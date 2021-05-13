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Украинский пограничник ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Украинский пограничник ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Корреспондент Frankfurter Allgemeine Zeitung побывал на крымском участке российско-украинской границы, чтобы узнать, насколько правдивы слухи об обострении... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T18:35
2021-05-13T19:05
россия
республика крым
украина
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Корреспондент Frankfurter Allgemeine Zeitung побывал на крымском участке российско-украинской границы, чтобы узнать, насколько правдивы слухи об обострении ситуации в регионе. Немецкий журналист обратился к находившемуся на дежурстве военному. Тот сначала отказывался от комментариев, однако потом все же согласился ответить на вопросы "из солидарности". "У нас нет контактов с другой стороной", — отметил он, говоря о взаимоотношениях с российскими военными. Репортер поинтересовался, что изменилось на границе с тех пор, как появились сообщения о напряженности между Россией и Украиной. Офицер рассмеялся и показал на свой телефон. "Только здесь. Только в СМИ что-то изменилось", — сказал он.В апреле западные государства стали высказывать беспокойство в связи с тем, что Россия перемещала войска внутри своих границ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Минобороны может перемещать личный состав по территории страны на свое усмотрение и это "не должно никого волновать".По словам президента Владимира Путина, обвинения в агрессии в адрес Москвы — "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
https://ria.ru/20210420/voyna-1729183343.html
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россия, республика крым, украина, в мире

Украинский пограничник ответил на вопрос о российских войсках в Крыму

18:35 13.05.2021 (обновлено: 19:05 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкАвтомобили на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Корреспондент Frankfurter Allgemeine Zeitung побывал на крымском участке российско-украинской границы, чтобы узнать, насколько правдивы слухи об обострении ситуации в регионе.
Немецкий журналист обратился к находившемуся на дежурстве военному. Тот сначала отказывался от комментариев, однако потом все же согласился ответить на вопросы "из солидарности".
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"У нас нет контактов с другой стороной", — отметил он, говоря о взаимоотношениях с российскими военными.
Репортер поинтересовался, что изменилось на границе с тех пор, как появились сообщения о напряженности между Россией и Украиной. Офицер рассмеялся и показал на свой телефон.
"Только здесь. Только в СМИ что-то изменилось", — сказал он.
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В апреле западные государства стали высказывать беспокойство в связи с тем, что Россия перемещала войска внутри своих границ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Минобороны может перемещать личный состав по территории страны на свое усмотрение и это "не должно никого волновать".
По словам президента Владимира Путина, обвинения в агрессии в адрес Москвы — "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
 
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