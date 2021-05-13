Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210513/letopis-1731948372.html
В Петербурге представили летопись секретаря Мазепы
В Петербурге представили летопись секретаря Мазепы
В Главном здании Российской национальной библиотеки впервые представили академическое издание редкого литературного памятника эпохи барокко – “Малороссийской... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T14:40
2021-05-13T14:40
культура
книги
новости культуры
российская национальная библиотека
богдан хмельницкий
киев
санкт-петербург
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1732004741_0:133:3168:1915_1920x0_80_0_0_d68b965424170a5817da3d51c79e7ccb.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая — РИА Новости. В Главном здании Российской национальной библиотеки впервые представили академическое издание редкого литературного памятника эпохи барокко – “Малороссийской летописи” Самуила Величко, о чем сообщили в пресс-службе РНБ. Это первый совместный проект в культурной сфере России и Украины в сложившейся политической ситуации. В 2020 году вышел первый том полного научного переиздания этого памятника XVIII века. Над книгой восемь лет работал коллектив ученых из России и Украины. Сначала ее презентация состоялась в Батурине (Черниговская область), теперь издание торжественно представят в Санкт-Петербурге. “Текст Величко впервые за 300 лет дается полностью, ведь раньше целые фрагменты были исключены из-за цензуры. И это позволит специалистам более подробно изучить это монументальное произведение исторической прозы”, – считает составительница книги, профессор, руководитель Центра изучения истории Украины в Петербурге Татьяна Таирова-Яковлева.Документ, представляющий собой один из первых памятников малороссийской историографии и довольно сильно поврежденный, сохранился всего в двух списках. Авторский оригинал, который также участвует в презентации, хранится в собрании Отдела рукописей РНБ, а копия – в библиотеке Вернадского в Киеве. Летопись в свое время открыл русский историк Михаил Погодин (1800-1875). В ней рассказывается о событиях, начиная с восстания Богдана Хмельницкого и до 1720 года. Автор документа, Самуил Величко, был секретарем при гетмане Иване Мазепе.
https://ria.ru/20210511/knigi-1731840885.html
киев
санкт-петербург
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1732004741_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_8deae4b7a88a1071e04a4fe5eeeb51d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
книги, новости культуры, российская национальная библиотека, богдан хмельницкий, киев, санкт-петербург, украина

В Петербурге представили летопись секретаря Мазепы

14:40 13.05.2021
 
© Фото : пресс-служба Российской национальной библиотекиЛетопись Самуила Величко
Летопись Самуила Величко - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Фото : пресс-служба Российской национальной библиотеки
Читать ria.ru в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая — РИА Новости. В Главном здании Российской национальной библиотеки впервые представили академическое издание редкого литературного памятника эпохи барокко – “Малороссийской летописи” Самуила Величко, о чем сообщили в пресс-службе РНБ.
Это первый совместный проект в культурной сфере России и Украины в сложившейся политической ситуации.

"Культурные мосты не сожжены, а наши ученые продолжили взаимодействие в самые непростые периоды истории, – отметил генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский. – Мы будем в этих начинаниях и дальше участвовать, раскрывая ценности мирового масштаба, которые у нас хранятся".

В 2020 году вышел первый том полного научного переиздания этого памятника XVIII века. Над книгой восемь лет работал коллектив ученых из России и Украины. Сначала ее презентация состоялась в Батурине (Черниговская область), теперь издание торжественно представят в Санкт-Петербурге.
“Текст Величко впервые за 300 лет дается полностью, ведь раньше целые фрагменты были исключены из-за цензуры. И это позволит специалистам более подробно изучить это монументальное произведение исторической прозы”, – считает составительница книги, профессор, руководитель Центра изучения истории Украины в Петербурге Татьяна Таирова-Яковлева.
© Фото : пресс-служба Российской национальной библиотекиЛетопись Самуила Величко
Летопись Самуила Величко - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© Фото : пресс-служба Российской национальной библиотеки
Летопись Самуила Величко
Документ, представляющий собой один из первых памятников малороссийской историографии и довольно сильно поврежденный, сохранился всего в двух списках. Авторский оригинал, который также участвует в презентации, хранится в собрании Отдела рукописей РНБ, а копия – в библиотеке Вернадского в Киеве.
Летопись в свое время открыл русский историк Михаил Погодин (1800-1875). В ней рассказывается о событиях, начиная с восстания Богдана Хмельницкого и до 1720 года. Автор документа, Самуил Величко, был секретарем при гетмане Иване Мазепе.
Девушка читает книгу в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 19:26Культура
Исследование показало, какие книги россияне читали на майских праздниках
 
КультураКнигиНовости культурыРоссийская национальная библиотекаБогдан ХмельницкийКиевСанкт-ПетербургУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:02Военное крыло ХАМАС обстреляло израильский Ашкелон "сотней ракет"
02:52СМИ: Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии
02:37Госдеп рекомендовал американцам пересмотреть поездки в Израиль и Газу
02:13Источник: Израиль в данный момент не ведет наземное вторжение в Газу
02:12Экономист назвал признаки нового банковского кризиса
02:11Врач объяснил, на какие синяки стоит обратить внимание
02:10Армия Израиля не комментирует данные о начале наземной операции в Газе
02:01Военное крыло ХАМАС запустило 50 ракет по израильским городам
01:45Жителям поселений у сектора Газа предписали не покидать бомбоубежищ
01:29Госдеп назвал обвинения против Колесниковой в Белоруссии возмутительными
01:11К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса
01:11Эксперт предупредил о рисках купить поддельный билет на поезд
01:08Заседание Совбеза ООН по Израилю и Палестине пройдет в воскресенье
01:07AI заявила о расизме при спасательной операции в отеле в Мозамбике
00:58Гастроэнтеролог назвал симптомы, при которых следует обращаться к врачу
00:52Россия ответила на заявление ОЗХО по запросу о Навальном
00:42Число жертв среди палестинцев в секторе Газа выросло до 109
00:39Прокуратура может оспорить домашний арест Медведчука
00:38Нетаньяху: операция в Газе будет продолжаться сколько потребуется
00:34Пожилая израильтянка погибла после падения по дороге в бомбоубежище
Лента новостейМолния