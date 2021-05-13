В МИД оценили решение Комитета министров Совета Европы по Крыму
17:43 13.05.2021 (обновлено: 19:46 13.05.2021)
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Принимая решение по правам человека в Крыму, Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) сделал еще один шаг на пути к эскалации отношений с Россией, сказала на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
КМСЕ 11 мая одобрил украинский проект решения по Крыму — как считает дипломат, "злоупотребив своим большинством". Уставной орган Совета Европы заявил об ухудшении ситуации с соблюдением прав человека на полуострове после воссоединения с Россией — вопреки реальному положению дел.
Захарова "абсолютно не видит смысла" в наборе этих "ложных утверждений и абсурдных обвинений" в адрес Москвы.
"Все эти шаблоны о якобы оккупации, о якобы дискриминации крымских татар и украинцев — все это хорошо известно, отрабатывается нашими партнерами регулярно, но при этом не имеет ни малейшего отношения к реальному положению дел в российском Крыму", — подчеркнула она.
"На протяжении шести месяцев Берлин вел себя не как лидер общеевропейской организации, а как флагман антироссийских сил, ставил блоковые интересы выше уставной цели Совета Европы, а именно укрепления единства между его членами", — добавила она.
По ее словам, "для утилизации такого наследства потребует немало усилий здравомыслящих государств".
"Сумеем ли мы вернуться к объединительной повестке или впереди нас ждет новый кризис? <...> Этот вопрос остается открытым. Прискорбно, что Германия завершает свое председательство на этой, в общем-то, тревожной ноте", — сказала Захарова.
Германия в КМСЕ
В ноябре 2020 года глава МИД Германии Хайко Маас представил программу председательства в КМСЕ. Тогда министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что презентация была сделана грубо, недипломатично, а местами — русофобски.
В конце февраля 2021-го Маас выступил с заявлением по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией, выразив обеспокоенность ситуацией с правами человека в Крыму. Никаких деталей и доказательств нарушений он не привел.