https://ria.ru/20210513/krym-1732187199.html

В МИД оценили решение Комитета министров Совета Европы по Крыму

В МИД оценили решение Комитета министров Совета Европы по Крыму

Принимая решение по правам человека в Крыму, Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) сделал еще один шаг на пути к эскалации отношений с Россией, сказала на... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T17:43

2021-05-13T17:43

2021-05-13T19:46

жозеп боррель

мария захарова

сергей лавров

евросоюз

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Принимая решение по правам человека в Крыму, Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) сделал еще один шаг на пути к эскалации отношений с Россией, сказала на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.КМСЕ 11 мая одобрил украинский проект решения по Крыму — как считает дипломат, "злоупотребив своим большинством". Уставной орган Совета Европы заявил об ухудшении ситуации с соблюдением прав человека на полуострове после воссоединения с Россией — вопреки реальному положению дел.Захарова "абсолютно не видит смысла" в наборе этих "ложных утверждений и абсурдных обвинений" в адрес Москвы.Дипломат указала, что Москва разочарована председательством Германии в КМСЕ с ноября 2020 года. Как заметила Захарова, руками этой структуры организовали атаку на Россию."На протяжении шести месяцев Берлин вел себя не как лидер общеевропейской организации, а как флагман антироссийских сил, ставил блоковые интересы выше уставной цели Совета Европы, а именно укрепления единства между его членами", — добавила она.По ее словам, "для утилизации такого наследства потребует немало усилий здравомыслящих государств".Германия в КМСЕВ ноябре 2020 года глава МИД Германии Хайко Маас представил программу председательства в КМСЕ. Тогда министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что презентация была сделана грубо, недипломатично, а местами — русофобски.В конце февраля 2021-го Маас выступил с заявлением по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией, выразив обеспокоенность ситуацией с правами человека в Крыму. Никаких деталей и доказательств нарушений он не привел.

https://ria.ru/20210508/krym-1731458528.html

https://ria.ru/20210507/vmeshatelstvo-1731421590.html

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украина

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жозеп боррель, мария захарова, сергей лавров, евросоюз, совет европы, москва, парламентская ассамблея совета европы, берлин (город), украина, в мире