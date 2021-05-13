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В МИД оценили решение Комитета министров Совета Европы по Крыму
В МИД оценили решение Комитета министров Совета Европы по Крыму
Принимая решение по правам человека в Крыму, Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) сделал еще один шаг на пути к эскалации отношений с Россией, сказала на... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T17:43
2021-05-13T19:46
жозеп боррель
мария захарова
сергей лавров
евросоюз
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Принимая решение по правам человека в Крыму, Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) сделал еще один шаг на пути к эскалации отношений с Россией, сказала на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.КМСЕ 11 мая одобрил украинский проект решения по Крыму — как считает дипломат, "злоупотребив своим большинством". Уставной орган Совета Европы заявил об ухудшении ситуации с соблюдением прав человека на полуострове после воссоединения с Россией — вопреки реальному положению дел.Захарова "абсолютно не видит смысла" в наборе этих "ложных утверждений и абсурдных обвинений" в адрес Москвы.Дипломат указала, что Москва разочарована председательством Германии в КМСЕ с ноября 2020 года. Как заметила Захарова, руками этой структуры организовали атаку на Россию."На протяжении шести месяцев Берлин вел себя не как лидер общеевропейской организации, а как флагман антироссийских сил, ставил блоковые интересы выше уставной цели Совета Европы, а именно укрепления единства между его членами", — добавила она.По ее словам, "для утилизации такого наследства потребует немало усилий здравомыслящих государств".Германия в КМСЕВ ноябре 2020 года глава МИД Германии Хайко Маас представил программу председательства в КМСЕ. Тогда министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что презентация была сделана грубо, недипломатично, а местами — русофобски.В конце февраля 2021-го Маас выступил с заявлением по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией, выразив обеспокоенность ситуацией с правами человека в Крыму. Никаких деталей и доказательств нарушений он не привел.
https://ria.ru/20210508/krym-1731458528.html
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жозеп боррель, мария захарова, сергей лавров, евросоюз, совет европы, москва, парламентская ассамблея совета европы, берлин (город), украина, в мире

В МИД оценили решение Комитета министров Совета Европы по Крыму

17:43 13.05.2021 (обновлено: 19:46 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Принимая решение по правам человека в Крыму, Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) сделал еще один шаг на пути к эскалации отношений с Россией, сказала на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
КМСЕ 11 мая одобрил украинский проект решения по Крыму — как считает дипломат, "злоупотребив своим большинством". Уставной орган Совета Европы заявил об ухудшении ситуации с соблюдением прав человека на полуострове после воссоединения с Россией — вопреки реальному положению дел.
Крым - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
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Захарова "абсолютно не видит смысла" в наборе этих "ложных утверждений и абсурдных обвинений" в адрес Москвы.

"Все эти шаблоны о якобы оккупации, о якобы дискриминации крымских татар и украинцев — все это хорошо известно, отрабатывается нашими партнерами регулярно, но при этом не имеет ни малейшего отношения к реальному положению дел в российском Крыму", — подчеркнула она.

Дипломат указала, что Москва разочарована председательством Германии в КМСЕ с ноября 2020 года. Как заметила Захарова, руками этой структуры организовали атаку на Россию.
"На протяжении шести месяцев Берлин вел себя не как лидер общеевропейской организации, а как флагман антироссийских сил, ставил блоковые интересы выше уставной цели Совета Европы, а именно укрепления единства между его членами", — добавила она.
По ее словам, "для утилизации такого наследства потребует немало усилий здравомыслящих государств".

"Сумеем ли мы вернуться к объединительной повестке или впереди нас ждет новый кризис? <...> Этот вопрос остается открытым. Прискорбно, что Германия завершает свое председательство на этой, в общем-то, тревожной ноте", — сказала Захарова.

Германия в КМСЕ

В ноябре 2020 года глава МИД Германии Хайко Маас представил программу председательства в КМСЕ. Тогда министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что презентация была сделана грубо, недипломатично, а местами — русофобски.
В конце февраля 2021-го Маас выступил с заявлением по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией, выразив обеспокоенность ситуацией с правами человека в Крыму. Никаких деталей и доказательств нарушений он не привел.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 17:32
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Жозеп БоррельМария ЗахароваСергей ЛавровЕвросоюзСовет ЕвропыМоскваПарламентская ассамблея Совета ЕвропыБерлин (город)УкраинаВ мире
 
 
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