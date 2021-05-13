https://ria.ru/20210513/letopis-1731948372.html
В Петербурге представили летопись секретаря Мазепы
В Петербурге представили летопись секретаря Мазепы
В Главном здании Российской национальной библиотеки впервые представили академическое издание редкого литературного памятника эпохи барокко – “Малороссийской... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T14:40
2021-05-13T14:40
2021-05-13T14:40
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая — РИА Новости. В Главном здании Российской национальной библиотеки впервые представили академическое издание редкого литературного памятника эпохи барокко – “Малороссийской летописи” Самуила Величко, о чем сообщили в пресс-службе РНБ. Это первый совместный проект в культурной сфере России и Украины в сложившейся политической ситуации. В 2020 году вышел первый том полного научного переиздания этого памятника XVIII века. Над книгой восемь лет работал коллектив ученых из России и Украины. Сначала ее презентация состоялась в Батурине (Черниговская область), теперь издание торжественно представят в Санкт-Петербурге. “Текст Величко впервые за 300 лет дается полностью, ведь раньше целые фрагменты были исключены из-за цензуры. И это позволит специалистам более подробно изучить это монументальное произведение исторической прозы”, – считает составительница книги, профессор, руководитель Центра изучения истории Украины в Петербурге Татьяна Таирова-Яковлева.Документ, представляющий собой один из первых памятников малороссийской историографии и довольно сильно поврежденный, сохранился всего в двух списках. Авторский оригинал, который также участвует в презентации, хранится в собрании Отдела рукописей РНБ, а копия – в библиотеке Вернадского в Киеве. Летопись в свое время открыл русский историк Михаил Погодин (1800-1875). В ней рассказывается о событиях, начиная с восстания Богдана Хмельницкого и до 1720 года. Автор документа, Самуил Величко, был секретарем при гетмане Иване Мазепе.
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книги, новости культуры, российская национальная библиотека, богдан хмельницкий, киев, санкт-петербург, украина
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая — РИА Новости. В Главном здании Российской национальной библиотеки впервые представили академическое издание редкого литературного памятника эпохи барокко – “Малороссийской летописи” Самуила Величко, о чем сообщили в пресс-службе РНБ.
Это первый совместный проект в культурной сфере России и Украины в сложившейся политической ситуации.
"Культурные мосты не сожжены, а наши ученые продолжили взаимодействие в самые непростые периоды истории, – отметил генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский. – Мы будем в этих начинаниях и дальше участвовать, раскрывая ценности мирового масштаба, которые у нас хранятся".
В 2020 году вышел первый том полного научного переиздания этого памятника XVIII века. Над книгой восемь лет работал коллектив ученых из России и Украины. Сначала ее презентация состоялась в Батурине (Черниговская область), теперь издание торжественно представят в Санкт-Петербурге.
“Текст Величко впервые за 300 лет дается полностью, ведь раньше целые фрагменты были исключены из-за цензуры. И это позволит специалистам более подробно изучить это монументальное произведение исторической прозы”, – считает составительница книги, профессор, руководитель Центра изучения истории Украины в Петербурге Татьяна Таирова-Яковлева.
Документ, представляющий собой один из первых памятников малороссийской историографии и довольно сильно поврежденный, сохранился всего в двух списках. Авторский оригинал, который также участвует в презентации, хранится в собрании Отдела рукописей РНБ, а копия – в библиотеке Вернадского в Киеве.
Летопись в свое время открыл русский историк Михаил Погодин (1800-1875). В ней рассказывается о событиях, начиная с восстания Богдана Хмельницкого и до 1720 года. Автор документа, Самуил Величко, был секретарем при гетмане Иване Мазепе.