лису с лисятами

В Москве спасли лису с лисятами

На юге Москвы спасли лисицу и ее потомство, их вернули в естественную среду обитания, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T16:48

2021-05-13T16:48

2021-05-13T19:23

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. На юге Москвы спасли лисицу и ее потомство, их вернули в естественную среду обитания, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Млекопитающее, которое искало свое потомство, обнаружили накануне на территории дошкольного учреждения. Пятеро детенышей спрятались под верандой здания. Пожарные также подключились к их поискам."С помощью сачка поймали взрослого зверя, после — приступили к извлечению лисят из-под веранды. Чтобы достать животных, не навредив им, с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента вскрыли пол и подняли настил веранды", — говорится в публикации.Хищников передали специалистам департамента природопользования и охраны окружающей среды. Позднее млекопитающих выпустили на волю в ТиНАО."Сначала местность осмотрела мама-лисица, после на лужайку выбежали и недоверчивые лисята", — сообщили в московском комплексе городского хозяйства.Территорию присмотрели заранее. Там есть старая лисья нора: она может стать для животных новым домом.Сообщается, что лисы также часто селятся на территории частных домов, обычно в подвалах или под верандами. Чтобы избежать такого соседства, эксперты рекомендовали регулярно вывозить мусор, не складировать пищевые отходы, огородить территорию и перекрыть лазы при помощи мелкоячеистой сетки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210430/medvezhonok-1730755760.html

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telegram (приложение), общество, городское хозяйство москвы, москва