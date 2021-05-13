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Названы способы сократить выплаты по кредиту
Названы способы сократить выплаты по кредиту
Способов сократить выплаты по кредиту довольно много: рефинансирование и реструктуризация, выбор самого выгодного предложения на рынке, взаимодействие с... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T03:14
2021-05-13T08:17
рэу имени г. в. плеханова
кредит
экономика
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Способов сократить выплаты по кредиту довольно много: рефинансирование и реструктуризация, выбор самого выгодного предложения на рынке, взаимодействие с кредитным брокером и отказ от дополнительных платных услуг, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.“Рефинансирование и реструктуризация кредитов дают возможность платить по кредиту меньше или реже. Облегчить свою долговую нагрузку можно путем рефинансирования — объединения нескольких кредитов, в том числе по кредитным картам, в один, с пролонгацией срока погашения объединенного кредита", — указывает эксперт.Важно выбрать самое выгодное предложение на рынке – сравните их между собой по условиям, в том числе, по возможности получения индивидуальной схемы выплат. Отказаться от дополнительных платных услуг также возможно, правда, ставка по кредиту может вырасти. Есть и другие варианты снизить платежи – занять в долг у друзей или знакомых без процентов, выбрать лизинговые программы, воспользоваться льготными предложениями. Крайний вариант – инициировать процедуру банкротства и списания долгов, заключила Степанова
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рэу имени г. в. плеханова, кредит, экономика

Названы способы сократить выплаты по кредиту

03:14 13.05.2021 (обновлено: 08:17 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Способов сократить выплаты по кредиту довольно много: рефинансирование и реструктуризация, выбор самого выгодного предложения на рынке, взаимодействие с кредитным брокером и отказ от дополнительных платных услуг, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.
“Рефинансирование и реструктуризация кредитов дают возможность платить по кредиту меньше или реже. Облегчить свою долговую нагрузку можно путем рефинансирования — объединения нескольких кредитов, в том числе по кредитным картам, в один, с пролонгацией срока погашения объединенного кредита", — указывает эксперт.
Важно выбрать самое выгодное предложение на рынке – сравните их между собой по условиям, в том числе, по возможности получения индивидуальной схемы выплат. Отказаться от дополнительных платных услуг также возможно, правда, ставка по кредиту может вырасти.
Есть и другие варианты снизить платежи – занять в долг у друзей или знакомых без процентов, выбрать лизинговые программы, воспользоваться льготными предложениями. Крайний вариант – инициировать процедуру банкротства и списания долгов, заключила Степанова
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РЭУ имени Г. В. ПлехановаКредитЭкономика
 
 
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