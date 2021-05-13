https://ria.ru/20210513/kozak-1732219611.html

Медведчук заявил, что Козак находится на лечении в Белоруссии

Медведчук заявил, что Козак находится на лечении в Белоруссии

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что его соратник по партии Тараса Козак, которого тоже подозревают в... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T21:37

2021-05-13T21:37

2021-05-13T21:37

россия

ирина венедиктова

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

виктор медведчук

белоруссия

украина

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КИЕВ, 13 мая - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что его соратник по партии Тараса Козак, которого тоже подозревают в госизмене, находится на лечении в Белоруссии.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. На следующий день Медведчук вместе со своими адвокатами прибыл в офис генпрокурора Украины."Я знаю, где находится народный депутат Тарас Козак, он находится на лечении в Белоруссии", - сказал Медведчук после решения суда в четверг. Он сообщил, что общался с ним после с ним после объявления о подозрении."Это мой друг, член нашей партии, естественно мы контактировали", - сказал политик и добавил, что тот был "возмущен" объявленным подозрением.По данным правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым по трем эпизодам. Первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). Второй эпизод о том, что Медведчук якобы передал секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Третий эпизод, по мнению СБ Украины, касается того, что Медведчук и депутат Козак якобы планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в РФ с целью дальнейшего распространения через них "российской пропаганды" на территории Украины и влияния на внутреннюю политику в стране. По украинскому законодательству депутатам грозит до 15 лет лишения свободы.Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://radiosputnik.ria.ru/20210513/medvedchuk-1732216620.html

https://ria.ru/20210513/medvedchuk-1732159690.html

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россия, ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, белоруссия, украина, в мире