https://ria.ru/20210513/krym-1732198034.html

Украинский пограничник ответил на вопрос о российских войсках в Крыму

Украинский пограничник ответил на вопрос о российских войсках в Крыму

Корреспондент Frankfurter Allgemeine Zeitung побывал на крымском участке российско-украинской границы, чтобы узнать, насколько правдивы слухи об обострении... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T18:35

2021-05-13T18:35

2021-05-13T19:05

россия

республика крым

украина

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Корреспондент Frankfurter Allgemeine Zeitung побывал на крымском участке российско-украинской границы, чтобы узнать, насколько правдивы слухи об обострении ситуации в регионе. Немецкий журналист обратился к находившемуся на дежурстве военному. Тот сначала отказывался от комментариев, однако потом все же согласился ответить на вопросы "из солидарности". "У нас нет контактов с другой стороной", — отметил он, говоря о взаимоотношениях с российскими военными. Репортер поинтересовался, что изменилось на границе с тех пор, как появились сообщения о напряженности между Россией и Украиной. Офицер рассмеялся и показал на свой телефон. "Только здесь. Только в СМИ что-то изменилось", — сказал он.В апреле западные государства стали высказывать беспокойство в связи с тем, что Россия перемещала войска внутри своих границ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Минобороны может перемещать личный состав по территории страны на свое усмотрение и это "не должно никого волновать".По словам президента Владимира Путина, обвинения в агрессии в адрес Москвы — "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

https://ria.ru/20210420/voyna-1729183343.html

https://ria.ru/20210428/donbass-1730397059.html

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россия, республика крым, украина, в мире