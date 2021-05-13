https://ria.ru/20210513/kredit-1732052569.html

Названы способы сократить выплаты по кредиту

Названы способы сократить выплаты по кредиту

Способов сократить выплаты по кредиту довольно много: рефинансирование и реструктуризация, выбор самого выгодного предложения на рынке, взаимодействие с... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T03:14

2021-05-13T03:14

2021-05-13T08:17

рэу имени г. в. плеханова

кредит

экономика

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Способов сократить выплаты по кредиту довольно много: рефинансирование и реструктуризация, выбор самого выгодного предложения на рынке, взаимодействие с кредитным брокером и отказ от дополнительных платных услуг, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.“Рефинансирование и реструктуризация кредитов дают возможность платить по кредиту меньше или реже. Облегчить свою долговую нагрузку можно путем рефинансирования — объединения нескольких кредитов, в том числе по кредитным картам, в один, с пролонгацией срока погашения объединенного кредита", — указывает эксперт.Важно выбрать самое выгодное предложение на рынке – сравните их между собой по условиям, в том числе, по возможности получения индивидуальной схемы выплат. Отказаться от дополнительных платных услуг также возможно, правда, ставка по кредиту может вырасти. Есть и другие варианты снизить платежи – занять в долг у друзей или знакомых без процентов, выбрать лизинговые программы, воспользоваться льготными предложениями. Крайний вариант – инициировать процедуру банкротства и списания долгов, заключила Степанова

https://ria.ru/20210504/kredit-1731050390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рэу имени г. в. плеханова, кредит, экономика